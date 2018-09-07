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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (22275) депутат (2570) Кабмин (10638)

 Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября. ФОТОрепортаж

7 сентября состоялось очередное сессионное заседание Верховной Рады VIII созыва. Депутаты на утреннем заседании задали вопросы членам Кабмина, заслушали депутатские запросы, выступили с заявлениями, сообщениями, предложениями.

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Традиционно для пятницы многие народные избранники отсутствуют на рабочих местах.

Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября 01

Члены Кабмина пришли в Верховную Раду на "час вопросов к правительству". У многих депутатов накопились личные вопросы к министрам.

Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на встрече в "Залесье" анонсировал "неожиданные вещи" в его послании к Раде на следующей пленарной неделе, - нардеп Арешонков

Депутат от "Самопомочи" Татьяна Острикова задает вопрос премьеру Владимиру Гройсману.

Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября 03

Евгений Рыбчинский из "Воли народа" приветсвует замминистра МВД Вадима Трояна.

Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября 04

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Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября 05

За разговором внефракционного депутата Борислава Березы в ложе правительства наблюдает министр экологии Остап Семерак.

Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября 06

Министр образования Лилия Гриневич рассказала собравшимся о проведенной работе по подготовке к новому учебному году.

Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября 07

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Ее вниматильно слушает Владимир Литвин.

Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября 08

Представители фрации "Самопомич" Роман Семенуха и Егор Соболев.

Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября 09

Нардеп от БПП Ольга Богомолец много времени проводит с коллегами из Оппозиционного блока.

Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября 10

Смотрите также: Постановление об эстафете Единения, Богомолец с критикой Супрун, - работа ВР 5 сентября. ФОТОрепортаж

Ольга Богомолец (БПП) и Игорь Шурма (ОБ).

Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября 11

Следующее пленарное заседание состоится 18 сентября. 10-14 сентября народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

ФОТО - Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3085117
 
 
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ШОБЛА НЕГОДЯЕВ.....противно смотреть... Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября - Цензор.НЕТ 5771 Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября - Цензор.НЕТ 9467
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"полупустой зал и Богомолец в гостях у жОппоблока," Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября - Цензор.НЕТ 6254 Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября - Цензор.НЕТ 6254
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"полупустой зал и Богомолец в гостях у жОппоблока,"
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я почему то покупаю всё в метро и Велмарте дешевле!!!
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Военный бюджет Украины на 2017 год 5% от ВВП - Военный бюджет Польши на 2017 год 2% ВВП... В Украине Война если кто не знал.
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Польские 2% это больше наших 5%,сравните бюджеты.
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И ещё , недосвинья рузькая , Польша на первом месте по росту ВВП , производства , инвестиций в Европе . А где Пороховская Украина ? По коррупции , ВВП ...
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ах ты ж агент кремля. Ану удали чтобы рабы не знали как Украина процветает
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"Ходячее кладбище бифштексов" - Э.М.Ремарк.

