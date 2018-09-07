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 Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии. ФОТОрепортаж

Вечером 6 сентября президент Петр Порошенко провелт встречу с фракцией "Блока Петра Порошенко" и представителями правительства в резиденции "Залесье", под Киевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Громадського ТВ. 

По состоянию на 20:00 в государственной резиденции "Залесье" начали прибывать машины народных депутатов от БПП.

На въезде в резиденцию их встречают сотрудники Государственного управления охраны и Нацполиции. Они сверяют данные визитеров со списками приглашенных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко собирает депутатов БПП на встречу. Место и время пока засекречены, - "УП"

На собрании в государственной резиденции "Залесье" кроме депутатов БПП были президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили УП источники в БПП.

По словам собеседников, из представителей правительства на встрече еще вице-премьер Степан Кубив.

Источники отмечают, что Порошенко находился в хорошем настроении и подчеркивал единство команды.

"Президент говорил о Томосе, армии, говорил, что мы единая команда. А если мы команда, значит мы сила", - отметил один из депутатов.

Ближе к 23.00 депутаты начали разъезжаться.

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Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии 01
Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии 02
Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии 03
Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии 04

Источник: https://censor.net.ua/p3084960
 
   
 Топ комментарии
 
Зашквар полный -

Ну, что Юлия Владимир-Владимировна встречалась с немецким политиком (Вольфганг Кубики) который выступал за снятие санкций с РФ и прямо заявлял, что "Крым - это россия", я неудивлен.
Подобное притягивает подобное.
Но. Тут мне лента принесла, что Тимошенко выступала... на презентации организации, связанной с Мариной Цвигун ("Аллат Ра")
Да, ТОЙ САМОЙ Мариной Цвигун, которая со-основала "Белое Братство".
(Где адептам сначала "мыли мозг", а потом хоп-хоп и адепт уже без квартиры. Реальная мозгомойка. Гипноз. И, пожалуй, единственная деструктивная секта в Украине, дошедшая в своей деятельности до такого п...деца - что у правоохранительных органов появились основания ее закрыть /Хотя прекратить деятельность секты у нас в стране почти невозможно. Не то, что во Франции или Польше/).
Мариной Цвигун, уехавшей в Санкт-Петербург, запилившей там новую секту (которая Аллат Ра) под новым ником (Преображенская); Мариной Цвигун поливавшей гуаном Майдан, и ПИСАВШЕЙ СТИХИ ЯНУКОВИЧУ (я не шучу! я, б...ть, не шучу!)
И вот у нее на презентации выступала Юлия Тимошенко.

И второе - Знову інформація про Тимошенко та Москву. Не думаю що це випадковість! Вчора з трибуни Верховної Ради народний депутат Іван Мельничук оприлюднив інформацію, що зять Юлії Тимошенко регулярно літає до Москви і веде там переговори з представниками Путіна. У мене запитання: навіщо він туди постійно літає?
"Это п...дец, товарищи" (с)
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забудь слово "украинец", паразит, цапы хоть снаружи лезут, а вы изнутри разрушаете
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не по наслышке знаешь?
я так понял ты один в 3х лицах и:
- пацан как бомжи в армии....
- и как нацгвардия одета как личная армия параши...
- и как они.
хера ты аппенцит с перитонитом... Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии - Цензор.НЕТ 6528
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...межегір"я,частина друга...фатальна...

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Поро... , некто, гы-гы, хотел провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП, но поговорить о Томосе за раговорами о погоде бабахне успели, фоторепортаж :Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии - Цензор.НЕТ 689Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии - Цензор.НЕТ 4339
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кацзмiна 3 найзлючiша и найнеспромжнiша....
тому i 3я Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии - Цензор.НЕТ 5017
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На форумі розвязався пакет з касабським гімном...
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не зважайте уваги, панове - в кацапів зміна змінилася з 3тьоі на першу, не таку ебануту...

