 Международные военные учения "Rapid Trident-2018": военное командование стран-участниц посетило маневры. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НГУ.

Отмечается, что ознакомиться с тем, как проходят тренировки, прибыли командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Сергей Попко, заместитель командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан, а также представители командования Сухопутных войск Национальной гвардии США, вооруженных сил других стран-участниц учений, военные атташе из разных стран и т.д.

На участках полигона гости могли увидеть, как подразделения из разных стран отрабатывают на практике предусмотренные программой операции.

"Это самые масштабные сухопутные международные учения на территории Украины, где участвуют нацгвардейцы. Здесь наши бойцы имеют возможность планировать и проводить операции в составе многонациональных штабов, построенных по структуре НАТО, взаимодействовать одновременно с различными украинскими формированиями и иностранными подразделениями. В Национальной гвардии Украины продолжается реформирование штабов по структуре НАТО, в частности, именно по такому образцу формировалась Бригада быстрого реагирования, представители которой сегодня здесь участвуют", - рассказал заместитель командующего НГУ Балан.

"Я часто общаюсь с гвардейцами и все, кто участвовал в предыдущих учениях "Rapid Trident" вспоминают их как лучшую школу военного профессионализма. И сегодня у наших бойцов, тренирующихся здесь, отличное настроение и сильная мотивация", - добавил он.

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По сценарию учений, украинские военнослужащие и подразделения стран-партнеров отрабатывают противодействие вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. Поставленные задачи бойцы выполняют на бронетехнике, проводят учебные стрельбы из стрелкового оружия и осуществляют полеты вертолетов.

Гости могли наблюдать тренировки Бригады быстрого реагирования НГУ. Ротно-тактическая группа Бригады быстрого реагирования НГУ входит в сводный батальон, коорый возглавляет офицер Бригады быстрого реагирования НГУ майор Томас Ругенюс. На этом этапе личный состав отрабатывает плановые занятия в полевых условиях: бойцов знакомят с процедурами при обнаружении СВУ (самодельного взрывного устройства. - Ред.), обучают противодействовать снайперским группам и реагировать силами подразделения на огневой контакт в различных ситуациях. А офицерский состав уже третий день подряд задействуется в командно-штабных занятиях.

"За нашими действиями постоянно наблюдают инструкторы из Канады, США и Великобритании", - рассказывает майор Ругенюс. - "На командно-штабных занятиях также присутствует инструктор, который каждый вечер подводит итоги работы. По его словам, офицеры Нацгвардии на этом этапе демонстрируют лучшие результаты. Сегодня отрабатывали отражение нападения на колонну, а также привлекались вместе с подразделением РХБЗ Вооруженных сил для демонстрации комплекса действий при попадании бронетехники в зону действия боевых химических веществ".

Напомним, в международных учениях "Rapid Trident" принимают участие две с половиной тысячи военных из 14 стран. В частности - США, Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Польши и т. Учения продлятся до 18 сентября. От Национальной гвардии Украины принимают участие 183 военнослужащих, среди которых представители Бригады быстрого реагирования (военная часть 3018), спецназовцы Западного ТУ, офицеры Главного управления, группы гражданско-военного сотрудничества и Национальной академии НГУ.

















Фото: пресс-служба НГУ