"Кладбище" - потому что мертвая тишина при решении актуальных вопросов для Украины, "бифштексов" - не решая ничего для народа и целенаправленно ведя их к обнищанию, сами жиреют как на дрожжах.
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Как видно из поста, вверху - цитата из "Трех товарищей" Ремарка. Ниже - моя интерпретация.
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Дуже дякую ! Только обозначьте свои слова ...
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Понятно и так, где они, а цитата Ремарка - на все времена.
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Шабаш трохи не вдався...Не вистачає бафомета в президії...
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Какую мы элиту вырастили. Любо дорого посмотреть. Таких и под нож не стыдно будет пустить.
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Какой народ - такая и элита. Во всех странах так Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября - Цензор.НЕТ 7971
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Да никто не пустит.Кто мог,по тюрьмам сидят,на фронте гибнут или свалили от этой безнадеги.Оставшихся все устраивает,стоит только посмотреть на тех,кто опять к булаве рвется и их рейтинги.
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Время покажет, пустят или не пустят. Терпение народа не безгранично.
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Вот и славно. Что было - видели, что будет, увидим.
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Народный артист Украины, диссидент Николай Кунцевич сообщил в интервью ТСН, что в 1980-е годы нынешний лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, будучи адвокатом, добился для него увеличения срока приговора.
По словам Кунцевича, Медведчука как государственного адвоката ему порекомендовал следователь по делу о хулиганстве - чтении стихов поэта Евгения Евтушенко на концерте художественной самодеятельности. Суд проходил в 1985 году.
Диссидент рассказал, что, в отличие от предыдущего адвоката, Медведчук ничего не записывал, изучая материалы дела, говорил: "Мне и так все ясно".
"Я четыре раза давал ему отвод. А судья мне объяснил, что, согласно статье, если адвокат назначен государством, то подзащитный не имеет права от него отказаться", - отметил Кунцевич.
По его словам, виновным себя он не признавал, но в заключительном слове адвокат согласился с прокурором, заявив: "Вина подсудимого полностью доказана, но по непонятным для меня причинам товарищ прокурор не указал, что на основании ст. 143 один год, девять месяцев и 19 дней нужно добавить".
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Богомолка, шлюха рыговская, уже могла бы перейти к жопоблоховцам официально, все равно вместе с ними Супрун топит не первый год.
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Там рядышком с ней шурма-шаурма щебечет-воркует. Тот фруктик. Давно лет с 12 примерно назад появился шаурма в Харькове. Западняк и вдруг глав-врач 4 неотложки города. Там медицинский город в городе и с области везут скорые туда. Знаковая больница. Рядом там же клиника ЮЖД где жужана дАрк недавно сидела в темнице. Но шаурма вдруг и года не прошло уже в горсовете стал медициной города командовать. Выступать по тв итд. Это совпало всё с добкиным и кернесом во одно время. Такие вот были 3 мушкетёра. А потом вдруг пропал и всплыл в Киеве и сразу в Раде. Как? Теперь топят на пару худощавую но стальную тётку. Надо бы отстоять её. Ещё год и она копнёт под фармацевтов. Что весело и спокойно клепают таблеточки что идут нарасхват мешками с аптек ночных особенно.
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скоро Богомолец будет министром Здоровья в теневом кабинете....
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Скорей всего прости господи Богомолец будет министром сексуальных услуг.
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...не знайти в світі такої сили щоб заставити працювати це шобло, пожвавлення тільки при одержанні заробітної плати невідомо за що!!!!
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Я от теж не знаю в світі такої сили, яка б змусила бидло не голосувати за гречку чи 200 гривень Година запитань до уряду, напівпорожній зал і Богомолець у гостях в Опоблоку, - день роботи Ради 7 вересня - Цензор.НЕТ 1479
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Был интересный проект - государство официально оплачивает отказ от голосования за 2500 грн.
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и они еще борются с теневыми зарплатами?
а с нежеланием работать даже за немалые деньги...не хотите побороться???
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Зима Близко.
Через несколько Месяцев нас Ожидает:
- Повышение цены Газа на 50%.
С 6,95 гривен до 11 гривен за Кубометр.
- Подорожание Хлеба на 30%.
- Подорожание Алкоголя на 12,4%.
- Подорожание Бензина на 20%.

