 В Запорожье неизвестные облили красной краской кинотеатры, где планировался показ фильма о Петлюре. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

По его словам, неизвестные совершили нападение на кинотеатры, облив красной краской постеры созданного при поддержке Госкино фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" режиссера Олеся Янчука, который 6 сентября вышел в широкий кинотеатральный прокат в Украине. По информации дистрибьютора картины, в этой связи кинотеатры могут отказаться от показа этой ленты.

"Мы считаем этот прецедент очень опасным, ведь в прокат выходит еще немало украинских фильмов на важные исторические темы и безнаказанность провокаторов может привести к тому, что кинотеатры будут бояться демонстрировать такие ленты", - написал Ильенко.

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В то же время он добавил, что в связи с этим Государственное агентство Украины по вопросам кино обратится в Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины с просьбой отреагировать на данные преступные действия и принять меры по недопущению подобных случаев в будущем.







Фото: Ильенко/Facebook