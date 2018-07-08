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Темы дня: Выборы-2019
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 Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Волынскую область Президент Петр Порошенко принял участие в мероприятиях почтения памяти украинцев – жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов, которые состоялись в селе Гончий Брод.

"Я сегодня хочу, чтобы вся Украина услышала, весь мир услышал, что трагедия Гончего Брода так же, как и Волынская трагедия в целом, является болезненным и поучительным историческим уроком для двух народов – для украинского народа и для польского народа. Потому, что сюда сегодня в Гончий Брод я приехал сразу же после посещения и открытия памятника украинским жертвам в Сагрыни на Холмщине. И этого визита украинского президента Холмщина ждала много лет. Это очень символично и знаково, что мы чтим и помним каждого без вины убитого", - цитирует Цензор.НЕТ обращение Порошенко, опубликованное пресс-службой президента.

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"Два народа – украинский и польский – объединены общим прошлым. В настоящем, сейчас, когда Украина уверенно шагает в Европу, мы имеем крепкие отношения, которые мы сейчас построили. Мы имеем общее европейское настоящее и будущее", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что украинцы и поляки исторически вместе защищали христианскую Европу и под Веной, и под Хотином, неоднократно боролись против агрессии Московии и не только боролись, но и побеждали в этой борьбе.

"А трагические страницы нашей истории, в том числе и кровавый конфликт 1943-44 годов, должны быть предостережением. Мы, современные поколения украинцев и поляков, не имеем права ставить настоящее и будущее в зависимость от прошлого", - подчеркнул он.

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По словам Президента, как во все времена, от спора между украинцами и поляками выигрывает третий, не украинец и не поляк, а тот, "кто совершает агрессию против нашего государства с Востока сейчас, кто захватывает украинские земли, кто совершил незаконную аннексию Крыма, кто сейчас внутри страны пытается вести гибридную борьбу". "Для чего? Для того, чтобы расколоть наш народ и расколоть украинский и польский народы. Разве можем мы дать им хоть один шанс для того, чтобы была его победа? Это враг, это пришелец, это оккупант. И мы никогда не дадим ему ни единого шанса", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что во время Второй мировой войны нацистская администрация на оккупированных украинских землях проводила политику "разделяй и властвуй". "Исследователи не раз уже цитировали формулу жестокой оккупационной политики райхскомиссара Эриха Коха. Одним из элементов этой политики, твердым, который они постоянно насаждали, было раздувание, разжигание украинского-польского конфликта", - добавил Петр Порошенко.

Президент напомнил о трагических событиях, которые произошли в селе Гончий Брод, где жертвами стали десятки людей, среди которых были жители не только этого села. "А на Крещение 1944 года тем, кто приехали навестить родных, никому не дали ни одного шанса спастись. И очень важно, чтобы мы об этом знали, знала вся страна, и постоянно помнили страницы истории. Ужасное событие произошло. И таких украинских сел было много – и по эту, и по ту сторону современной украинско-польской границы", - сказал он.

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Петр Порошенко отметил, что сегодня на мероприятиях почтения памяти жертв трагедии присутствует Владимир Федорович Янко: "Владимир Федорович своими глазами видел все, что тогда произошло в этом селе. Позвольте, дорогой Владимир Федорович, в Вашем лице выразить глубокое уважение волынянам старшего поколения, которые, слава Богу, пережили тот ужас".

Глава государства поблагодарил всех волынян, которые свято хранят память о погибших родственниках, о погибших земляках.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех жертв украинско-польского конфликта 40-х годов ХХ века с обеих сторон. "Вечная память каждом украинцу. Вечная память каждому поляку", - сказал Президент.

Президент также возложил цветы к Памятному знаку жертвам польско-украинского конфликта 1943-1944 годов. Воины роты Почетного караула установили корзину цветов с лентой национальных цветов Украины и надписью: "От украинского народа". Глава государства возложил букет цветов и почтил память погибших.

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Возле Памятного знака также состоялась панихида по погибшим.

Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко 01
Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко 02
Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко 03
Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко 04

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Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко 05
Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко 06
Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко 07
Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко 08

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Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко 09
Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко 10

Напомним, 8 июля 2018 года - 75-я годовщина Волынской трагедии. Президент Польши Дуда приехал в Луцк, а Петр Порошенко побывал с визитом в селе Сагринь в Польше.

