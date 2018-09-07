 В Запорожье неизвестные облили красной краской кинотеатры, где планировался показ фильма о Петлюре. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.
По его словам, неизвестные совершили нападение на кинотеатры, облив красной краской постеры созданного при поддержке Госкино фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" режиссера Олеся Янчука, который 6 сентября вышел в широкий кинотеатральный прокат в Украине. По информации дистрибьютора картины, в этой связи кинотеатры могут отказаться от показа этой ленты.
"Мы считаем этот прецедент очень опасным, ведь в прокат выходит еще немало украинских фильмов на важные исторические темы и безнаказанность провокаторов может привести к тому, что кинотеатры будут бояться демонстрировать такие ленты", - написал Ильенко.
В то же время он добавил, что в связи с этим Государственное агентство Украины по вопросам кино обратится в Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины с просьбой отреагировать на данные преступные действия и принять меры по недопущению подобных случаев в будущем.
Це правило було актуальним і тоді, воно актуальне і для лугандонців зараз...
І да, в 1917-1919 в Україні народ більше підтримував Петлюру, ніж комуняк
Дороги до інститутів були відкриті РОЗУМНИМ і тим, хто хотів вчитися. Сини кріпаків Тарас Шевченко і Микола Костомаров, сини селян Іван Франко і Леонід Глібов. Так, з грошима в усі часи було легше отримати освіту, але по статистиці самих же Леніна і Троцького у червоній армії зразка 1918 більшість були неписьменні, навіть 3 класи не осилили!
Мало того, багато командирів читати і писати не вміли!
Теж мені іксперд найшовся! Петлюру підтримували такі генії, як Тичина, Рильський, Нарбут, Вернадський, Остап Вишня, а ще Горліс-Горський, Коновалець. А хто підтримував комуняк в Україні? Неграмотний люмпен з Арсеналу?
З комуняками треба поступити зараз так, як вони, будучи при владі, поступали зі своїми опонентами!
Муравйо́в Миха́йло Арте́мович (рос. Муравьёв Михаи́л Арте́мьевич, 13 [25] вересня 1880(18800925), с. Бурдуково[ru], Костромська губернія, Російська імперія - 11 липня 1918, Симбірськ, РСФPР) - військовий діяч Радянської Росії, командир загонів Червоної гвардії, організатор масових убивств у Києві.
У січні 1918 року очолював російські радянські частини, які брали участь у захопленні Харкова, Полтави та Києва на початку українсько-російської війни 1917-1921. Командувач червоними військами в бою під Крутами.
4 лютого 1918 року в Дарниці під Києвом видав наказ про «безпощадне знищення всіх офіцерів, гайдамаків, монархістів і всіх ворогів революції» (російської). При штурмі міста застосовувалися отруйні гази, був проведений масовий артобстріл (до 15 тис. снарядів), у результаті якого, серед інших, зруйнували будинок Михайла Грушевського на Паньківщині. Виконуючи наказ, радянські війська розстріляли в Києві близько 5 тис. мирних жителів, тероризували киян, зокрема, був убитий київський митрополит Володимир (винних у вбивстві не знайшли). На київську буржуазію наклали контрибуцію в п'ять мільйонів карбованців для утримання війська.
Муравйов був запеклим противником українізації. За даними дослідника В. А. Савченка, під час знаходження Муравйова в Харкові по місту їздив броньовик з написом «Смерть українцям!»[2]. За спогадами Миколи Полетики, «портрети Шевченка зривали зі стін і топтали ногами. Говорити на вулицях українською мовою стало небезпечно»[3].
Зігнали селян в колхози, забрали у них землю і худобу, оголосили кулаками всіх, хто мав дві корови чи корову і коня (а це 80% українських селян на початку ХХ ст.)
У мого прадіда коммі забрали 10 га землі, які він чесно обробляв зі своєю родиною без будь-яких наймитів. І таких дрібних землевласників, як він була вся округа! Хотіли і худобу в колхоз забрати, та дід прирізав, плакав і різав коней... Ось так на селі в Україні "підтримували" комуняк!
Знаєте, у мене всі родичі на селі зараз фермери. І вони покупляли собі і трактори, і плуги з сіялками, навіть в нинішніх умовах... І вони дуже цінують саме те, що мають зараз свою землю, як би важко на ній не працювалося.
Для українського селянина завжди були святими три речі - Бог, хліб, і власний наділ землі, на якому можна працювати. Комуняки позакривали церкви і намагалися забрати Бога, забирали хліб в 1932-33, забрали землі під час колективізації та розкуркулення.
1. Я автолюбитель. Чому в СССР не можна було вільно купити іномарку? І навіть за Запорожцем мій дядько покійний 5 років у черзі стояв і не дочекався?
Зразу кажу: не треба мені писати, що дорого і не брали б. В 1970 Жигулі коштували 5600 рублів, це $8888 по офіційному курсу 63 коп за бакс. Найкрутіша американська тачка Шевроле Корвет потужністю 450 к. с. з коробкою автоматом і кондиціонером (в совку не знали тоді що то таке) коштувала в 1970 5600 баксів... Американські тачки були доступні тільки вибраним типу Брєжнєва (у нього і Феррарі була, і Порше 911). Точно не було буржуазії в ссср?
2. Чому у совку в вільному продажу не було відеомагнітофонів, пральних машин-автоматів та навіть банальних джинсів??? Або за сертифікати, або у фарцовщиків... Про мобілки і компи я мовчу вже (а їх на Заході продавали з початку 80-х).
3. Щоб мене тут не назвали меркантильни, спитаю, чому в СССР до перебудови не можна було вільно купити книги Оруелла, подивитися геніальний Апокаліпсис сьогодні Копполи чи послухати Роллінг Стоунз? Чому вільна радянська людина не могла на вікенд злітати у романтичний Париж чи побачити колізей у Римі? Чому взагалі в совку візи виїздні були??
Мої батьки все життя в Париж хотіли, побували уже при незалежній Україні!
PS для довідки, мобільні телефони вільно продаються з 1983, ПК з 1979, компакт-диски з 1982... Відеомагнітофони з 1966, пральні машинки автомати - з 1947!Тобто все це з*явилося на Заході у часи ссср, причому до перебудови. Якщо в ссср так любили простий люд, чому йому відмовляли у доступі до благ цивілізації?? Блін, та у совку навіть жіночих прокладок не було!!!
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
Шальона чортопхайка перла собi, перла
Фiрман у кашкетi свято вiрив в комунiзм
А это какие-то ублюдки...