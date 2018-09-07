 Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Громадського ТВ.
По состоянию на 20:00 в государственной резиденции "Залесье" начали прибывать машины народных депутатов от БПП.
На въезде в резиденцию их встречают сотрудники Государственного управления охраны и Нацполиции. Они сверяют данные визитеров со списками приглашенных.
На собрании в государственной резиденции "Залесье" кроме депутатов БПП были президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили УП источники в БПП.
По словам собеседников, из представителей правительства на встрече еще вице-премьер Степан Кубив.
Источники отмечают, что Порошенко находился в хорошем настроении и подчеркивал единство команды.
"Президент говорил о Томосе, армии, говорил, что мы единая команда. А если мы команда, значит мы сила", - отметил один из депутатов.
Ближе к 23.00 депутаты начали разъезжаться.
я так понял ты один в 3х лицах и:
- пацан как бомжи в армии....
- и как нацгвардия одета как личная армия параши...
- и как они.
хера ты аппенцит с перитонитом...
тому i 3я
хоча це і досі під сумнівом...
Дустом б їх та вогнеметом! 😇
http://11minut.net.ua/admin/%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81/
Только однотуровые идиоты и порохоботы упортно это отрицают, работа у них такая...
А вот если бы эта инфа была подана без ФИО!
О чем подумал бы обычный обозреватель статьи?
Возопил призывно Шоколадье Порохатый к кодле паганской своей - взалкал надежду на умиротворение благостное, да видать не судьбинушка злая.
Взрастут цены неумолимые на газ дурно смердящий, ниже долу нижайшего падёт гривна деревенеющая, тысячи-тысяч лохмандеев неимущих утратят безвозвратно субсидии животворящие, да останется у них-халдеев электоральных право избирательное никчёмное на беду страшную. Многие из многих не повыздохнут упрямые, довлачат согбенно существование жалкое до выборов непотребных. Явятся озлобленные на участки избирательные да проголосуют мстительно.
Если сложится такая сказочка-былинушка, то никакие армии с томосами не помогут.
Горькие плоды.
При подписании коалиционного соглашения,
Порошенко категорически был против чтобы было заптсано стремление Украины в НАТО.
Это подтвердили и радикалы и Самопомощь и Батькивщина.
Так же было подтверждено, что порошенко отверг категорически предложеный Тарасюком законопроэкт 0005 еще в 2014 о разрыве большинства статей договора с мордором.
Что надо знать о наПРсточниках.