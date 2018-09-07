 Плантация марихуаны, принадлежащая гражданину РФ, обнаружена на Кировоградщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Гражданин России, который нелегально проживал в Маловисковском районе Кировоградщины, организовал на территории домовладения тепличное выращивание каннабиса. Теплицу с наркосодержащими растениями площадью 300 квадратных метров он снабдил системой полива и освещения.
Собранный "урожай" злоумышленник сушил и измельчал на специальном оборудовании. Фасованный "товар" реализовывался через сеть дилеров в другие регионы Украины.
Во время обыска правоохранители обнаружили 300 кустов наркосодержащего растения и около 20 килограммов уже готовой марихуаны. Стоимость выявленного каннабиса по ценам "черного рынка" составляет около 3 миллионов гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщение наркодельцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 и ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины.
у нас війна з московією, а кацапи в середині України вільно травку розводять.. чудово..
залишилось ще, оце для повного щастя, нашій ВР землю під продаж віддать і всьо.. нам можна сміливо, всім скопом, роз'їзжаться по світах ..
тільки одне питаннячко.. а що стало з тим майном, яке народу за ваучери, так би мовити, роздавали?. не нагадаєшь?. а-а-а.. так, так.. заводи - робітникам.. а тоді землю, ко-о-ому?..
чи ти думаєш, що при наших наймитах, що зараз по ВР, КМУ та АП поневіряються, доля землі буде іншою?. я, наприклад, у тому не впевнений.. а навіть - навпаки..
ось, як не крути, а поки виходить венесуела..
Местные торчки ж не знали, что это вражеская дурь. А местные патриоты не знали про непатриотических торчков. Или знали, но иногда курили вместе...