Источник: https://censor.net.ua/p3075432
 
   
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Историей должны заниматься историки...
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Если никто из солдат караула не упал-это уже перемога.
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"...сейчас, когда Украина уверенно шагает в Европу" - это пять! Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3636
Запрыгнем в Европу на неудержимом коне брехни и коррупции!
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сейчас Украина шагает в никуда,как и прошлые 27 лет
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Украина и шагает в Европу. Несмотря на всяких полезных идиотов хуйла, что мешают этому, путаясь под ногами.
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Так это мы все путаемся на Цензоре у Порошенко под ногами и этим заставляем его всё больше сплетаться в сладострастном экстазе с регионалами - кремлёвской агентурой, захватывать кацапскому бизнесу в Украине стратегические сектора экономики, укреплять коррупционные политические и экономические активы Ахметова и Медведчука - откровенных пособников путина?
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На Цензоре? Ты инет с жизнью перепутал, когда все свои силы на библиотеку скринов коментов форумчан положил. Так дальше и живи в мониторе, меньше вреда будет Украине от тебя.
А путин это обычное хуйло, постарайся запомнить. Или сделай скрин по привычке.)))
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Константин Боровой‏ @kborovoi 1h1 hour ago

Очень рад за Армению. Пусть прорываются - заслужили. Но невыносимо больно за Украину, у которой постреволюционные власти дважды украли победу. https://kraina.biz.ua/editor3/36131/
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В Европе все народы мочили друг друга,в том числе и славяне,взять хотя бы резню в Сребренице
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Президент Порошенко это европейский выбор Украины.
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голосуй за Порошенко или проиграешь
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Ток не говори что за прошмондовку Юльку во всю повязанную с гаспромом,надеюсь у тебя есть другие варианты
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ну вообще действительно что творится на оккупированных землях - ответственность оккупанта.
Так что пусть поляки немцев спрашивают.
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Не по теме.А когда педр создавал партию регионов ,тоже такого же мнения был.Лицемер и лжец.
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как раз он то возмоно и был. Потому что как раз у него позиция постоянная.
И ПР создавалась для децентрализации, которая теперь успешно воплощается.
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Причем тут децентрализация.Почему он не был таким принципиальным,когда у овоща был на побегушках?Лицемеры чучминские погубили Украину.Петя не отмоется.Шестерил при всех,чтоб сейчас порохоботы не писали.
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звичайний лукавий жлоб, яких у владі море силенне
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Когда Порошенко создавал ПР там не было Яныка.
Когда янык пришел, Порошенка уже не было в ПР.
Любую партию могут захватить пи..сы
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Да забудьте овоща,оно просто конченый инструмент в руках параши.Вы программу почитайте пр.И не зря же там овощ появился.
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Печенье,а каким боком тут децентрализация? Не ту стр. ОТКРЫЛ?
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Он один создавал ПР?
Сколько он в ней был?
Почему ушел?
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Он в этом принимал участие м хаял Украину.Как же так перекрасился быстро?
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Не идиот ютуб тебе в помощь.Не может нормальный человек менять флаги за хозяевами.При совке это называли политическая проститутка.
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Что за бред... Он, что, на скрижалях написал, чтобы они стали тем, чем стали?
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Вы мне обьясните,как человек служивший при всех президентах мог находится при должностях.Ответ один,стоял и поддерживал их,когда армию убивали ,диктаторские законы писали и он молчал,а тут патриот и если не он то кто.Вы смешны.Левко Лукяненко это патриот.Петя приспособленец обычный.
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"Почему ушёл?" - ФСБшник Медведчук переманил.
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У тебя с чем больше "плохо" - с ручками-ножками или с головой? Найди биографию поросёнка и проанализируй по годам. В 1998-ом году Медведчук завёл его уже в ВР в своей СДПУ(О).
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Пеца за ради пиара уже даже стоит возле простых смертных,
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І тут пряник відмітився, світить фейсом де може.
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Жуткий показушник а не получается у него ничего потому,что он не верит сам в то,что говорит.
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В Европе в 20-м веке были развязаны две мировые войны, в которых погибло до сотни миллионов людей...
