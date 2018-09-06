 Одесские полицейские обнаружили 18 ракет "земля-воздух" типа "Алазань-2м", "Кристалл 1,2,3", - Головин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Головин написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Ничего удивительного, это Одесса ...

Сегодня в ходе проведения операции "Оружие" совместно с СБУ и прокуратурой Одесской области нашли вот такой небольшой склад!!!

А именно: взрывные устройства - реактивные твердотопливные ракеты типа "земля-воздух", противоградных ракетных комплексов типа "Алазань-2м", "кристалл 1,2,3", выявлено 18 ракет".

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