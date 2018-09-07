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 История не знает примеров, когда за такие сроки восстанавливалась армия, в том числе ее разведка, - Порошенко поздравил военнослужащих ГУР Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 26-й годовщиной создания

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "История не знает примеров, когда за такие короткие сроки, восстанавливалось войско - Вооруженные Силы Украины и ее составная часть - военная разведка", - сказал Глава государства, обращаясь к присутствующим на торжествах в одном из центров разведки ГУР МО.

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Глава государства подчеркнул, что военная разведка, как составная часть Вооруженных Сил Украины, сейчас проходит очень необходимый этап модернизации для расширения возможностей высшего политического и военного руководства государства для ее противодействия агрессору и для получения качественной, достоверной и срочной информации. "Созданный современный учебный комплекс полностью соответствует стандартам НАТО", - констатировал он.

Президент напомнил, что несколько дней назад в Верховной Раде был зарегистрирован его законопроект об изменениях в Конституцию, который "предполагает полномасштабное членство Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора" и назвал это "задачей для Президента, задачей для правительства и задачей для парламента".

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"И могу сказать, что опережающими шагами в этом направлении движется как Министерство обороны в целом, Служба безопасности, другие силовые подразделения и в частности Главное управление разведки, которое наладило отношения доверия с нашими партнерами. А это значит своевременный и эффективный обмен всем объемом информации", - добавил Президент и выразил благодарность партнерам Украины за доверие и сотрудничество.

"Очень важна эта информация не только для военной разведки, а для того, чтобы мы вовремя и тщательно собрали доказательства для привлечения страны-агрессора к ответственности в международном суде", - также отметил Петр Порошенко. "Не простим никогда. Привлечем тех, кто убивает украинских воинов и украинских граждан, к ответственности ", - сказал Президент.

Еще одним важным направлением Петр Порошенко назвал своевременное выявление операций спецслужб России и их специальных средств воздействия."Наша общая задача - сотрудничество с нашими международными партнерами для своевременного реагирования и минимизации влияния РФ, в том числе и на избирательный процесс, который должен состояться в следующем году", - сказал Президент.

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Президент еще раз подчеркнул: гарантом государственной независимости являются Вооруженные Силы Украины. "Никакие меморандумы, никакие другие соглашения, не политический класс, а армия. И народ дал надлежащую оценку украинским Вооруженным Силам, поставив наивысшую оценку своего доверия именно украинскому воину - солдату, офицеру, генералу. Несмотря на усилия "пятой колонны", которая пыталась с самого начала войны изнутри подорвать доверие к руководству Вооруженных Сил", - сказал Петр Порошенко, напоминая ситуацию в стране в 2014 году.

Говоря о нынешнем времени Президент сказал: "Мы выстояли. Но не для парада мы создавали украинскую армию. Создали для того, чтобы эффективно защищать каждый клочок украинской земли. И именно поэтому очень важны те способности и качества, которые военная разведка показала тогда в зоне АТО, и сейчас - во время Операции Объединенных Сил".

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Глава государства по случаю 26-й годовщины создания Военной разведки вручил награды разведчикам, которые отличились в зоне АТО и при Операции Объединенных Сил.

"Уверен, что задача Президента будут выполнены вовремя и с присущим вам профессионализмом, а военная разведка и в дальнейшем прочно держать щит национальной безопасности Украины", - резюмировал он.

Глава государства вместе с военными почтили минутой молчания память погибших украинских разведчиков.

История не знает примеров, когда за такие сроки восстанавливалась армия, в том числе ее разведка, - Порошенко поздравил военнослужащих ГУР Минобороны 01
История не знает примеров, когда за такие сроки восстанавливалась армия, в том числе ее разведка, - Порошенко поздравил военнослужащих ГУР Минобороны 02
История не знает примеров, когда за такие сроки восстанавливалась армия, в том числе ее разведка, - Порошенко поздравил военнослужащих ГУР Минобороны 03
История не знает примеров, когда за такие сроки восстанавливалась армия, в том числе ее разведка, - Порошенко поздравил военнослужащих ГУР Минобороны 04
История не знает примеров, когда за такие сроки восстанавливалась армия, в том числе ее разведка, - Порошенко поздравил военнослужащих ГУР Минобороны 05
История не знает примеров, когда за такие сроки восстанавливалась армия, в том числе ее разведка, - Порошенко поздравил военнослужащих ГУР Минобороны 06
История не знает примеров, когда за такие сроки восстанавливалась армия, в том числе ее разведка, - Порошенко поздравил военнослужащих ГУР Минобороны 07
История не знает примеров, когда за такие сроки восстанавливалась армия, в том числе ее разведка, - Порошенко поздравил военнослужащих ГУР Минобороны 08