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В Великой Отечественной войне около 70 миллионов погибло . А после того как США сбросили ядерную бомбу то сразу погибло 200 тысяч человек .
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Так і повинно бути. Що було, то було. Треба дивитись вперед і бути добрими сусідами.
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Никчема эта пиарится где только можно, только от провала в выборах уже его ничего не спасет, надо было раньше думать, когда обещания раздавал.
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которые в основном выполнил. Хоть некоторые и не сразу. Но на то и дают 5 лет а не месяц.
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Кроме безвиза, больше ничего не сделал хорошего.
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Вы предвыборную программу читали?
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ну тогда конечно же вы можете утверждать что он ее не выполняет.
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Кратко об общей ситуции в Украине.
Майдан - Майдан привел к смене внешнего управляющего Украины с России на ЕС и США. Управляющий это тот кто указывает куда идти, как идти и что делать.
Выборы - Выборы привели к власти проевропейского и проамериканского президента. Того кто удерживает направление на ЕС и США
Вмешательство России - Кремль желает вернуть Украину под свое подчинение. Для осуществления этой задачи, кремлю неоходимо
1 - Сменить проевропейских и проамериканских политиков в Украине на проросийских.
2 - Устроить проросийский Майдан который выступит против США и ЕС, за присоединение к России.
3 - В случае, если удасться осуществить первых два варианта, Кремль будет добиваться изменить ход следствия по Малайзийскому боингу. Так как от Украины зависит, сможет или не сможет присутствовать Россия в проведении следствия над трагедией по малайзийскому боингу, Россия сможет добится присутствия российской следственной группы задача которой доказать вину Украины.
4 - При помощи физического и информационного давления на украинских политиков и всех несогласных с позицией России, Кремль переоформит всех участников АТО, ООС и добровольцев в террористов как в Украине, так и за рубежом.
Если Кремлю удасться выполнить все эти задачи, украинцы станут нацией, которую будет ненавидеть весь мир. Украина потеряет международную поддержку и никого в мире не будет интересовать все то, что будет происходить в Украине, а происходить будет следующее. Ликвидация всех сегодняшних героев службами СБУ которые будут в подчинении ФСБ. Уничтожение части населения Украины, тем более руками украинцев, как это было в 33 году. Изменится может только тактика ликвидации украинцев но этого не избежать по причине высокого сопротивления с которым столкнулась Россия сегодня.
Для достижения этих целей, Россия уже сегодня использует.
- Война с Украиной - Желая вернуть Украину под свое управление, Кремль использует методы - запугивания, методы военных и террористических убиств украинцев, методы разрушения инфраструктуры, методы оккупации территорий.
- Антиправительственная пропаганда. Осуществляется прокремлевскими СМИ и политиками как на территории России, так и на территории Украины и соседних стран.
- Антивоенная пропагада. Осуществляется прокремлевскими СМИ и политиками как на территории России, так и на территории Украины и соседних стран.
Любая информация, любая новость должна тщательно обрабатываться так как любая новость, может нести в себе заложенный механизм российской пропаганды.
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А мені щось здається що наш президент - промальдівський... І таке питання - торгівля підприємством президента цукерками і тортами на території держави-окупаета і її збільшення, чи є складовою отого проросійського Майдану, чи це лише бізнес і ніякої політики?
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Матеріал від Радіо "Свобода". Тут подали не односторонній матеріал.
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З нагоди 75 роковин початку трагічних подій на Волині президент України Петро Порошенко та президент Польщі Анджей Дуда вшанували пам'ять жертв українсько-польського етнічного конфлікту, що спалахнув під час Другої світової війни.

Президент України Петро Порошенко 8 липня поїхав з робочим візитом до Польщі, де на Холмщині у селі Сагринь відкрив Меморіал пам'яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової.

Петро Порошенко заявив, що «події на Холмщині, як інші трагічніконфлікти між українцями і поляками в часи Другої світової війни, вимагають ретельних історичних досліджень. І ці дослідження мають здійснюватися спільно українськими і польськими істориками і науковцями для встановлення історичної правди про причини, перебіг та наслідки конфлікту, якою б гіркою не була би правда для кожної із сторін. Наші народи заробили право знати правду», - сказав президент України.

Він закликав уникати «односторонніх політичних оцінок спільного історичного минулого» і переглянути зміни, які внесла Польща до свого законодавства про «Інститут національної пам'яті».

«Страшні сторінки минулого не повинні бути визначальними для сьогодення і точно не повинні бути визначальними для нашого спільного європейського майбутнього. Добросусідські зв'язки українців і поляків по обидва береги Бугу нехай стають нерукотворним пам'ятником жертвам тієї трагедії - і запорукою того, що братовбивства ніколи більше не буде в нашій спільній історії», - особливо підкреслив Петро Порошенко.

Про події у Сагрині написав на своїй сторінці у мережі Facebook голова Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Потім президент України прибув на Волинь і взяв участь у заходах ушанування пам'яті українців - жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років у селі Гончий Брід.

«Будь-який злочин проти мирного населення не має виправдання і ніколи не має бути виправданим. Ми всі схиляємо голови перед пам'яттю українських і польських жертв Волинської трагедії, рішуче засуджуємо скоєні проти українців і поляків злочини і засуджуємо тих, хто їх скоював», - сказав Петро Порошенко.

Президент України наголосив, що минуле має не роз'єднувати, а слугувати пересторогою і допомагати об'єднуватися перед сучасною небезпекою.

«Росія веде проти України та не тільки проти України, а й проти Польщі, проти усієї Європи, проти усього світу війну для того, щоб нав'язати свій «русский мир». Вони спробували це зробити спочатку проектом «Новоросія» - Харківська народна республіка, Запорізька народна республіка, Одеська народна республіка... Ми об'єдналися і зупинили їх. І проект «Новоросії» був знищений нашими спільними зусиллями», - сказав президент України.

Президент Польщі Анджей Дуда під час робочого візиту до України 8 липня а брав участь у вшануванні жертв польсько-українського конфлікту 1943-44 років за окремою програмою.

У селищі Олика Анджей Дуда відвідав цвинтар, де поховані поляки, убиті під час етнічного конфлікту.

«Буквально через кілька днів, 11 липня, ми будемо вшановувати 75-і роковини геноциду, який відбувся на Волині. У Польщі це буде Національний день пам'яті жертв геноциду, вчиненого на Волині проти поляків українськими націоналістами», - повідомив президент Польщі.

Президент Польщі у своїй промові висловив польську точку зору на причини і хід того конфлікту.

«Це була ніяка не війна між Польщею і Україною - це була звичайна етнічна чистка, як ми б це назвали сьогодні. Ішлося просто про те, щоб усунути поляків із тих теренів… Наслідком того були акції у відповідь із польського боку… Вражає вже сама диспропорція: (загинули) близько 100 тисяч поляків, близько 5 тисяч українців», - сказав Анджей Дуда.

Далі президент Польщі закликав Україну «будувати добір відносини на історичній правді» і «будувати дружбу між нашими народами».

При цьому Анджей Дуда наголосив, що Польща підтримує Україну в реформах, економічно, в її прагненні до Європейського союзу, у прагненні повернути захоплені і окуповані території, в тому, щоб Росія припинила окупацію українських земель і щоб повернувся мир до України в кордонах, визнаних міжнародною спільнотою.

Українсько-польський етнічний конфлікт 1943-44 років завжди використовувався антиукраїнськими силами, для блокування просування України спочатку до незалежності, а потім до зближення із ЄС. Одразу після інавгурації Віктора Януковича у президенти України в центрі Києва в Українському домі була розгорнута виставка "Волинська різанина". Цю виставку один із співаторів "мовного закону" заступник голови депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Рад Вадим Колесніченко потім повіз до Криму, у міста півдня і сходу Україна, а також до Польщі.

Разом з тим українські та польські історики, громадські діячі та духовні лідери зробили багато для встановлення історичної правди та примирення, як основи для розбудови добросусідства між Україною та Польщею.
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У мене двоякі почуття. Бо весь мій рід жив на цих землях. І бабуся розказувала багато чого. Так, була польська пацифікація. Так, була і різня. Але хочу наголосити - більшість людей обидвох національностей завжди залишалися людьми і часто українці ховали поляків як і поляки - українців від купки нелюдів, які прагнули крові. Такі виродки, які проливали кров не лише воїнів зі зброєю, а й безбройних жінок і дітей є у кожного народу. Тішить лише, що їх небагато. Інакше б людство перестало існувати. А так - у моєї української родини були багато польських друзів, сусідів. Жили мирно. Не було чого ділити. Разом тягнули радянську окупацію 1939-го року, німецьку. Одружувалися одне з одним, родичалися через кумівство. Причиною міжетнічних непорозумінь і ворогування є як правило те, що один етнос прагне домінувати над іншим, чи іншими. Це спостерігаємо подекуди і зараз. Тільки рівноправні відносини ведуть до мирного співіснування.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВолынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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