 Одесские полицейские обнаружили 18 ракет "земля-воздух" типа "Алазань-2м", "Кристалл 1,2,3", - Головин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Головин написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Ничего удивительного, это Одесса ...
Сегодня в ходе проведения операции "Оружие" совместно с СБУ и прокуратурой Одесской области нашли вот такой небольшой склад!!!
А именно: взрывные устройства - реактивные твердотопливные ракеты типа "земля-воздух", противоградных ракетных комплексов типа "Алазань-2м", "кристалл 1,2,3", выявлено 18 ракет".
Ракеты неуправляемы, никакого наведения там нет, боевого заряда нет, взрывчатки нет, осколков нет, через несколько секунд после старта ракета взрывается делая облако с какого то влаговпитывающего порошка.
Распыляет реагент в областях нового роста градовых и градоопасных облаков, который приводит к ускорению осадкообразования и выпадения дождевых осадков вместо градовых.
У меня на стене был плакат Сталлоне (с)
Обычные стаи птиц - уже бич для турбовентиляторных (в первую очередь) авиационных движков... А тут цельная установка залпового огня с боекомплектом, и пусть её предназначение палить по тучкам. Но кто помешает злоумышленникам в качестве "тучки" узреть какой-нибудь летательный аппарат? Намедни в новостях был сюжет, как власти бульдозерами и тракторами сносили незаконное поселение, а незаконнопоселенцы применили против них самодельные "ракеты", т.е. самодельные твердотопливные реактивные движки даже без оснащения их взрывчаткой БЧ!
Не дочитал что это ракеты для стрельбы по облакам, чтобы град не выпал на виноградник?
Комедия, такой павлин-мавлин...
Это, если хочешь, кинь, шо там тебе нужно на твое чудо техники, я на седьмом почти каждый день, в субботу буду поспрашаю, кину тел, там сами порешаете
Це все одно, що шукати нелегальну зброю на складах з боєприпасами Міністерства оборони, а потім підривати ці склади аби "провсяк випадок" легальна зброя не дісталася нікому сторонньому, який випадково може опинитися на охоронюваному об"єкті.
им ракеты противоградовые не к чему уже ...
а сбу нашло)))
Вот так валялись в сарайчике,хозяйка,пенсионерка,умерла лет 5 назад.
СБУ и мусорга по медальке заработают. А их шеф,квартиру в Одессе