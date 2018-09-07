 Соревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В конкурсе принимают участие танкисты 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 17-й отдельной танковой Криворожской бригады, 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 36-й отдельной бригады морской пехоты и Национальной Гвардии Украины.
Структура и содержание соревнований максимально приближены к тем, которые были на III Международных соревнованиях НАТО "Сильная Европа - 2018" ( "Strong Europe Tank Challenge - 2018").
Программа соревнований предусматривает вождения танков, вызов огня артиллерии, снайперскую стрельбу из танков, танковую карусель и разведку целей. Также в программу соревнований включены медицинская эвакуацию и стрельба из штатного оружия, а именно пистолета ПМ.
В первые дни конкурса участники соревновались в стрельбе из пистолета ПМ и преодолении полосы препятствий, во время которой участники в составе взводов демонстрировали умение переносить длительные физические нагрузки на скорость.
В третий день соревнований участники имели возможность продемонстрировать мощь своих машин во время упражнения "танковая карусель" (во время которой происходит постоянная смена положения танке на местности в пределах опорного пункта с целью обеспечения живучести и осложнения противнику ведение прицельного огня в ответ). Лучше всего это удалось представителям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
Однако на следующий день картина соревнований изменилась. По результатам упражнения "разведка целей и вызов огня артиллерии" общекомандный рейтинг турнира возглавили танкисты с 17-й отдельной танковой бригады и 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВС Украины. Представители 25-й отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовой войск ВС Украины, которые были лидерами соревнований сместились на IV позицию.
Далее участников ожидает проведения боевой стрельбы взводов.
По завершению конкурса лучшие танкисты получат право соревноваться на международных соревнованиях.
Ей, человек с ником, сгенерированным компьютером, а что ты сделал для освобождения территорий?
А то заходишь на цензор - какой-то шабаш ботов. друг дружке отвечают и резвятся во всю. Создают хроники зубожіння(тм.) и пораженчества.
от Т-64 на этих машинах только корпус и часть ходовой
95-тій, бачу, щось не щастить тут.