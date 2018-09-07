 Час вопросов к правительству, полупустой зал и Богомолец в гостях у Оппоблока, - день работы Рады 7 сентября. ФОТОрепортаж

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Традиционно для пятницы многие народные избранники отсутствуют на рабочих местах.
Члены Кабмина пришли в Верховную Раду на "час вопросов к правительству". У многих депутатов накопились личные вопросы к министрам.
Депутат от "Самопомочи" Татьяна Острикова задает вопрос премьеру Владимиру Гройсману.
Евгений Рыбчинский из "Воли народа" приветсвует замминистра МВД Вадима Трояна.
За разговором внефракционного депутата Борислава Березы в ложе правительства наблюдает министр экологии Остап Семерак.
Министр образования Лилия Гриневич рассказала собравшимся о проведенной работе по подготовке к новому учебному году.
Ее вниматильно слушает Владимир Литвин.
Представители фрации "Самопомич" Роман Семенуха и Егор Соболев.
Нардеп от БПП Ольга Богомолец много времени проводит с коллегами из Оппозиционного блока.
Ольга Богомолец (БПП) и Игорь Шурма (ОБ).
Следующее пленарное заседание состоится 18 сентября. 10-14 сентября народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.
ФОТО - Цензор.НЕТ.
"Кладбище" - потому что мертвая тишина при решении актуальных вопросов для Украины, "бифштексов" - не решая ничего для народа и целенаправленно ведя их к обнищанию, сами жиреют как на дрожжах.
По словам Кунцевича, Медведчука как государственного адвоката ему порекомендовал следователь по делу о хулиганстве - чтении стихов поэта Евгения Евтушенко на концерте художественной самодеятельности. Суд проходил в 1985 году.
Диссидент рассказал, что, в отличие от предыдущего адвоката, Медведчук ничего не записывал, изучая материалы дела, говорил: "Мне и так все ясно".
"Я четыре раза давал ему отвод. А судья мне объяснил, что, согласно статье, если адвокат назначен государством, то подзащитный не имеет права от него отказаться", - отметил Кунцевич.
По его словам, виновным себя он не признавал, но в заключительном слове адвокат согласился с прокурором, заявив: "Вина подсудимого полностью доказана, но по непонятным для меня причинам товарищ прокурор не указал, что на основании ст. 143 один год, девять месяцев и 19 дней нужно добавить".
а с нежеланием работать даже за немалые деньги...не хотите побороться???
Через несколько Месяцев нас Ожидает:
- Повышение цены Газа на 50%.
С 6,95 гривен до 11 гривен за Кубометр.
- Подорожание Хлеба на 30%.
- Подорожание Алкоголя на 12,4%.
- Подорожание Бензина на 20%.
Уже сейчас, дорожает Практически ВСЕ. Начиная от проезда в Общественном транспорте и заканчивая Колбасой. Гривна обесценивается просто на Глазах. Пенсионный фонд Пустой.
И Правительство уже в открытую заявляет, что без очередного транша МВФ нас ждет Дефолт. Это просто Катастрофа. Результаты Бездарного управления нашим Государством, ощущает на себе каждый Украинец. Ну а самое Печальное в том, что это именно МЫ привели этих Персонажей к Власти. И с нами Обращаются так, как мы сами Позволяем...
Кругом идилия и только говорящие головы с микрофонами в руках бегают как скаженные собаки. И вдруг наступает обед! Все дружно бегут в буфет!!
И здесь наступает главный момент. ОКАЗЫВАЕТСЯ ОНИ ТОЖЕ ЖРУТ .
поблоке