 Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября. ФОТОрепортаж

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Традиционно для пятницы многие народные избранники отсутствуют на рабочих местах.

Члены Кабмина пришли в Верховную Раду на "час вопросов к правительству". У многих депутатов накопились личные вопросы к министрам.

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Депутат от "Самопомочи" Татьяна Острикова задает вопрос премьеру Владимиру Гройсману.

Евгений Рыбчинский из "Воли народа" приветсвует замминистра МВД Вадима Трояна.

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За разговором внефракционного депутата Борислава Березы в ложе правительства наблюдает министр экологии Остап Семерак.

Министр образования Лилия Гриневич рассказала собравшимся о проведенной работе по подготовке к новому учебному году.

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Ее вниматильно слушает Владимир Литвин.

Представители фрации "Самопомич" Роман Семенуха и Егор Соболев.

Нардеп от БПП Ольга Богомолец много времени проводит с коллегами из Оппозиционного блока.

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Ольга Богомолец (БПП) и Игорь Шурма (ОБ).

Следующее пленарное заседание состоится 18 сентября. 10-14 сентября народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

ФОТО - Цензор.НЕТ.