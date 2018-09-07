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 Схрон с боеприпасами обнаружен на Днепропетровщине. Изъяты 8 гранатометов, автомат, 9 гранат, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днепропетровской области тайник с оружием и боеприпасами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Во время обыска в рамках ранее начатого уголовного производства, гаражного помещения жителя Новомосковска правоохранители изъяли восемь ручных противотанковых гранатометов РПГ-18 и РПГ-26, автомат Калашникова АК-47, девять гранат РГД-5, РГО-3 и Ф-1 , два реактивных двигателя к противотанковым гранатам и более тысячи патронов различного калибра.

Обнаруженные средства поражения направлены на криминалистическую экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о поступлении изъятых образцов оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления круга лиц, причастных к противоправной деятельности". 

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Схрон с боеприпасами обнаружен на Днепропетровщине. Изъяты 8 гранатометов, автомат, 9 гранат, - СБУ 01
Схрон с боеприпасами обнаружен на Днепропетровщине. Изъяты 8 гранатометов, автомат, 9 гранат, - СБУ 02
Схрон с боеприпасами обнаружен на Днепропетровщине. Изъяты 8 гранатометов, автомат, 9 гранат, - СБУ 03
Схрон с боеприпасами обнаружен на Днепропетровщине. Изъяты 8 гранатометов, автомат, 9 гранат, - СБУ 04
Схрон с боеприпасами обнаружен на Днепропетровщине. Изъяты 8 гранатометов, автомат, 9 гранат, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3085118
 
 
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Да шо за день сегодня такой, прям день находок. Если хорошо покапаться может где нибудь и Януковича в сарае найдут.
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Всё по хозяйски упаковано,смазано.Махновец современный.
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Автомат носеный. Явно из фронта привезен. А то это за беленькая такая граната на фото?
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Меня умиляет неспособность СБУ, отличить АК-47 от АК-74)))
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Волонтер? Снабжает ВСУ бо "пацаны" голі босі гниють по окопах без зброї і набоїв?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСхрон с боеприпасами обнаружен на Днепропетровщине. Изъяты 8 гранатометов, автомат, 9 гранат, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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