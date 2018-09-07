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 Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - "Детектор медиа". ФОТО

Российские пропагандистские СМИ организовали вброс в украинское информпространство, искажая высказывание Парубия о Гитлере.

Об этом говорится в статье "Детектор медиа" Галы Скляревской "Как Парубия превратили в любителя Гитлера: хроника российского вброса", передает Цензор.НЕТ

"3 сентября в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV спикер Рады Андрей Парубий, отвечая на вопрос политолога Владимира Фесенко о ситуации с принятием закона о референдуме, сказал: "Вы правы, говоря о законе про референдум. Это тоже один из вопросов, который мы должны решить – и решить очень грамотно и справедливо. (…) Но по закону про украинский референдум у нас все еще есть дискуссии. Я сам большой сторонник прямой демократии. Я когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что человеком, который наиболее практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-е годы. И мы должны об этом тоже помнить, потому что в те 30-е годы это был один из ключевых способов, в том числе, и манипуляций. Поэтому этот закон должен быть ответственным. В том числе таким, который давал бы возможность (голосовать. – Г.С) на местном уровне. Кстати, в Швейцарии наиболее распространены не общегосударственные референдумы, а местные", - отмечает издание.

"Ничего из заявленного Парубием не шокировало присутствующих в студии экспертов и ведущего: по иронической интонации, называнию Гитлера по имени-отчеству, по контексту было понятно, что Парубий имеет в виду: Гитлер был диктатором, но чтобы превратиться в него, использовал механизмы прямой демократии, чтобы сосредоточить власть в своих руках. Известно, чем это закончилось – и Парубий намекает на опасную возможность использования механизмов прямой демократии для установления диктатуры. Политолог Владимир Фесенко подтвердил слова Парубия, уточнив, что с тех пор ФРГ полностью отказалась от проведения референдумов, да и США практически не используют такую практику – за исключением отдельных штатов", - добавляет издание.

"Никакой реакции его слова не вызвали и у украинских СМИ – ни вечером 3 сентября, ни в первой половине дня 4 сентября", - констатирует автор статьи.

Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - Детектор медиа 01

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"4 сентября, в 15:18 российский ресурс "РИА Новости" опубликовал заметку с заголовком "Спикер Рады назвал Гитлера "самым большим" демократом". В ней приводилась неполная цитата Парубия: "Я сам огромный сторонник прямой демократии. <…> Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах". Также в заметке говорилось, что Парубий "призвал не забывать вклад фюрера в ее (демократии) развитие". Повторимся: Парубий НЕ называл Гитлера "самым большим демократом" и НЕ призывал оценить вклад Гитлера в развитие демократии – он напоминал зрителям, что Гитлер активно использовал ее в своих целях, и об этом следует помнить. Также в заметке"РИА Новости" были упомянуты два скандала:история бывшей львовской учительницы и местного депутата Марьяны Батюк, которая цитировала Гитлера в соцсетях в день его рождения, и антисемитские высказывания бывшего консула Украины в Гамбурге Василия Марушинца", - отмечает издание.

Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - Детектор медиа 02

"Не сразу, после паузы в почти четыре часа, в 18:59 4 сентября материал РИА Новости с незначительными правками был опубликован ресурсом "Страна.uа"с заголовком "Парубий назвал Гитлера "самым большим демократом"". В материале "Страна.uа"приводилась та же усеченная фраза, что и в материале "РИА Новости", а также содержалась та же фраза о "вкладе фюрера в развитие демократии" и тот же контекст – скандалы с Батюк и Марушинцом.

Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - Детектор медиа 03

Найдите десять отличий: вверху заметка РИА Новости, внизу - Страны.ua

Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - Детектор медиа 04

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"После появлении публикации на "Страна.uа" с теми же акцентами и теми же заголовками, практически дословно, текстбыл опубликован следующими ресурсами:

4 сентября, 17:22, "Главред": ""Самый большой демократ". Спикер Рады Парубий "отличился" шуткой в эфире ТВ: опубликовано видео". Сейчас новость удалена и материал доступен только в кэше Гугла.

