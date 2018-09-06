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Все про:Головин (23) Одесса (5086) ракеты (638)

 Одесские полицейские обнаружили 18 ракет "земля-воздух" типа "Алазань-2м", "Кристалл 1,2,3", - Головин. ФОТОрепортаж

Глава Одесской полиции Дмитрий Головин обнародовал информацию о том, что полицейские обнаружили 18 ракет типа "земля-воздух".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Головин написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Ничего удивительного, это Одесса ...

Сегодня в ходе проведения операции "Оружие" совместно с СБУ и прокуратурой Одесской области нашли вот такой небольшой склад!!!
А именно: взрывные устройства -  реактивные твердотопливные ракеты типа "земля-воздух", противоградных ракетных комплексов типа "Алазань-2м", "кристалл 1,2,3", выявлено 18 ракет".

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Одесские полицейские обнаружили 18 ракет земля-воздух типа Алазань-2м, Кристалл 1,2,3, - Головин 01
Одесские полицейские обнаружили 18 ракет земля-воздух типа Алазань-2м, Кристалл 1,2,3, - Головин 02
Одесские полицейские обнаружили 18 ракет земля-воздух типа Алазань-2м, Кристалл 1,2,3, - Головин 03
Одесские полицейские обнаружили 18 ракет земля-воздух типа Алазань-2м, Кристалл 1,2,3, - Головин 04
Одесские полицейские обнаружили 18 ракет земля-воздух типа Алазань-2м, Кристалл 1,2,3, - Головин 05

Источник: https://censor.net.ua/p3084948
 
   
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 Топ комментарии
 
Сугубо мирные ракеты для защиты винограда.
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Главное, их описать пострашнее... Вон, в сталинские времена украденную катушку ниток описывали как "200 метров пошивочного материала".... Одеські поліцейські виявили 18 ракет "земля-повітря" типу "Алазань-2М", "Кристал 1, 2, 3", - Головін - Цензор.НЕТ 9206
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Каким пакетом? Єто противоградовые ракеты, которые использовались во времена СССР для стрельбы по облакам, что бы град не побил поля
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Тогда выпишите себе премию, прикрутите пару медалек, отчитайтесь перед начальством за "потужне розкриття"... Только, главное, не постите про свои "победы" в Фейсбуке - его могут и адекватные люди читать....
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а если бы по Одессе жахнули пакетом, что бы ты написал?!..
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Пакетом, простите чего ? Это ракеты для разгона градовых облаков.
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а кто знает для чего бы их применили, российские недоумки на все способны
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Ну чисто теоретически, для чего их можно ещё применить ?
Ракеты неуправляемы, никакого наведения там нет, боевого заряда нет, взрывчатки нет, осколков нет, через несколько секунд после старта ракета взрывается делая облако с какого то влаговпитывающего порошка.
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Каким пакетом? Єто противоградовые ракеты, которые использовались во времена СССР для стрельбы по облакам, что бы град не побил поля
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... дождь пошел бы?
Распыляет реагент в областях нового роста градовых и градоопасных облаков, который приводит к ускорению осадкообразования и выпадения дождевых осадков вместо градовых.
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У меня на даче где то ещё со времен СССР валяются дымшашки садовые, не думал что идиотизм так поглотит эту страну, поеду на выходных вынесу в лесу закопаю или утоплю.
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Главное, их описать пострашнее... Вон, в сталинские времена украденную катушку ниток описывали как "200 метров пошивочного материала".... Одеські поліцейські виявили 18 ракет "земля-повітря" типу "Алазань-2М", "Кристал 1, 2, 3", - Головін - Цензор.НЕТ 9206
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По статистике, большинство бытовых убийств совершается мирными кухонными ножами... Иоанна Хмелевская в своём ироничном детективе "Что сказал покойник" утверждает:"Качалка в руках женщины - страшное оружие". Одеські поліцейські виявили 18 ракет "земля-повітря" типу "Алазань-2М", "Кристал 1, 2, 3", - Головін - Цензор.НЕТ 1937
Обычные стаи птиц - уже бич для турбовентиляторных (в первую очередь) авиационных движков... А тут цельная установка залпового огня с боекомплектом, и пусть её предназначение палить по тучкам. Но кто помешает злоумышленникам в качестве "тучки" узреть какой-нибудь летательный аппарат? Намедни в новостях был сюжет, как власти бульдозерами и тракторами сносили незаконное поселение, а незаконнопоселенцы применили против них самодельные "ракеты", т.е. самодельные твердотопливные реактивные движки даже без оснащения их взрывчаткой БЧ!
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Вы правы, "Алазань" действительно использовалась в армяно-азербайджанской войне. Но это не значит, что её можно считать оружием, как и кухонный нож.
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да легко фактически тоже РСЗО направить только не в облака а по зданию минимум что там будет так пожар и разрушения.
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можно взять пару канистр бензина на заправке и поджечь здание - значит ли это что бензин оружие?
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можно и спички взять и поджечь здание, что значит и спички оружие?) ты хоть понимаешь что такое РСЗО? Что стреляет ракетами дистанционно залпом ракетами на километры. Естественно оружие причём массового поражения.
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Можно и не считать, но применить можно... Что уже и делали, сам же подтвердил!
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прапор вино-водочной промышленности?
Не дочитал что это ракеты для стрельбы по облакам, чтобы град не выпал на виноградник? Одеські поліцейські виявили 18 ракет "земля-повітря" типу "Алазань-2М", "Кристал 1, 2, 3", - Головін - Цензор.НЕТ 1712
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а якщо їх авести на твій будинок, що скажеш, а на літак пасажирський і пакетом влупити?
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А якщо кухонний ніж запхати тобі лезом в горлянку, то що буде? Чому не верещиш про заборону ножів? Покоління імбецилів
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Одесские полицейские обнаружили 18 ракет "земля-воздух" типа "Алазань-2м", "Кристалл 1,2,3", - Головин. Он отметил: "Ничего удивительного, это Одесса ... :
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«На Дериба́совской хоро́шая пого́да, или На Бра́йтон-Бич опя́ть иду́т дожди́» Одеські поліцейські виявили 18 ракет "земля-повітря" типу "Алазань-2М", "Кристал 1, 2, 3", - Головін - Цензор.НЕТ 7857
Комедия, такой павлин-мавлин...
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Противоградовые ракеты? Чудесно. Отправляйте на линию фронта. Больше Грады по украинским позициям стрелять не будут. Это Одесса....
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Ото в Одессе и ливень колоссальный! Читал, что даже лепнина сыпется, повсеместно, в центре. Сэкономили...
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С трех до девяти лилось конкретно. Перерывы между ливнями были короткие, но лилось стеной.
Это, если хочешь, кинь, шо там тебе нужно на твое чудо техники, я на седьмом почти каждый день, в субботу буду поспрашаю, кину тел, там сами порешаете
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Спасибочки! Вот, завтра должна одна аварийная посылочка прибыть. Если всё в порядке, то пока время потерпит, чуток... Но, искренне благодарю, за такое предложение!
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наївні чукотські хлопчики. Якщо по погребах поритись, то і ЯО можна знайти. Думайте головою в якій країні живете. І висновки робіть.
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Труханов пути отхода собрался прикрывать???..Беня БТР туда гонит..тут ракеты.... ну вы даете..таварисчи адесситы!!
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Интересно, когда уже начнут выдавать разрешение на покупку спичек....
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СБУ "знайшло" протиградові ракети. Смішно на це дивитись. Навіть на фото видно, що вони були "знайдені" на протиградовій станції.

