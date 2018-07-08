 Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко. ФОТОрепортаж

"Я сегодня хочу, чтобы вся Украина услышала, весь мир услышал, что трагедия Гончего Брода так же, как и Волынская трагедия в целом, является болезненным и поучительным историческим уроком для двух народов – для украинского народа и для польского народа. Потому, что сюда сегодня в Гончий Брод я приехал сразу же после посещения и открытия памятника украинским жертвам в Сагрыни на Холмщине. И этого визита украинского президента Холмщина ждала много лет. Это очень символично и знаково, что мы чтим и помним каждого без вины убитого", - цитирует Цензор.НЕТ обращение Порошенко, опубликованное пресс-службой президента.

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"Два народа – украинский и польский – объединены общим прошлым. В настоящем, сейчас, когда Украина уверенно шагает в Европу, мы имеем крепкие отношения, которые мы сейчас построили. Мы имеем общее европейское настоящее и будущее", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что украинцы и поляки исторически вместе защищали христианскую Европу и под Веной, и под Хотином, неоднократно боролись против агрессии Московии и не только боролись, но и побеждали в этой борьбе.

"А трагические страницы нашей истории, в том числе и кровавый конфликт 1943-44 годов, должны быть предостережением. Мы, современные поколения украинцев и поляков, не имеем права ставить настоящее и будущее в зависимость от прошлого", - подчеркнул он.

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По словам Президента, как во все времена, от спора между украинцами и поляками выигрывает третий, не украинец и не поляк, а тот, "кто совершает агрессию против нашего государства с Востока сейчас, кто захватывает украинские земли, кто совершил незаконную аннексию Крыма, кто сейчас внутри страны пытается вести гибридную борьбу". "Для чего? Для того, чтобы расколоть наш народ и расколоть украинский и польский народы. Разве можем мы дать им хоть один шанс для того, чтобы была его победа? Это враг, это пришелец, это оккупант. И мы никогда не дадим ему ни единого шанса", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что во время Второй мировой войны нацистская администрация на оккупированных украинских землях проводила политику "разделяй и властвуй". "Исследователи не раз уже цитировали формулу жестокой оккупационной политики райхскомиссара Эриха Коха. Одним из элементов этой политики, твердым, который они постоянно насаждали, было раздувание, разжигание украинского-польского конфликта", - добавил Петр Порошенко.

Президент напомнил о трагических событиях, которые произошли в селе Гончий Брод, где жертвами стали десятки людей, среди которых были жители не только этого села. "А на Крещение 1944 года тем, кто приехали навестить родных, никому не дали ни одного шанса спастись. И очень важно, чтобы мы об этом знали, знала вся страна, и постоянно помнили страницы истории. Ужасное событие произошло. И таких украинских сел было много – и по эту, и по ту сторону современной украинско-польской границы", - сказал он.

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Петр Порошенко отметил, что сегодня на мероприятиях почтения памяти жертв трагедии присутствует Владимир Федорович Янко: "Владимир Федорович своими глазами видел все, что тогда произошло в этом селе. Позвольте, дорогой Владимир Федорович, в Вашем лице выразить глубокое уважение волынянам старшего поколения, которые, слава Богу, пережили тот ужас".

Глава государства поблагодарил всех волынян, которые свято хранят память о погибших родственниках, о погибших земляках.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех жертв украинско-польского конфликта 40-х годов ХХ века с обеих сторон. "Вечная память каждом украинцу. Вечная память каждому поляку", - сказал Президент.

Президент также возложил цветы к Памятному знаку жертвам польско-украинского конфликта 1943-1944 годов. Воины роты Почетного караула установили корзину цветов с лентой национальных цветов Украины и надписью: "От украинского народа". Глава государства возложил букет цветов и почтил память погибших.

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Возле Памятного знака также состоялась панихида по погибшим.









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Напомним, 8 июля 2018 года - 75-я годовщина Волынской трагедии. Президент Польши Дуда приехал в Луцк, а Петр Порошенко побывал с визитом в селе Сагринь в Польше.