4 сентября, 19:18, Комментарии: "Парубий назвал Гитлера "самым большим демократом" (ВИДЕО)"

4 сентября, 20:34, ГолосUA: "Парубий назвал Гитлера "самым большим демократом" - СМИ (ВИДЕО)" В материале при этом нет видео.

4 сентября, 21:01, КП в Украине: "Парубий заявил, что самым большим демократом был Адольф Гитлер"

Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - Детектор медиа 05

4 сентября, 21:28, Корреспондент: "Парубий вспомнил о прямой демократии Гитлера". В материале этого ресурса была добавлена фраза "При этом эксперт в студии напомнил, что ни Германия, ни США не отказались отпроведения референдумов" – хотя Фесенко говорил прямо противоположное.

Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - Детектор медиа 06

4 сентября, 22:14, Волиньскі новини: "Парубій назвав Гітлеранайбільшим демократом в історії. відео"

4 сентября, 23:29, Знай.юua:"Парубий внезапно расхвалил Адольфа Гитлера, скандал набирает оборотов, украинцы в ярости". На этом же ресурсе, но уже 5 сентября в 9:08 появилась та же публикация, но с заголовком "Парубий поделился своими влажными мечтами о Гитлере: видео", - рассказывает автор статьи.

"4 и 5 сентября с такими же заголовками о том, что Парубий назвал Гитлера "самым большим демократом" выходили новости на российских и сепаратистских ресурсах – "Звезда", еще раз РИА Новости, "Украина.ру", ТАСС, "НТВ", Лайф!, "РБК", "ДНР Ньюз" "Газета.ру",РИА ФАН – три последних, в отличии от перечисленных украинских ресурсов и изначальной публикации на сайте "РИА Новости", цитировали Парубияболее точно – включая его фразу о референдуме как средстве манипуляции. Также в свою публикацию "Величайшим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович, - Парубий" более широкий контекст и более полную цитату добавили "Украинские новости" 5 сентября", - добавляет автор.

Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - Детектор медиа 07

"В украинской википедии с 5 сентября сообщается, что Парубий назвал "Гитлера настоящим сторонником прямой демократии". В российской версии википедии этой правки нет".

"Единственным ресурсом среди тех, кто публиковал материалы на тему "Парубий высказался о Гитлере" и полностью опубликовал цитату Парубия из программы "Свобода слова", а также описал исторический контекст, о котором говорил спикер – оказался сайт zaxid.net", - отмечает издание.

"5 сентября, в 11:38 на официальной странице Виктора Медведчука в фейсбукебыл опубликован пост, в котором сообщалось: "В любой демократической стране после подобного заявления спикер обязан подать в отставку или же отправить его в отставку должен парламент". В этот же день на канале "112 Украина" в эфире возникла бегущая строка "Парубий назвал Гитлера наибольшим человеком, который практиковал демократию"и ведущие просили прокомментировать гостей студии именно эту фразу. Гости фразу осуждали, и обязательно упоминали необходимость отставки спикера. Так, Евгений Червоненко потребовал отставки Парубия.Вадим Рабинович тоже – причем Рабинович в комментарии каналу сказал, что Парубий"потребовал признать Гитлера героем" (журналистка не возразила). Позже он заявил, что подаст в суд на спикера парламента (об этом на канале вышло три новости). Также о "неэтичности" заявлений спикера говорил с ведущими бывший министр юстиции Лавринович – в титрах тема беседы была названа так: "Может ли возглавлять парламент человек, который считает Гитлера великим демократом".Высказывался об этом и Андрей Лесик, член партии "Украинский выбор", представленный в эфире "депутатом 6 и 7 созыва харьковского горсовета". Ведущий Денис Жарких в программе с Ириной Тиран обсуждали "неонацизм в украинской политике", и оба пришли к выводу, что "человек должен отвечать за свои слова". Естественно, что в новостной ленте канала процитировали мнение Медведчука – и он, в свою очередь, также потребовал отставки Парубия, указав при этом, что "эталоном прямой демократии является Швейцария". Хотя именно это и говорил в эфире "Свободы слова" сам спикер парламента", - констатирует издание.

Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - Детектор медиа 08
Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - Детектор медиа 09

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"В полном соответствии с пожеланиями "юриста и правозащитника" канал NewsOne оказался самым активным в продвижении новостей о Парубие: в его эфире говорили об этом практически два дня – особенно эта тема беспокоила ведущую вечернего прайма Диану Панченко. С ней и другими ведущими об этом говорили еще раз Червоненко и Рабинович, а также Виктор Балога, Макс Бужанский, некий политолог Лазарев, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин (в программе с Василием Головановым), депутат Юрий Деревянко, Руслан Коцаба в своей программе, цитируя Медведчука. Все призывали к отставке Парубия и обвиняли его в пропаганде фашизма", - добавляет автор статьи.

Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - Детектор медиа 10

Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - Детектор медиа 11

"Также инициативу Портнова поддержали на "Стране.uа"– в публикации "От социал-националистов до Гитлера-демократа. В соцсетях обсуждают скандальное заявление спикера Парубия", где прямо сообщалось, что "Андрей Парубий, похваливший вчера Гитлера, уже работал в партии с заметным нацистским подтекстом". Комментировали в материале высказывание Парубия только определенные пользователи соцсетей: тот же Портнов, Елена Лукаш, Макс Бужанский, обозреватель издания "Украина.ру" Андрей Манчук, Денис Гороховский и Алексей Куракин, на которого любит ссылаться news-front", - констатирует издание.

"6 сентбря. Спустя двое суток после начала информационной кампании "Парубий обожает Гитлера" ряд изданий, но далеко не все вышеперечисленные, опубликовали слова Парубия, где он опровергал приписанные ему высказывания. Парубий сказал об этом, выступая в Раде – то есть за комментарием к нему лично два дня никто не обращался (в публикациях об обращении к нему журналистов или отказе спикера дать комментарий, не сообщалось)", - акцентирует издание.

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"Материалы, в которых спикер объяснял, что он имел ввиду, вышли на "Стране.юа", "КП Украина", "112", "Українських новинах" - последние озаглавили новость "Парубий "прикрылся" Путиным, объясняя свои слова о Гитлере". Страна.ua дала слова Парубия под заголовоком "Парубий отреагировал на критику в свой адрес после скандального заявления о Гитлере-демократе", "КП в Украине" - "Парубий объяснил свои слова о "демократе Гитлере" ", 112-ый – "Парубий прокомментировал обвинения против него касательно упоминания Гитлера". Примечательно, что все ресурсы, публиковавшие разъяснение слов Парубия, (кроме "Українських новин") в материалах указывали его полную первоначальную цитату: ""Человеком, который практиковал "прямую демократию", был Адольф Алоизович, в 30-х годах. Мы должны об этом тоже помнить. Потому что в те 30-е годы это был один из ключевых способов, в том числе, манипуляций", - сказал тогда Парубий". "КП в Украине" даже добавили фразу, что спикер "иронизировал" над Гитлером. Удивительно, что два предыдущих дня, прошедших с момента появления статьи на РИА Новости, ни иронии в словах Парубия, ни его слов о манипуляциях в нацистской Германии, в перечисленных украинских СМИ не слышали", - резюмировал автор статьи.

Источник: https://censor.net.ua/p3085084
 
   
 Топ комментарии
 
до речи, вместо того чтобы прослушать реальные слова Парубия - большинство дебилов начало истерить и верить раша сми... Это к вопросу об их уровне развития и осознанности, а так же к вопросу что эти "умники" ничего не способны осмысли без методичек из кремля...
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и повсплывали консервы в виде 112 и страны.уа...
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Когда на Ленте.сру кремлеботы начали разгонять зраду про "фашиствующего парубия", на каждый вброс отвечал им цитатой путлера:

"Геббельс был талантливый человек"

https://www.youtube.com/watch?v=zLEOlA5O8aw

Но на мордорских ресурсах позволено разжигать национальную ненависть и напрямую угрожать уничтожением только украинскому народу, однако попытка прямого цитирования рашистского фюрера приводит к молниеносному бану. Причем, заметьте, в отличие от сарказма Парубия, путлер вкладывал в свою похвалу искреннее восхищение одним из главных идеологов фашизма.
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Лахта, а у тебя есть справка о наличии совести или только о великодуховности и сракальности?
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Ты в дурке вместе с Парубием лежал или вписываешься него просто так, по знакомству?
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Нечего слушать больных людей. А чтобы их не слушать, то нечего выбирать их в спикеры парламента.
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Короче як казав мэтр:Повоняют перестанут Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - "Детектор медиа" - Цензор.НЕТ 5886
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выражаю озабоченность по поводу импотенции наших СМИ, включая и это издание. Почему бы не впендюрить всем этим пархатым рабиновичам и подлейшим/ущербнейшим свиньям-мертведчукам - счастливым обладателям носительницы силиконовых сисек, слова вовыХу*ла:
«...Геббельс же говорил "Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят". И он добивался своего, он был талантливый человек», - сказал Путин. Изречение главного пропагандиста нацистской Германии президент вспомнил во время разговора о фальсификации истории... А хасиды, с которыми он вел беседу, сидели и пейсами трясли, соглашаясь с вовойХу/лом...
Эту фразу можно было жевать и пережевывать. Но нет, сука, в благородных решили поиграть
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да вот, кстати, полюбуйтесь:
https://www.youtube.com/watch?v=zLEOlA5O8aw
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"Россия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - "Детектор медиа" - коммуняцкий режим гораздо циничнее и преступнее фашизма, западные немцы довольно быстро выздоровели от зомбирования нацистской идеологией, в то же время восточные немцы, которые ещё попали под коммуняцкое зомбирование, до сих пор не выздоровели, что уж говорить о ссср (правопреемник Кацапстан), где зомбируют уже 100 лет, и не стоит удивляться, что подавляющая часть населения в Кацапстане, быдло или ватники, возможно их уже не вернуть к адекватной жизни, да и в Украине ещё приличный процент совка, в том числе в ВР, и яркий тому пример, член ПР, вор и коллаборант, недоразвитый Бойко, который получает инструкции от кремлёвского мясника, но хуже всего то, что его крышует украинский "патриот" и патологический совок, Янушенко, и к сожалению, в Украине есть ещё благодатная почва для совка, особенно благодаря тому, что кресло преза захватил обманом, отъявленный, кондовый совок, и до тех пор пока он у власти, Украина буде скатываться во вчерашний день, так что украинцы должны решать куда идти, в коммуняцкое прошлое, или в Европу, а украинским ватникам надо оставить вид на жительство, лишить права голосовать, для подающих надежду можно выделить резервацию, взять хороших специалистов психологов, и дать им шанс быть ещё полезными для общества.
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Это как Остап Бендер ходил в редакцию доказывать что это не он попав под лошадь отделался легким испугом,а извозчик
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Все правильно сказав Паруій. Гітлер використовув інструменти прямої демократії для зміцнення своєї влади. І про це застерігаї спікер Ради. Немає там нічого про "великого демократа" Гітлера
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да всем уже пох как и почему путиноиды переворачивают
у них не вызывает никаких сомнений логическая цепочка:

посылка А. русские воевали против фашистов.
посылка Б. некто выступает против русских.
заключение: некто - фашист.
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А как им такая цепочка:
посылка А: Великобритания воевала против фашистов

