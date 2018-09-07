 Порошенко провел встречу за городом с членами Кабмина и депутатами фракции БПП - говорили о томосе и армии. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Громадського ТВ.

По состоянию на 20:00 в государственной резиденции "Залесье" начали прибывать машины народных депутатов от БПП.

На въезде в резиденцию их встречают сотрудники Государственного управления охраны и Нацполиции. Они сверяют данные визитеров со списками приглашенных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко собирает депутатов БПП на встречу. Место и время пока засекречены, - "УП"

На собрании в государственной резиденции "Залесье" кроме депутатов БПП были президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили УП источники в БПП.

По словам собеседников, из представителей правительства на встрече еще вице-премьер Степан Кубив.

Источники отмечают, что Порошенко находился в хорошем настроении и подчеркивал единство команды.

"Президент говорил о Томосе, армии, говорил, что мы единая команда. А если мы команда, значит мы сила", - отметил один из депутатов.

Ближе к 23.00 депутаты начали разъезжаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуационная комната Порошенко имеет инфраструктуру, как в Белом доме, - Шимкив







