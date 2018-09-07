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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Погибло двое детей и взрослый, девять человек травмированы, - ужасное ДТП в Коломые. ФОТОрепортаж

В пятницу, 7 сентября, в Коломые Ивано-Франковской области в результате ДТП погибли три человека, девять получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ГСЧС в Ивано-Франковской области.

В сообщении отмечается: "7 сентября в 15:36 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что в городе Коломыя на улице Объездная дорога произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту вызова был направлен дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части г. Коломыя.

На месте происшествия спасателями установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля "Рено Меган" и грузового автомобиля "Мерседес Спринтер" получили травмы 9 человек и погибло 2 ребенка (в возрасте 5-6 лет). По уточненной информации от медицинских работников, по дороге в лечебное учреждение умер еще один человек (данные погибших и травмированных устанавливаются). Пострадавшие доставлены в Коломыйской ЦРБ.

Спасатели осуществили мероприятия по отключению клемм аккумуляторных батарей поврежденных автомобилей и смывании остатков горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги".

Погибло двое детей и взрослый, девять человек травмированы, - ужасное ДТП в Коломые 01
Погибло двое детей и взрослый, девять человек травмированы, - ужасное ДТП в Коломые 02
Погибло двое детей и взрослый, девять человек травмированы, - ужасное ДТП в Коломые 03

Источник: https://censor.net.ua/p3085121
 
 
 Топ комментарии
 
нет слов...горе и беда... бедные детки
три жертвы страшного и непонятного ДТП
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В лобовуху.... Хтось із двой водієв - упоротий ВОДЯТЕЛ!!!
Ангелочкам - вільного польоту, загаблим - земля пухом...
Співчуття рідним...
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вообще-то боковой удар опаснее
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нет слов...горе и беда... бедные детки
три жертвы страшного и непонятного ДТП
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В лобовуху.... Хтось із двой водієв - упоротий ВОДЯТЕЛ!!!
Ангелочкам - вільного польоту, загаблим - земля пухом...
Співчуття рідним...
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Зелая куча мягких игрушек, даже непонятно как там столько народу то поместилось.
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Запросто. В бус с водителем шесть человек влезет. Плюс люди в мегане.
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лобовое, вариантов другого исхода нету, даже при работающих подушках безопасности.
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это если жилюги. Все более менее не старые машины имеют армированные трубой дверки и часть боковые шторки безопасности.
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;Спринтери; піряють як відкохані в голову.
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Соболезнования родным. Но стоит отметить - меган достойно выдержал удар.
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Так выдержал что на свалку ,а вообше то у нас асфальт редкое явление,и когда дебил выезжает на такую дорогу то его колбасит,вот и результат
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПогибло двое детей и взрослый, девять человек травмированы, - ужасное ДТП в Коломые. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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