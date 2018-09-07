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Все про:кино (1155) Петлюра (39) вандализм (382) Ильенко Филипп (11)

 В Запорожье неизвестные облили красной краской кинотеатры, где планировался показ фильма о Петлюре. ФОТОрепортаж

В кинотеатрах имени Маяковского и имени Довженко города Запорожье произошла провокация, целью которой было сорвать демонстрацию фильма "Тайный дневник Симона Петлюры".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

По его словам, неизвестные совершили нападение на кинотеатры, облив красной краской постеры созданного при поддержке Госкино фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" режиссера Олеся Янчука, который 6 сентября вышел в широкий кинотеатральный прокат в Украине. По информации дистрибьютора картины, в этой связи кинотеатры могут отказаться от показа этой ленты.

В Запорожье неизвестные облили красной краской кинотеатры, где планировался показ фильма о Петлюре 01

"Мы считаем этот прецедент очень опасным, ведь в прокат выходит еще немало украинских фильмов на важные исторические темы и безнаказанность провокаторов может привести к тому, что кинотеатры будут бояться демонстрировать такие ленты", - написал Ильенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московская пропаганда придумала немало мифов о Петлюре, - Гройсман анонсировал премьеру фильма о главе Директории УНР. ВИДЕО

В Запорожье неизвестные облили красной краской кинотеатры, где планировался показ фильма о Петлюре 02

В то же время он добавил, что в связи с этим Государственное агентство Украины по вопросам кино обратится в Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины с просьбой отреагировать на данные преступные действия и принять меры по недопущению подобных случаев в будущем.

В Запорожье неизвестные облили красной краской кинотеатры, где планировался показ фильма о Петлюре 03
В Запорожье неизвестные облили красной краской кинотеатры, где планировался показ фильма о Петлюре 04
В Запорожье неизвестные облили красной краской кинотеатры, где планировался показ фильма о Петлюре 05
Фото: Ильенко/Facebook

В Запорожье неизвестные облили красной краской кинотеатры, где планировался показ фильма о Петлюре 06

Источник: https://censor.net.ua/p3084968
 
 
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 Топ комментарии
 
А может это краска стыда за комуняцкие Голодоморы 1933 и 1947 года, расстрелы и лагеря 1937 года, договорняки и дружбу с Гитлером до 1941? Хотя откуда у комуняк стыд
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товарісчь павловскій - на руках у лєніна крові не менше, ніж на руках сталіна... не треба тут влаштовувати марксістско-лєнінскі проповіді про харошого лєніна та про хароший комунізм..
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Заворушились нащадки вошей та гнид, про яких колись говорив Симон..
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це мабуть проявилась кров розстріляних робітників Арсеналу......
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А может это краска стыда за комуняцкие Голодоморы 1933 и 1947 года, расстрелы и лагеря 1937 года, договорняки и дружбу с Гитлером до 1941? Хотя откуда у комуняк стыд
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у комуняцьких голодоморах і далів по тексту - винний сам народ. Ленін говорив, що народ повинен управляти державою, а народ довірився партійній верхушці. Тепер наступаємо на ті ж граблі - народ вперто не хоче витрачати свій час на громадську роботу - скотилися до корупційної держави та боргової ями. Поки пан українець не почне думати не тільки про власну шкуру, а й про суспільні інтереси, доти будемо жити в лайні.....
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товарісчь павловскій - на руках у лєніна крові не менше, ніж на руках сталіна... не треба тут влаштовувати марксістско-лєнінскі проповіді про харошого лєніна та про хароший комунізм..
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Хреновенький народ комунякам достался? От бида!
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Головним завданням Лєніна було не допустити існування української держави з будь яким суспільним ладом...1921 - 1991 - роки окупації України російськими окупантами. А де зараз ці російські-російськомовні окупанти? вони втекли до Росії? вони покаялись? вони сидять в українських тюрмах за скоєні злочини проти українського народу?
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Забавное совпадение с мнением нынешней власти, которой тоже не повезло с народом... А это все потому, что она идейный наследник коммунистов...
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Робітники арсеналу - тупе і неграмотне бидло, більшість із них не вміло читати-писати. Просте правило: якщо ти тупий і неосвічений, то нєх..й в політику лізти і вирішувати долю країни!

Це правило було актуальним і тоді, воно актуальне і для лугандонців зараз...

