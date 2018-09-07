EN|RU|UK
Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество, Фоторепортаж
  1717  3
Материалы по теме:
Все про:Львовщина (1503) оборона (1007) учения (1847) Национальная гвардия (1100)

 Международные военные учения "Rapid Trident-2018": военное командование стран-участниц посетило маневры. ФОТОрепортаж

6 сентября в Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине, где проходят международные военные учения "Rapid Trident - 2018", приехали высокопоставленные гости и пресса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НГУ.

Отмечается, что ознакомиться с тем, как проходят тренировки, прибыли командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Сергей Попко, заместитель командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан, а также представители командования Сухопутных войск Национальной гвардии США, вооруженных сил других стран-участниц учений, военные атташе из разных стран и т.д.

На участках полигона гости могли увидеть, как подразделения из разных стран отрабатывают на практике предусмотренные программой операции.

Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 01

"Это самые масштабные сухопутные международные учения на территории Украины, где участвуют нацгвардейцы. Здесь наши бойцы имеют возможность планировать и проводить операции в составе многонациональных штабов, построенных по структуре НАТО, взаимодействовать одновременно с различными украинскими формированиями и иностранными подразделениями. В Национальной гвардии Украины продолжается реформирование штабов по структуре НАТО, в частности, именно по такому образцу формировалась Бригада быстрого реагирования, представители которой сегодня здесь участвуют", - рассказал заместитель командующего НГУ Балан.

Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 02

"Я часто общаюсь с гвардейцами и все, кто участвовал в предыдущих учениях "Rapid Trident" вспоминают их как лучшую школу военного профессионализма. И сегодня у наших бойцов, тренирующихся здесь, отличное настроение и сильная мотивация", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Учения Rapid Trident перешли к практической фазе. ВИДЕО

Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 03

По сценарию учений, украинские военнослужащие и подразделения стран-партнеров отрабатывают противодействие вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. Поставленные задачи бойцы выполняют на бронетехнике, проводят учебные стрельбы из стрелкового оружия и осуществляют полеты вертолетов.

Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 04

Гости могли наблюдать тренировки Бригады быстрого реагирования НГУ. Ротно-тактическая группа Бригады быстрого реагирования НГУ входит в сводный батальон, коорый возглавляет офицер Бригады быстрого реагирования НГУ майор Томас Ругенюс. На этом этапе личный состав отрабатывает плановые занятия в полевых условиях: бойцов знакомят с процедурами при обнаружении СВУ (самодельного взрывного устройства. - Ред.), обучают противодействовать снайперским группам и реагировать силами подразделения на огневой контакт в различных ситуациях. А офицерский состав уже третий день подряд задействуется в командно-штабных занятиях.

Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 05

"За нашими действиями постоянно наблюдают инструкторы из Канады, США и Великобритании", - рассказывает майор Ругенюс. - "На командно-штабных занятиях также присутствует инструктор, который каждый вечер подводит итоги работы. По его словам, офицеры Нацгвардии на этом этапе демонстрируют лучшие результаты. Сегодня отрабатывали отражение нападения на колонну, а также привлекались вместе с подразделением РХБЗ Вооруженных сил для демонстрации комплекса действий при попадании бронетехники в зону действия боевых химических веществ".

Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 06

Напомним, в международных учениях "Rapid Trident" принимают участие две с половиной тысячи военных из 14 стран. В частности - США, Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Польши и т. Учения продлятся до 18 сентября. От Национальной гвардии Украины принимают участие 183 военнослужащих, среди которых представители Бригады быстрого реагирования (военная часть 3018), спецназовцы Западного ТУ, офицеры Главного управления, группы гражданско-военного сотрудничества и Национальной академии НГУ.

Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 07
Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 08
Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 09
Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 10
Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 11
Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 12
Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 13
Международные военные учения Rapid Trident-2018: военное командование стран-участниц посетило маневры 14
Фото: пресс-служба НГУ

Источник: https://censor.net.ua/p3084971
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
рашисты заявляют, что участие в учениях иностранных военных нарушение минского договорняка.
 показать весь комментарий
 
нет в этом договоре ни одного такого слова.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоМеждународные военные учения "Rapid Trident-2018": военное командование стран-участниц посетило маневры. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх