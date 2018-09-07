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 Плантация марихуаны, принадлежащая гражданину РФ, обнаружена на Кировоградщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Кировоградской области плантацию марихуаны, которую устроил гражданин России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Гражданин России, который нелегально проживал в Маловисковском районе Кировоградщины, организовал на территории домовладения тепличное выращивание каннабиса. Теплицу с наркосодержащими растениями площадью 300 квадратных метров он снабдил системой полива и освещения.

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Плантация марихуаны, принадлежащая гражданину РФ, обнаружена на Кировоградщине, - СБУ 01

Собранный "урожай" злоумышленник сушил и измельчал на специальном оборудовании. Фасованный "товар" реализовывался через сеть дилеров в другие регионы Украины.

Плантация марихуаны, принадлежащая гражданину РФ, обнаружена на Кировоградщине, - СБУ 02

Во время обыска правоохранители обнаружили 300 кустов наркосодержащего растения и около 20 килограммов уже готовой марихуаны. Стоимость выявленного каннабиса по ценам "черного рынка" составляет около 3 миллионов гривен.

Плантация марихуаны, принадлежащая гражданину РФ, обнаружена на Кировоградщине, - СБУ 03

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Сейчас решается вопрос о сообщение наркодельцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 и ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3085142
 
 
 Топ комментарии
 
колорадским жуком небось прикидывался чтобы пролезть аж в "сердце" Украины!. до меня падла всего-ничего не дополз. надо быть на стороже....

Плантация марихуаны, принадлежащая гражданину РФ, обнаружена на Кировоградщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 2613
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колорадским жуком небось прикидывался чтобы пролезть аж в "сердце" Украины!. до меня падла всего-ничего не дополз. надо быть на стороже....

Плантация марихуаны, принадлежащая гражданину РФ, обнаружена на Кировоградщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 2613
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Город переименовали, почему же область осталась Кировоградской?
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Потому что, для переименования области, необходимо вносить изменения в основной закон Украины - Конституцию Украины. А это долгий, муторный процесс и так быстро он не проходит.
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это захЕрова с лошадиной мордой лАврушкой сеяли. В Аргентине не прошло, с Бельгией тоже, думали в Украине под шумок что-то легенькое вырастят. Не прошло...
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Не знаю как кого, а меня такие новости поражают. Россиянин (!) спокойно живёт нелегально в Украине и никому до него нет дела. Он может выращивать коноплю или готовить терракты в всем пофиг. Короче, заходи народ, бери что хочешь.
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а с цыганвой не такой же сценарий с проживанием , отсутствии паспортов и прописки , торговлей наркотой! И ментам с миграционной службой пофигу... Та кацапушка еще предъявит политический мотив задержания!
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А почему ролик про коноплю без звука? Оператор увидел йолки и онемел что ли? Кто там был, расскажите как там было? Какие впечатления и ощущения от увиденного? И надолго ли вы там задержитесь?
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молодці СБУшники.. молодці..
у нас війна з московією, а кацапи в середині України вільно травку розводять.. чудово..
залишилось ще, оце для повного щастя, нашій ВР землю під продаж віддать і всьо.. нам можна сміливо, всім скопом, роз'їзжаться по світах ..
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тут ты прав, землю нельзя продавать. Есть ведущие страны с запретом на продажу земли: Северная Корея, Куба, Венесуэла, Таджикистан и Конго. Как они могут ошибаться в данном вопросе?
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а-я-яй.. як ти мене присоромив.. конго кажешь?. таджикістан?.. всьо.. спати не буду з відчаю..
тільки одне питаннячко.. а що стало з тим майном, яке народу за ваучери, так би мовити, роздавали?. не нагадаєшь?. а-а-а.. так, так.. заводи - робітникам.. а тоді землю, ко-о-ому?..
чи ти думаєш, що при наших наймитах, що зараз по ВР, КМУ та АП поневіряються, доля землі буде іншою?. я, наприклад, у тому не впевнений.. а навіть - навпаки..
ось, як не крути, а поки виходить венесуела..
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Хорватия, Сербия, чего только на Корее с Кубой остановились.
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Ходовой товар выращивал,и не без крыши,но что то пошло не так
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Можно радоваться об отсутствии дружбы или наявности соревнования между разными силовыми структурами! Не мытьём , так катанием!
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Идиет. Верхушки кустов надо подрезать, не давать расти вверх, шоб все шло на рост шишек, а не в стебель.
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Не. Ну тут стопудово виновата мировая закулиса, президент и евреи.
Местные торчки ж не знали, что это вражеская дурь. А местные патриоты не знали про непатриотических торчков. Или знали, но иногда курили вместе...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПлантация марихуаны, принадлежащая гражданину РФ, обнаружена на Кировоградщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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