І да, в 1917-1919 в Україні народ більше підтримував Петлюру, ніж комуняк
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угу, це ж тількми панам були відкриті дороги до інститутів та університетів - а селянам і робітникам і церковної приходської школи хватало, 3 класів, бо освічені пани ж не будуть гнути горба на своїх поляїх та заводах. А тут "бідло" вирішило спитати звідкіля у панів багатство взялось, чи часом не хотять віддавти народу....А тепер заглянемо ще раніше, щоб не кивали на Леніна нинішні буржуяки: Оприлюднення "Положень" 19 лютого 1861, зміст яких обдурило надії селян на "повну волю", викликало вибух селянського протесту навесні 1861 р За перші п'ять місяців 1861 р відбулося 1 340 масових селянських заворушень, всього ж за рік - 1859 хвилювань. Більше половини їх (937) було усмирило військовою силою. Великий суспільний резонанс в країні викликали повстання на початку квітня 1861 в селах Безодня (Казанська губернія) і Кандеевка (Пензенська губернія), в яких взяли участь десятки тисяч селян. До літа 1861 уряду за допомогою великих військових сил (у придушенні селянських заворушень брали участь 64 піхотних, 16 кавалерійських полків і 7 окремих батальйонів), шляхом розстрілів і масових перетинів різками вдалося збити хвилю селянських виступів. У 1862 р піднялася нова хвиля селянського протесту, пов'язана з введенням статутних грамот. Більше половини статутних грамот, що не підписаних селянами, були нав'язані їм силою. Відмова від прийняття статутних грамот часто виливався у великі хвилювання, чисельність яких в 1862 р склала 844. З них 450 виступів були приборкати за допомогою військових команд. У 1863 р відбулося 509 хвилювань, причому, більшість з них - в західних губерніях. - оце вам казки про добрих буржуїв і "кровавого" Леніна.
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З 1825 по 1905 рік у Російській імперії стратили 894 людини. Для прикладу, в 1962 р. в одній лише РСФСР розстріляли 2159 людей - це уже після закінчення усіх репресій, червоних терорів і тд...

Дороги до інститутів були відкриті РОЗУМНИМ і тим, хто хотів вчитися. Сини кріпаків Тарас Шевченко і Микола Костомаров, сини селян Іван Франко і Леонід Глібов. Так, з грошима в усі часи було легше отримати освіту, але по статистиці самих же Леніна і Троцького у червоній армії зразка 1918 більшість були неписьменні, навіть 3 класи не осилили!

Мало того, багато командирів читати і писати не вміли!
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Коли Cічові стрільці вже підвели рештки ,,пролетарскої наволочі,,під мури щоб позбавити Київ від ,,більшовицької пошесті,, раптом з'явився Симен Петлюра і як належить вихованій гуманній людині наказав стрільцям зберегти ,,більшовицький мерзоті,, життя та відпустити. За цю людяність мабудь його підло застрелили та оббрехали ,,комуняцьки скоти,,.
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пролетарська наволочь, бидло - от як вони відносились до тих, хто створював своїм потом і кров'ю віками буржуазній сволоті багатство, і за яке ця ж буржуазна сволота розгорнула в 1917 громадянську війну.....
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червоно-пика комуняк біснується.... смерть ворогам України!!!!
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а ще кров селян, які вздумали розділити поміщицьку землю, про що в своїх спогадах писав Махно. А ще обдурених вояків, які від робітничо-сельянської армії чхурнули до Польщі разом з Петлюрою, в результаті чого опиниляся в таборах для полонених, у той час як Петлюра на перинах спочивав......
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Заворушились нащадки вошей та гнид, про яких колись говорив Симон..
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це точно, пан Симон був самокритичний......
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ще добавлю, гарні місця для відлову цієї погані, спіймати, копита переломати та відпустити...)) нехай тоді поскиглять, що б путін хуйло їх врятувало))
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ага, це так символічно перед виборами подивитись фільм про буржуйного посіцпаку.....
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Комуняцькому атеїстичному бидлу слова не давали, брись звідси!
Теж мені іксперд найшовся! Петлюру підтримували такі генії, як Тичина, Рильський, Нарбут, Вернадський, Остап Вишня, а ще Горліс-Горський, Коновалець. А хто підтримував комуняк в Україні? Неграмотний люмпен з Арсеналу?
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Раньше бы не смотрел,а теперь обязательно!
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реваншисты напоминают кто в стране хозяин В Запорожье неизвестные облили красной краской кинотеатры, где планировался показ фильма о Петлюре - Цензор.НЕТ 812
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ублюдков надо искать среди левацких п***расов вроде "антифа"..
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комуняцькі недобитки із забороненої "кпу" біснуються. В Запоріжжі досі існує "комсомол" та "пЫонэрЫ" та інша совково-сєпарська атрибутика. Пролистайте фото профілю цієї ватниці вкантактє - вона секретар Запорізького обкому "комсомолу" https://vk.com/id14406536
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100% комуняки!

З комуняками треба поступити зараз так, як вони, будучи при владі, поступали зі своїми опонентами!
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а ви так поступаєте з усіма у всі віка, коли питання іде про соціальну справедливість, бо ніяк не нажеретесаь: придушення бунтів Степана Разіна, Пугачова, Карпмелюка, селянських бунтів 1860-1863 років. Тай нині відрізали голову Гонгадзе, вбивають громадських активістів. Хто повісив громадського активіста в Харькові Миколу Бичка, Микола готував документи для відкриття громадської організації, перед смертю також моніторив очисні споруди - і тут різко вирішив повіситися -ua.censor.net.ua/news/3070032/politsiya_harkova_ne_znayishla_vydymyh_oznak_nasylnytskoyi_smerti_na_tili_aktyvista_bychkaДжерело: https://ua.censor.net.ua/n3070032
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А що ти скажеш стосовно російської окупації України?
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А що комуняка та брехло може сказати. Тільки збрехати.
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це селянин з поля чи робітник із заводу в Росії окуповував такого ж селянина та робітника в Україні в минулому столітті?!!!!!!
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А з кого складалася на той час час окупаційна російська армія?
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Кацап Муравйов із Костромської губернії і такі ж як він.

Муравйо́в Миха́йло Арте́мович (рос. Муравьёв Михаи́л Арте́мьевич, 13 [25] вересня 1880(18800925), с. Бурдуково[ru], Костромська губернія, Російська імперія - 11 липня 1918, Симбірськ, РСФPР) - військовий діяч Радянської Росії, командир загонів Червоної гвардії, організатор масових убивств у Києві.

У січні 1918 року очолював російські радянські частини, які брали участь у захопленні Харкова, Полтави та Києва на початку українсько-російської війни 1917-1921. Командувач червоними військами в бою під Крутами.
4 лютого 1918 року в Дарниці під Києвом видав наказ про «безпощадне знищення всіх офіцерів, гайдамаків, монархістів і всіх ворогів революції» (російської). При штурмі міста застосовувалися отруйні гази, був проведений масовий артобстріл (до 15 тис. снарядів), у результаті якого, серед інших, зруйнували будинок Михайла Грушевського на Паньківщині. Виконуючи наказ, радянські війська розстріляли в Києві близько 5 тис. мирних жителів, тероризували киян, зокрема, був убитий київський митрополит Володимир (винних у вбивстві не знайшли). На київську буржуазію наклали контрибуцію в п'ять мільйонів карбованців для утримання війська.
Муравйов був запеклим противником українізації. За даними дослідника В. А. Савченка, під час знаходження Муравйова в Харкові по місту їздив броньовик з написом «Смерть українцям!»[2]. За спогадами Миколи Полетики, «портрети Шевченка зривали зі стін і топтали ногами. Говорити на вулицях українською мовою стало небезпечно»[3].
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А чому у цьому ряду не згадуєте повстання селян у Холодному Яру, повстання отамана Зеленого, виступи проти колективізації у 20-х роках?

Зігнали селян в колхози, забрали у них землю і худобу, оголосили кулаками всіх, хто мав дві корови чи корову і коня (а це 80% українських селян на початку ХХ ст.)

У мого прадіда коммі забрали 10 га землі, які він чесно обробляв зі своєю родиною без будь-яких наймитів. І таких дрібних землевласників, як він була вся округа! Хотіли і худобу в колхоз забрати, та дід прирізав, плакав і різав коней... Ось так на селі в Україні "підтримували" комуняк!
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у мого діда було не менше, однак він зовсім не жалкував, бо працював на тій землі як проклятий в Західній Україні під Польщею, із засобів - плуг, віз та коні, мав ще кузню свою. Завдяки кузні і виживав фактично. Оранка поля плугом в пішому порядку за кіньми, ти уявляєш що то за каторга була?!!!. А з приходом після війни колгоспів - відчув себе більш-менш людиною, на поля прийшла техніка, трактори, діти отримали можливість вчитись, а не гнути горба на полях. Хоча зразу після війни було тяжко, в результаті податків вирубив сад, бо не мав можливості платити за кожне дерво, однак податки з кожним роком зменшувались, ціни падали.
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Розумієте, якби Україна стала незалежною, як Фінляндія в 1918, то ніхто ніяку землю ні в кого б не забирав і селяни-фермери самі з часом купили б собі і трактори, і сіялки, і культіватори... Дивіться на Фінляндію, яка відбилася в 1918 і 1939 - одна із набагатших країн світу. А в 1918 була набагато відсталішою, аніж Україна.
Знаєте, у мене всі родичі на селі зараз фермери. І вони покупляли собі і трактори, і плуги з сіялками, навіть в нинішніх умовах... І вони дуже цінують саме те, що мають зараз свою землю, як би важко на ній не працювалося.