Це все одно, що шукати нелегальну зброю на складах з боєприпасами Міністерства оборони, а потім підривати ці склади аби "провсяк випадок" легальна зброя не дісталася нікому сторонньому, який випадково може опинитися на охоронюваному об"єкті.
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не думаю что бы они были полными идиотами...наверное наехали на станцию что бы бабла отжать, а т.к. не вышло то отместку пообещали посадить...
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Но ведь им хочется медальку, премию, внеочередное звание - поэтому и занимаются подобной клоунадой... И таки у них действительно только одна извилина, и та от фуражки, иначе бы не постили это в Фейсбуке....
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Противоградовые ракеты позволяют сократить потери сельскохозяйственных культур от града на 70 - 90%. Основными объектами защиты являются: виноградники, чайные плантации, посевы зерновых, табака, хлопка. В странах СНГ применяются на Северном Кавказе, в республиках Закавказья, Молдавии, Украине, Таджикистане и Узбекистане. Из стран дальнего зарубежья - в Аргентине, Бразилии, Балканских странах (в Болгарии, Македония, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории), Китае, Мексике и Монголии. ..википедия
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и правильно, в Одессе защищать от града уже нечего ...
им ракеты противоградовые не к чему уже ...
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леня космос ракеты забыл))))
а сбу нашло)))
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Попросили у вояків, сфоткали і віддали. А потім роздули вонізм. Піздьож мєнтовська...
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Мусора пропиарились, значит ордена себе раздадут.
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Как обычно,"хозяина" нет))
Вот так валялись в сарайчике,хозяйка,пенсионерка,умерла лет 5 назад.
СБУ и мусорга по медальке заработают. А их шеф,квартиру в Одессе
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Эти ракеты полным ходом использовались во время осетино-ингушского конфликта в 92-93 гг. Стояли на БТР 80. Именно такими ракетами были сожжены несколько ингушских сел.
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Для того, чтобы сжечь село можно обойтись менее экзотическим способом, достаточно пару канистр бензина.
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такие же использовались во время конфликта на Днестре в 92- г.....те кто улыбается и сравнивает "Алазань" с кухонным ножом просто не слышали как разрывается она в паре метров от тебя...
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Нашли где??? На площадке противоградовой защиты?? Они там что, всех идиотами считают???
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Человек собирался свой виноградник защищать, а тут такой облом...
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Звучит пафасно и страшно "нашли ракеты земля-воздух" А склады заброшенной бронетехники случайно не находили? Или даже не так, виновных кто новье бронетехники бросил без охраны случайно не розыскали? Что? А понятно не было команды "Фас!".
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Новогодний фейерверк тоже в принципе ,"земля-воздух",если постараться можно найти склады, да и не только в Одессе. А потом себе потужну премию выписать
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Читай Беляева. "Голова профессора Доуэля". Нагреваешь парафин и вводишь под кожу. Правда, думаю, это ненадолго - пойдёт отмирание и отпадёт, вместе с парафином... Когда-то, один придурок, в соседней роте, себе шарик загнал туда. Но не пластмассовый или стеклянный, как на "зоне" делают, а стальной, от старого шарикоподшипника... Через неделю член стал втрое толще и по цвету - как баклажан... Результат закономерен...
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Напомнило анекдот про негра: "Я думал, что ты хочешь, чтобы он у тебя тоже черным стал...")))
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Градобійна техніка? Це просто перемога! У Одесі обТруханов та його прокацапська кодла не залучена до відсидки років так на 10-15, а тут така ПЕРЕМОГА! Цеж могли суки розігнати хмари над виноградниками!!! Усіх у тюрму! ПІД*РАСИ!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдесские полицейские обнаружили 18 ракет "земля-воздух" типа "Алазань-2м", "Кристалл 1,2,3", - Головин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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