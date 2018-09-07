 Соревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В конкурсе принимают участие танкисты 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 17-й отдельной танковой Криворожской бригады, 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 36-й отдельной бригады морской пехоты и Национальной Гвардии Украины.

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Структура и содержание соревнований максимально приближены к тем, которые были на III Международных соревнованиях НАТО "Сильная Европа - 2018" ( "Strong Europe Tank Challenge - 2018").

Программа соревнований предусматривает вождения танков, вызов огня артиллерии, снайперскую стрельбу из танков, танковую карусель и разведку целей. Также в программу соревнований включены медицинская эвакуацию и стрельба из штатного оружия, а именно пистолета ПМ.

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В первые дни конкурса участники соревновались в стрельбе из пистолета ПМ и преодолении полосы препятствий, во время которой участники в составе взводов демонстрировали умение переносить длительные физические нагрузки на скорость.

В третий день соревнований участники имели возможность продемонстрировать мощь своих машин во время упражнения "танковая карусель" (во время которой происходит постоянная смена положения танке на местности в пределах опорного пункта с целью обеспечения живучести и осложнения противнику ведение прицельного огня в ответ). Лучше всего это удалось представителям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

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Однако на следующий день картина соревнований изменилась. По результатам упражнения "разведка целей и вызов огня артиллерии" общекомандный рейтинг турнира возглавили танкисты с 17-й отдельной танковой бригады и 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВС Украины. Представители 25-й отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовой войск ВС Украины, которые были лидерами соревнований сместились на IV позицию.





Далее участников ожидает проведения боевой стрельбы взводов.

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По завершению конкурса лучшие танкисты получат право соревноваться на международных соревнованиях.