посылка Б: Некто применил химоружие против граждан Великобритании (до этого не опустился даже Гитлер и даже во время войны)
Заключение: этот некто хуже фашистов.
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Мы наблюдаем процесс превращения некогда сильной страны в свою жалкую карикатуру, раз они считают, что без манипуляции и передергивания им уже не выжить.
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Заместитель генерального прокурора Луценко, Юрий Столярчук задекларировал в конце августа 2018 года беспрецедентный доход в 425 340 гривен, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы.
А вы говорите, что в Украине зарплаты и доходы не растут, лишь бы ото зрадойобить...
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Уж большего любителя Гитлера и Геббельса, чем Хуйло-Бабай, сложно и придумать! Но по-скрепам:"На воре и шапка горит! И ворюга громче всех верещит - держи вора!!!"
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да не нужно ничего обяснять, сказал что гитлер предпочитал прямую демократию...
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Все, что может быть понято неправильно - понимается неправильно.
Политикам стоит или тщательней подбирать слова или говорить более однозначно.
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А.Парубий не сказал, что он имеет ввиду Адольфа Гитлера. Может он имел ввиду совсем
другого человека. Нельзя приписывать человеку то, что он не говорил. Так что журналисты и
политики подняли шум из ничего. Так что А.Парубию и извиняться незачто.
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Не ну Андрюша хотел поумничать на теме демократии, приплел сюда Алоизовича - светоча ентого дела и многих других дел, ну и пошло и поехало и в конце дискуссии получилось по Черномырдину "ХОтели как лучше а получили как всегда" Адекваты ржут, а всякие продвинутые в демократии оправдывают спикера, мол не то сказал и не так поняли и вообще вам не понять, шо хотел сказать, короче хайль гитлер и Слава спикеру.
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Народный артист Украины, диссидент Николай Кунцевич сообщил в интервью ТСН, что в 1980-е годы нынешний лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, будучи адвокатом, добился для него увеличения срока приговора.
По словам Кунцевича, Медведчука как государственного адвоката ему порекомендовал следователь по делу о хулиганстве - чтении стихов поэта Евгения Евтушенко на концерте художественной самодеятельности. Суд проходил в 1985 году.
Диссидент рассказал, что, в отличие от предыдущего адвоката, Медведчук ничего не записывал, изучая материалы дела, говорил: "Мне и так все ясно".
"Я четыре раза давал ему отвод. А судья мне объяснил, что, согласно статье, если адвокат назначен государством, то подзащитный не имеет права от него отказаться", - отметил Кунцевич.
По его словам, виновным себя он не признавал, но в заключительном слове адвокат согласился с прокурором, заявив: "Вина подсудимого полностью доказана, но по непонятным для меня причинам товарищ прокурор не указал, что на основании ст. 143 один год, девять месяцев и 19 дней нужно добавить".
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я знову ж, в 2240 й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!﻿
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именно о такой манипуляции гитлера демократией и предостерегал Андрий Парубий!!!... А всякие рабиновиче-добкино-соловьево-киселёвы и являются прямыми последователями гитлеровских манипуляций.
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Парубий искренне хотел сказать ,как лучше,а получилось ,как всегда.
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Аналогічний випадок трапився колись зі Швейком, коли якийсь пан зі своїм кучером ходили між бричками і когось шукали. Пан посвітив ліхтарем Швейку в обличчя і вперіщив його нагайкою за те, що він був не той, кого вони шукали.
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Много текста! Достаточно было написать, что кацапы снова 3,14зЯт!!! Адекватные люди и так поймут, а неадекваты это всё равно не читают.
Высказывания таких моронов как Червоненко вообще надо игнорировать - у него мозг ребёнка, поведение прихвостня - пох чьего, лишь бы платили, прихвостень по жизни!
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Путлер во всю копирует Гитлера, но россияне почему-то не переживают по этому поводу.
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зачем вобще эти опровержения, уже почти все знают шо за х.уйню несут эти пропагандоны, уже наверное и сам проэкт закрыт, хотя знаючи этих рукожопов в своем чита-хуета зомбо с тарелки идет
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Не люблю Парубия за то что он пришел к власти незаконным путем - руководя радикальными массами людей . Но в данной ситуации его слова явно исказили и перекрутили, так с любой речью можно сделать. Парубий не хотел сказать ничего плохого.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссия организовала вброс в украинское информпространство, исказив слова Парубия о Гитлере, - "Детектор медиа". ФОТО
 
 
 
 
 
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