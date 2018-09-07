 Схрон с боеприпасами обнаружен на Днепропетровщине. Изъяты 8 гранатометов, автомат, 9 гранат, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Во время обыска в рамках ранее начатого уголовного производства, гаражного помещения жителя Новомосковска правоохранители изъяли восемь ручных противотанковых гранатометов РПГ-18 и РПГ-26, автомат Калашникова АК-47, девять гранат РГД-5, РГО-3 и Ф-1 , два реактивных двигателя к противотанковым гранатам и более тысячи патронов различного калибра.

Обнаруженные средства поражения направлены на криминалистическую экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о поступлении изъятых образцов оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления круга лиц, причастных к противоправной деятельности".

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