Для українського селянина завжди були святими три речі - Бог, хліб, і власний наділ землі, на якому можна працювати. Комуняки позакривали церкви і намагалися забрати Бога, забирали хліб в 1932-33, забрали землі під час колективізації та розкуркулення.
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Я нині заїжджаю у своє рідне село - і також бачу фермерів....і село в бур'янах. У школі при совєтах було до 300 дітей, нині до 50 ледве дотягує.....Тай в містах разючі переміни - одні на курорти за бугор їздить, інші на чужого дядю зх ранку до вечора вкалують.....
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Щодо Фінляндії - то питання в самому народі: думка про свою кишеню призвела до розпаду Київської Русі, втрати державності та зовнішньої кабали протягом дясятка століть....
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А розовая краска зачем? Петлюра что, лесбиянок щемил? Или дальтоников?
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життя - це лотарея від природи, однак одні хочуть відведений час паразитувати на праці собі подібних, інші хочуть скинути це ярмо. І кожен дійсно вибирає свій шлях: або бути "пролетарським бидлом" як пани-писаки тут вказали вище, або вставати з колін та відчути себе людиною
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От кілька дуже простих питань для прихильника коммі:
1. Я автолюбитель. Чому в СССР не можна було вільно купити іномарку? І навіть за Запорожцем мій дядько покійний 5 років у черзі стояв і не дочекався?
Зразу кажу: не треба мені писати, що дорого і не брали б. В 1970 Жигулі коштували 5600 рублів, це $8888 по офіційному курсу 63 коп за бакс. Найкрутіша американська тачка Шевроле Корвет потужністю 450 к. с. з коробкою автоматом і кондиціонером (в совку не знали тоді що то таке) коштувала в 1970 5600 баксів... Американські тачки були доступні тільки вибраним типу Брєжнєва (у нього і Феррарі була, і Порше 911). Точно не було буржуазії в ссср?

2. Чому у совку в вільному продажу не було відеомагнітофонів, пральних машин-автоматів та навіть банальних джинсів??? Або за сертифікати, або у фарцовщиків... Про мобілки і компи я мовчу вже (а їх на Заході продавали з початку 80-х).
3. Щоб мене тут не назвали меркантильни, спитаю, чому в СССР до перебудови не можна було вільно купити книги Оруелла, подивитися геніальний Апокаліпсис сьогодні Копполи чи послухати Роллінг Стоунз? Чому вільна радянська людина не могла на вікенд злітати у романтичний Париж чи побачити колізей у Римі? Чому взагалі в совку візи виїздні були??

Мої батьки все життя в Париж хотіли, побували уже при незалежній Україні!
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А ще при совку не було мобільних телефонів, компактдисків, компютерів..... А ще 200 років тому - на каретах їздили....а пару десятків тисяч назад - з палкою за мамонтами бігали....Я не виправдовую неагативні моменти будівництва СРСР, але із-за цього саму ідею побудувати соціально-справендливе суспільство не потрібно на смітник історії викидувати.
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Соціально-справедливе суспільство - це не совок, де карають за інакомисліє. Соціально-справедливе суспільство - це шведський чи фінський соціалізм. І да, шведам для побудови соціалізму не довелося вбивати монарха чи влаштовувати репресії...

PS для довідки, мобільні телефони вільно продаються з 1983, ПК з 1979, компакт-диски з 1982... Відеомагнітофони з 1966, пральні машинки автомати - з 1947!Тобто все це з*явилося на Заході у часи ссср, причому до перебудови. Якщо в ссср так любили простий люд, чому йому відмовляли у доступі до благ цивілізації?? Блін, та у совку навіть жіночих прокладок не було!!!
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Соціаліст Гітлер будував соціально-справедливе суспільство?
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Їхала шляхом червона фiра
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
Шальона чортопхайка перла собi, перла
Фiрман у кашкетi свято вiрив в комунiзм
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зупинилась фіра, розпряглися коні, їздовий вже в Польщі працює на полі,а країна мила у боргах по шию, довели бариги народ до могили.....
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Cимон Петлюра был мужик!
А это какие-то ублюдки...
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Герои борьбы с петлюровщиной - еврей Щорс и украинец Боженко .
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Спасибо, Виктор Владимирович, за великолепный промоушен данного фильма. Продолжайте в том же духе

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Запорожье неизвестные облили красной краской кинотеатры, где планировался показ фильма о Петлюре. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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