Источник: https://censor.net.ua/p3085128
 
   
 Топ комментарии
 
А ведь не поспоришь, порошенко действительно возродил ВСУ.
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Врет Порох. Континентальная Армия в Америке была создана из буквально ничего за пару лет. И победила сильнейшую на то время империю. И, в отличие от адептов секты свЯЯтаго Пэдры Д'Артаньяна, никто тут не считает Жоры Вашингтона единоличным создателем и спасителем.
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Нам революции противопоказаны. Если люди заметили изменения к лучшему, я извиняюсь.
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Только украинская армия имеет бункер на Мальдивах !
Даже США не имеют... Оттуда украинский "генеалисимумс" Кон Чен Ый" осуществляет управление войсками.
Победа уже не за горами! Слава КоньЧен Ый !
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Не понял!
"цензор", ты не согласен с тем, что в 2014 году Народ Украины выбрал Президентом П. А. Порошенко?! Історія не знає прикладів, коли за такі терміни відбудовувалася армія, зокрема її розвідка, - Порошенко привітав військовослужбовців ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 4741
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Порошенко - самозванец, как и ранее был Янукович.
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ранее, ты ольгинский тут защимщал ставленника пуйла Януковича, говоря, что его избрал мол народ Украины...
Теперь ты по старой методичке, блеешь тут, что мол ставленника пуйла Порошенко избрал народ...
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Порошенко прав в том, что история не знает примеров, когда верховный главнокомандующий запрещает своей армии освободить оккупированную часть страны, тем самым запрещая восстанавливать территориальную целостность страны.
Фактически Порошенко выступил в защиту рашистской оккупации Донбасса, заявив, что пока он на посту президента то он кому не позволит силовым путём освободить Донбасс от оккупантов.
Тем самым, это действительно впервые в истории, что президент страны и верховный главнокомандующий выступил против территориальной целостности страны и подорвал основополагающий принцип любой армии в мире - защищать территориальную целостность страны.
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Да вообще то Порошенко никому и ничего не обязан,вспомните на чем он принимал присягу перед народом.На Конституции Украины которую кромсает сам же на право и на лево и на Библии которая ему как еврею по барабану.
Так что царь то липовый.
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Петр Алексеевич себя уже исчерпал и совсем скоро его погонят поганой метлой, всегда все когда то кончается!
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история не знает примеров, чтобы так наживались на смертях патриотов..
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за то история будет вспоминать президента парашенку не в аналах истории, а в анальном отверстии
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Представляю как армия сверкала как новая монета, если бы у Педры под окнами сидела на колу мумия бывшего президента.....а так да, удивительно что при многочисленных "Трейд Коммоди" с офисом в однокомнатной квартире, армия кое как существует...
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А че востановили то? Где Армия? 11 тисяч уволилось 18 -уволятся до конца года.....Все бегут с етой "типа армии"...
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Пока йуля-толья-вадя кукарекают о зраде, зубажинни и гинациде
В Виннице запустили завод по производству холодильников Історія не знає прикладів, коли за такі терміни відбудовувалася армія, зокрема її розвідка, - Порошенко привітав військовослужбовців ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 4536

Історія не знає прикладів, коли за такі терміни відбудовувалася армія, зокрема її розвідка, - Порошенко привітав військовослужбовців ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 6850

Предприятие будет производить холодильники со стеклянной дверью и лари для мороженого. В будущем планируется наладить выпуск холодильных шкафов.
Первую очередь завода GreenCool по производству холодильного оборудования запустили в Виннице. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.
Завод принадлежит торгово-промышленному холдингу UBC Group, который специализируюется на производстве холодильного и пивоваренного оборудования.
"На базе муниципального индустриального парка открыли первую очередь нового завода по производству холодильного оборудования", - написал Гройсман.
Он отметил, что до конца года на предприятии будут работать около 750 рабочих, а прогнозируемый объем реализации продукции - 400 млн грн.