Уже сейчас, дорожает Практически ВСЕ. Начиная от проезда в Общественном транспорте и заканчивая Колбасой. Гривна обесценивается просто на Глазах. Пенсионный фонд Пустой.
И Правительство уже в открытую заявляет, что без очередного транша МВФ нас ждет Дефолт. Это просто Катастрофа. Результаты Бездарного управления нашим Государством, ощущает на себе каждый Украинец. Ну а самое Печальное в том, что это именно МЫ привели этих Персонажей к Власти. И с нами Обращаются так, как мы сами Позволяем...
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Караул! Мы все умрем! Година запитань до уряду, напівпорожній зал і Богомолець у гостях в Опоблоку, - день роботи Ради 7 вересня - Цензор.НЕТ 9510
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Не, сначала вате и всепропальщикам типа тебя, а я еще поживу-поработаю Година запитань до уряду, напівпорожній зал і Богомолець у гостях в Опоблоку, - день роботи Ради 7 вересня - Цензор.НЕТ 1614
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Это все на благо Украины Година запитань до уряду, напівпорожній зал і Богомолець у гостях в Опоблоку, - день роботи Ради 7 вересня - Цензор.НЕТ 7965.Конечно,баранов всегда стригут.Это их участь.
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Но сейчас стригут в особо извращенной форме как креатив от теперешней власти.
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А как ты хотел отдавать долг МВФ в 2018-2019 годах в размере 4 млрд.$ ?? Частично перекредитоваться у того же МВФ, только так даром в долг никто не дает. Отсюда и газ по 11 и все остальное, плюс войну в стране (5% ввп) никто не отменял.
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Унылое зрелище. Пустой зал, и в туалетах и кулуарах одиночные депутаты целуются после долгой разлуки. Ляшко ищет Бойка (морда чешется). Парубий забывает кто такой Гитлер и называет его отцом демократии. Стойкий против работы трижды не судимый Рабинович игнорирует всех и идет в синагогу . БПП и НФ целуются через салфетки (чтобы друг дружку не заразить вирусом ФСБ).
Кругом идилия и только говорящие головы с микрофонами в руках бегают как скаженные собаки. И вдруг наступает обед! Все дружно бегут в буфет!!
И здесь наступает главный момент. ОКАЗЫВАЕТСЯ ОНИ ТОЖЕ ЖРУТ .

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"Час вопросов к правительству" - и где народные избранники? И какие вопросы заданы? Хотя, кого интересуют ответы этих фарисеев... безнадега.
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Задавали они сегодня вопросы, пани Марьяна. Я ехал и слушал радиотрансляцию. Вопросы были, вопросы острые и Премьер и министры отвечали. Другое дело, что например по цене на газ Гройсман гнал откровенную пургу, но это уже другой вопрос.
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Красавцы. МВФ дай нам кредит есчо. АТО у нес депутаты не ходят на работу так как делить уже нечего
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Грося сказал, что повышение газа для населения - это вынужденная мера, так как нужно отдавать кредиты. А на что они пошли, никакая провластная тварь не отчиталась и не собирается. Отдавать нечем, но рожи выросли вширь и карманы от бабла пухнут.
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самая действенная аргументация - была к депутату Святашу в 2014 году...)))
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читал книжечку о депутате немецкого парламента - он без принуждения понимал, что надо работать с избирателем ( за свои деньги ездил, принимал участие, поздравлял какие-то организации, но ему и в голову не приходило давать деньги избирателям!)
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"люди" живут в своем мире. А он диаметрально противоположный тому, где живем мы. Они в зРаду идут чтоб решать свои вопросы, а перед выборами обещают снять с себя неприкосновенность и мы верим - богатый, значит людям поможет. Бред осточертел. Но гречки у них на 20 Украин хватит, раз народ безмозглый.
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в 1994 году бесплатно клеил агитационные листовки))) - это нормально...
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да нет, приходилось видеть не только местные( украинские) выборы...
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Жопа+блок был даже в сссре Джугашвили,но йося за 32 года у власти истребил 3 поколения их...,самый крупный успех Йося сделал с делегатами 17 съезда РСДРП в 1934 году...,почти все расстреляны... Година запитань до уряду, напівпорожній зал і Богомолець у гостях в Опоблоку, - день роботи Ради 7 вересня - Цензор.НЕТ 7955были к 1938 году
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Мочить в сортире начал Феликс Дзержинский 7 сентября 1918 года объявив Красный террор после убийства чЛенина 30 августа 1918 года..,продолжили Менжинский,Николай Ежов,затем Лаврентий Палыч Берия Година запитань до уряду, напівпорожній зал і Богомолець у гостях в Опоблоку, - день роботи Ради 7 вересня - Цензор.НЕТ 5520Уроды Кремля выпоняли качественно работу всегда...
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Смотришь на ихние вонючие казлячие рыла и видишь корупционеров , казнокрадов , преступников и предателей Народа Украины которых нужно уничтожать .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧас вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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