 Погибло двое детей и взрослый, девять человек травмированы, - ужасное ДТП в Коломые. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ГСЧС в Ивано-Франковской области.

В сообщении отмечается: "7 сентября в 15:36 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что в городе Коломыя на улице Объездная дорога произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту вызова был направлен дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части г. Коломыя.

На месте происшествия спасателями установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля "Рено Меган" и грузового автомобиля "Мерседес Спринтер" получили травмы 9 человек и погибло 2 ребенка (в возрасте 5-6 лет). По уточненной информации от медицинских работников, по дороге в лечебное учреждение умер еще один человек (данные погибших и травмированных устанавливаются). Пострадавшие доставлены в Коломыйской ЦРБ.

Спасатели осуществили мероприятия по отключению клемм аккумуляторных батарей поврежденных автомобилей и смывании остатков горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги".