По данным Интерфакс-Украина, на данный момент создано 250 рабочих мест.
Первая очередь завода будет производить холодильники со стеклянной дверью и лари для мороженого (производственная мощность 60 тыс. шт/год), вторая - холодильные шкафы, с ней группа выйдет на мощность 150 тыс. штук в год.
UBC Group имеет три завода в Украине и офисы в 26 странах. В группу входит UBC Сool (занимается разработкой и производством холодильной техники для напитков и продуктов), UBC Promo (специализируется разработкой и производством промоушен-материалов), UBC Engineering (предоставляет монтажные и пуско-наладочные услуги в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности), UBC Service (предоставляет сервисные услуги по реконструкции холодильного оборудования), а также UBC Distribution (продает продукты и услугу) и UBC Armature(специализируется на проектировании и инсталляции оборудования и техпроцессов, а также дистрибуцией промышленной арматуры и расходных материалов).
UBC Group также принадлежит сеть пивоваренных ресторанов Stargorod в СНГ и странах Балтии.
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Шпигун зупинив виробництво космічних носіїв в Дніпрі, бо Дніпро дав за шпигуна лише 40%, але сприяв виробництву холодильників у Вінниці, яка дала за шпигуна 68%. Це що?
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Буде петя, буде не петя - кто будет воевать с кацапами - поднимите руки? ... вот и все
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Вы там сверху , не того ..со своими хорватскими (на карте так и не нашел) да американскими примерами . Те кто ссылаются на америцу времён ивана грозного) не учли технологии , коррупцию и т.д.. и современную действительность той же коррупционной Украине , которой реально управляли московиты .
Разговаривал с родственником в Чернигове , полканом на пенсию ушел при пчеловоде .
Говорит , в эти электронные , радиоэлектронные и подобные конторы , реально ушли молодые парни патриоты , программеры высшего класса и т.д . Или вы реально думаете что старого совьет хенерала научли всему этому ?)) Тут современные майоры уверены что самсунг крут тем что придумал андроид , а системный блок компа , называют процессором ))
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Порошенко запомнят как самого выдающегося деятеля в истории Украины.
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в анальном отверстии ему место, так и останется
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Вот они, новые украинские военачальники, за 5 лет прошедшие путь от солдата до генерала...

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великовозрастные рожы совковые и тупорылые
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Куда там Хаиму Вейцману до Петра Порошенко. Подумаешь, Вейцман всего лишь технологию синтетического ацетона разработал, а Пётр такие схемы разкрутил. Вайцман в 1914 году из Лондона в Хайфу переехал, где стал одним из основателей политеха с преподаванием на иврите, а Петро целый Рошен построил. За три месяца из по сути партизанских отрядов была создана армия, которая 14 мая 1948 вступила в бой с арабской коалицией в составе Египта, Сирии, Ливана, Трансиордании, Саудовской Аравии, Ирака и Йемена и освободила больше территории и заставили Сирию подписать перемирие 20 июля 1949-го!
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А нам рассказывают про вяликий талант липецкого.Под выборы выставляют спасителем армии и страны.
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А шо делать, транзитный сервер с Укрателекома уже в АП перетащили, не пропадать же ему?
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ЗЫ: я понимаю передвыборную агитацию но, меру нужно чуствовать, чтобы Хуйлу не уподоблятся.
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Я не є порохобот, або юлєбот. Нє, ну є ж вжеж в нас ще й Турчінов, Наталка СЕДЛЄЦЬКА , АБО ЩЕ ХТОСЬ, ХТО ПРОСТО УКРАЇНУ ЛЮБИТЬ! Історія не знає прикладів, коли за такі терміни відбудовувалася армія, зокрема її розвідка, - Порошенко привітав військовослужбовців ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 9678 ДОСИТЬ ВЖЕ ЧУБИТИСЯ! ВОНИ ТАКОЖ МАЮТЬ ПРАВО БУТИ НАШИМИ ПРЕЗИДЕНТАМИ; Історія не знає прикладів, коли за такі терміни відбудовувалася армія, зокрема її розвідка, - Порошенко привітав військовослужбовців ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 5132 !!!! ЧЬОМУБЙНІ?
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нє, в Україні альтернативи нема, то все огенти кремля
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Поздравляю всех кто служил и служит в разведке !
Выше нас только звезды, пацаны !
Слава Україні !
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Цензор.НЕТФотоОбществоИстория не знает примеров, когда за такие сроки восстанавливалась армия, в том числе ее разведка, - Порошенко поздравил военнослужащих ГУР Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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