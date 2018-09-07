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 Соревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

На полигоне в Черниговской области проходят соревнования на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Соревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине 01

В конкурсе принимают участие танкисты 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 17-й отдельной танковой Криворожской бригады, 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 36-й отдельной бригады морской пехоты и Национальной Гвардии Украины.

Соревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине 02

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Соревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине 03

Структура и содержание соревнований максимально приближены к тем, которые были на III Международных соревнованиях НАТО "Сильная Европа - 2018" ( "Strong Europe Tank Challenge - 2018").

Программа соревнований предусматривает вождения танков, вызов огня артиллерии, снайперскую стрельбу из танков, танковую карусель и разведку целей. Также в программу соревнований включены медицинская эвакуацию и стрельба из штатного оружия, а именно пистолета ПМ.

Соревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине 04

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Соревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине 05
Соревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине 06

В первые дни конкурса участники соревновались в стрельбе из пистолета ПМ и преодолении полосы препятствий, во время которой участники в составе взводов демонстрировали умение переносить длительные физические нагрузки на скорость.

В третий день соревнований участники имели возможность продемонстрировать мощь своих машин во время упражнения "танковая карусель" (во время которой происходит постоянная смена положения танке на местности в пределах опорного пункта с целью обеспечения живучести и осложнения противнику ведение прицельного огня в ответ). Лучше всего это удалось представителям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

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Однако на следующий день картина соревнований изменилась. По результатам упражнения "разведка целей и вызов огня артиллерии" общекомандный рейтинг турнира возглавили танкисты с 17-й отдельной танковой бригады и 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВС Украины. Представители 25-й отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовой войск ВС Украины, которые были лидерами соревнований сместились на IV позицию.

Соревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине 07
Соревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине 08

Далее участников ожидает проведения боевой стрельбы взводов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские десантники из 79-й ОДШБр и танкисты из 14-й ОМБр участвуют в учениях НАТО Combined Resolve X, - Порошенко. ВИДЕО

По завершению конкурса лучшие танкисты получат право соревноваться на международных соревнованиях.

Источник: https://censor.net.ua/p3084965
 
   
 Топ комментарии
 
кажется, на дальнем закацапье начался рабочий день, у кремлеботов тройная смена плавно размазанная по 8 часовым поясам.
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"територий". Россияне не умеют в русский.

Ей, человек с ником, сгенерированным компьютером, а что ты сделал для освобождения территорий?
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Тримаю кулачки за земляків: удачі 30-тці !
95-тій, бачу, щось не щастить тут.
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я понял что это все для конкурсов - а для освобождения територий? ах да у пети еще 5 год впереди
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"територий". Россияне не умеют в русский.

Ей, человек с ником, сгенерированным компьютером, а что ты сделал для освобождения территорий?
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как раз построил будку твого пети порохобот - а что ты сделал - это обычный ответ порохобота ,если нечего конкретного ответить
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Да то понятно. Но их надо сношать, и кормить ими же принесенным дерьмом, чтоб они не смущали неокрепшие умы
А то заходишь на цензор - какой-то шабаш ботов. друг дружке отвечают и резвятся во всю. Создают хроники зубожіння(тм.) и пораженчества.
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не старые не добрые и давно не Т-64
от Т-64 на этих машинах только корпус и часть ходовой
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кажется, на дальнем закацапье начался рабочий день, у кремлеботов тройная смена плавно размазанная по 8 часовым поясам.
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petunya II мы не стесняемся говорить модеонизация, а не как вы на т-90 "не имеющий аналогов" танк. Тот же т-72 но дороже.
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да те танки что блогеры в харькове нашли
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Тримаю кулачки за земляків: удачі 30-тці !
95-тій, бачу, щось не щастить тут.
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Маємо на увазі: танки - наступальний вид озброєнь.
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Молодці хлопці!!! Тренуйтесь, ворог - кацап поруч, а його треба бути знищити!!! Слава Україні!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСоревнования по определению лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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