хоча це і досі під сумнівом...
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Ющ також надіявся на другий тур - пролетів із свистом, але скоріш за все встиг договорняк укласти із зеком.....Ворон ворону очі не виклює....
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Цей теж , може порішати з рабіновічем, бойко, шляшко ,гриценко , але тільки не з юлькиним прокурором Шишкінім
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Така нагода була- багато тварюк-шкідників в одному місці!!
Дустом б їх та вогнеметом! 😇
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Бляди были? Хотя о чем я спрашиваю - это и есть бляди. А честные проститутки?
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"порошенко говорил..." ________УЖЕ ДАВНО НЕ ИНТЕРЕСНО !!!
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Воровская сходка гниющей свиньи думает как остаться у корыта. Не останетесь скоты. не останетесь
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На эту стрелку летела семейная пара пенсов на вертушке?
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Бригада!))) И всю эту воровскую бригаду здесь прикрывает хор петиных нанайских мальчиков. И вишенкой на торте последняя новость от бригады - Обеспечение украинского солдата будет повышено не менее чем на треть, - Порошенко.


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Вообще то Залесье-это Владимирская, Ярославская обл,исконно мокшанские земли. Странное название для резиденции президента Украины.
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Честный, порядочный премьер-министр? Не-а. С таким лицом порядочных не бывает.
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армия решит без вас, кого поддержит
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Типичная воровская банда, еще похоже чем янукович.
Только однотуровые идиоты и порохоботы упортно это отрицают, работа у них такая...
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Просто подумалось...
А вот если бы эта инфа была подана без ФИО!
О чем подумал бы обычный обозреватель статьи?
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Ша́баш - торжественные ночные собрания ковена (по христианской терминологии, ведьм и других лиц) для совместного проведения обрядов.
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Говорили о томосе и армии......)))))))))))))) Цензор НАС за дураков держит. О ВИБОРАХ ОНИ ГОВОРИЛИ.Ибо Порошенко наплевать и на армию и на томос. Ему кресло Президента нужно и только.
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Прям сказка какая-то про али бабу и 40 щуров..... Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии - Цензор.НЕТ 671 Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии - Цензор.НЕТ 6457 Честным и порядочным людям прятать нечего! Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии - Цензор.НЕТ 671
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Пробивал Пэтя в какую страну свалить и где ещё может проканать Роттердам+ и остальные покращення...
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День ото дня зудит нестерпимей дупа пухнастая Порош(ен)ка Тошнотворного, предвкушает устрашаясь пендель грандиозный, коварно выборами грядущими непотребными приготовляемый. Холодеет дупа от ужаса леденящего пред призраком сапога кирзового грубейшего с дерьмом собачьим налипшим её устрашающим, разверзающего безжалостно спокойствие благостное полужопий упитанных.
Возопил призывно Шоколадье Порохатый к кодле паганской своей - взалкал надежду на умиротворение благостное, да видать не судьбинушка злая.
Взрастут цены неумолимые на газ дурно смердящий, ниже долу нижайшего падёт гривна деревенеющая, тысячи-тысяч лохмандеев неимущих утратят безвозвратно субсидии животворящие, да останется у них-халдеев электоральных право избирательное никчёмное на беду страшную. Многие из многих не повыздохнут упрямые, довлачат согбенно существование жалкое до выборов непотребных. Явятся озлобленные на участки избирательные да проголосуют мстительно.
Если сложится такая сказочка-былинушка, то никакие армии с томосами не помогут.
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Ой Дубина Кудрявая ,
Горькие плоды.

При подписании коалиционного соглашения,
Порошенко категорически был против чтобы было заптсано стремление Украины в НАТО.
Это подтвердили и радикалы и Самопомощь и Батькивщина.
Так же было подтверждено, что порошенко отверг категорически предложеный Тарасюком законопроэкт 0005 еще в 2014 о разрыве большинства статей договора с мордором.
Что надо знать о наПРсточниках.
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Сходка воров и мразей.
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все плохое- творится в темноте
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Сколько литров за Томаса вбулькнули ? Хорошо живут, паскуды !
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истинно говорю вам: поддержим Вакарчука!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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