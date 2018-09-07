 Плантация марихуаны, принадлежащая гражданину РФ, обнаружена на Кировоградщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Гражданин России, который нелегально проживал в Маловисковском районе Кировоградщины, организовал на территории домовладения тепличное выращивание каннабиса. Теплицу с наркосодержащими растениями площадью 300 квадратных метров он снабдил системой полива и освещения.

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Собранный "урожай" злоумышленник сушил и измельчал на специальном оборудовании. Фасованный "товар" реализовывался через сеть дилеров в другие регионы Украины.

Во время обыска правоохранители обнаружили 300 кустов наркосодержащего растения и около 20 килограммов уже готовой марихуаны. Стоимость выявленного каннабиса по ценам "черного рынка" составляет около 3 миллионов гривен.

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Сейчас решается вопрос о сообщение наркодельцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 и ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины.