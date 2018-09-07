 История не знает примеров, когда за такие сроки восстанавливалась армия, в том числе ее разведка, - Порошенко поздравил военнослужащих ГУР Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "История не знает примеров, когда за такие короткие сроки, восстанавливалось войско - Вооруженные Силы Украины и ее составная часть - военная разведка", - сказал Глава государства, обращаясь к присутствующим на торжествах в одном из центров разведки ГУР МО.
Глава государства подчеркнул, что военная разведка, как составная часть Вооруженных Сил Украины, сейчас проходит очень необходимый этап модернизации для расширения возможностей высшего политического и военного руководства государства для ее противодействия агрессору и для получения качественной, достоверной и срочной информации. "Созданный современный учебный комплекс полностью соответствует стандартам НАТО", - констатировал он.
Президент напомнил, что несколько дней назад в Верховной Раде был зарегистрирован его законопроект об изменениях в Конституцию, который "предполагает полномасштабное членство Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора" и назвал это "задачей для Президента, задачей для правительства и задачей для парламента".
"И могу сказать, что опережающими шагами в этом направлении движется как Министерство обороны в целом, Служба безопасности, другие силовые подразделения и в частности Главное управление разведки, которое наладило отношения доверия с нашими партнерами. А это значит своевременный и эффективный обмен всем объемом информации", - добавил Президент и выразил благодарность партнерам Украины за доверие и сотрудничество.
"Очень важна эта информация не только для военной разведки, а для того, чтобы мы вовремя и тщательно собрали доказательства для привлечения страны-агрессора к ответственности в международном суде", - также отметил Петр Порошенко. "Не простим никогда. Привлечем тех, кто убивает украинских воинов и украинских граждан, к ответственности ", - сказал Президент.
Еще одним важным направлением Петр Порошенко назвал своевременное выявление операций спецслужб России и их специальных средств воздействия."Наша общая задача - сотрудничество с нашими международными партнерами для своевременного реагирования и минимизации влияния РФ, в том числе и на избирательный процесс, который должен состояться в следующем году", - сказал Президент.
Президент еще раз подчеркнул: гарантом государственной независимости являются Вооруженные Силы Украины. "Никакие меморандумы, никакие другие соглашения, не политический класс, а армия. И народ дал надлежащую оценку украинским Вооруженным Силам, поставив наивысшую оценку своего доверия именно украинскому воину - солдату, офицеру, генералу. Несмотря на усилия "пятой колонны", которая пыталась с самого начала войны изнутри подорвать доверие к руководству Вооруженных Сил", - сказал Петр Порошенко, напоминая ситуацию в стране в 2014 году.
Говоря о нынешнем времени Президент сказал: "Мы выстояли. Но не для парада мы создавали украинскую армию. Создали для того, чтобы эффективно защищать каждый клочок украинской земли. И именно поэтому очень важны те способности и качества, которые военная разведка показала тогда в зоне АТО, и сейчас - во время Операции Объединенных Сил".
Глава государства по случаю 26-й годовщины создания Военной разведки вручил награды разведчикам, которые отличились в зоне АТО и при Операции Объединенных Сил.
"Уверен, что задача Президента будут выполнены вовремя и с присущим вам профессионализмом, а военная разведка и в дальнейшем прочно держать щит национальной безопасности Украины", - резюмировал он.
Глава государства вместе с военными почтили минутой молчания память погибших украинских разведчиков.
Даже США не имеют... Оттуда украинский "генеалисимумс" Кон Чен Ый" осуществляет управление войсками.
Победа уже не за горами! Слава КоньЧен Ый !
"цензор", ты не согласен с тем, что в 2014 году Народ Украины выбрал Президентом П. А. Порошенко?!
Теперь ты по старой методичке, блеешь тут, что мол ставленника пуйла Порошенко избрал народ...
Фактически Порошенко выступил в защиту рашистской оккупации Донбасса, заявив, что пока он на посту президента то он кому не позволит силовым путём освободить Донбасс от оккупантов.
Тем самым, это действительно впервые в истории, что президент страны и верховный главнокомандующий выступил против территориальной целостности страны и подорвал основополагающий принцип любой армии в мире - защищать территориальную целостность страны.
Так что царь то липовый.
В Виннице запустили завод по производству холодильников
Предприятие будет производить холодильники со стеклянной дверью и лари для мороженого. В будущем планируется наладить выпуск холодильных шкафов.
Первую очередь завода GreenCool по производству холодильного оборудования запустили в Виннице. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.
Завод принадлежит торгово-промышленному холдингу UBC Group, который специализируюется на производстве холодильного и пивоваренного оборудования.
"На базе муниципального индустриального парка открыли первую очередь нового завода по производству холодильного оборудования", - написал Гройсман.
Он отметил, что до конца года на предприятии будут работать около 750 рабочих, а прогнозируемый объем реализации продукции - 400 млн грн.
По данным Интерфакс-Украина, на данный момент создано 250 рабочих мест.
Первая очередь завода будет производить холодильники со стеклянной дверью и лари для мороженого (производственная мощность 60 тыс. шт/год), вторая - холодильные шкафы, с ней группа выйдет на мощность 150 тыс. штук в год.
UBC Group имеет три завода в Украине и офисы в 26 странах. В группу входит UBC Сool (занимается разработкой и производством холодильной техники для напитков и продуктов), UBC Promo (специализируется разработкой и производством промоушен-материалов), UBC Engineering (предоставляет монтажные и пуско-наладочные услуги в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности), UBC Service (предоставляет сервисные услуги по реконструкции холодильного оборудования), а также UBC Distribution (продает продукты и услугу) и UBC Armature(специализируется на проектировании и инсталляции оборудования и техпроцессов, а также дистрибуцией промышленной арматуры и расходных материалов).
UBC Group также принадлежит сеть пивоваренных ресторанов Stargorod в СНГ и странах Балтии.
Разговаривал с родственником в Чернигове , полканом на пенсию ушел при пчеловоде .
Говорит , в эти электронные , радиоэлектронные и подобные конторы , реально ушли молодые парни патриоты , программеры высшего класса и т.д . Или вы реально думаете что старого совьет хенерала научли всему этому ?)) Тут современные майоры уверены что самсунг крут тем что придумал андроид , а системный блок компа , называют процессором ))
ФАКТ!
Выше нас только звезды, пацаны !
Слава Україні !