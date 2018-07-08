 Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко. ФОТОрепортаж

"Я сегодня хочу, чтобы вся Украина услышала, весь мир услышал, что трагедия Гончего Брода так же, как и Волынская трагедия в целом, является болезненным и поучительным историческим уроком для двух народов – для украинского народа и для польского народа. Потому, что сюда сегодня в Гончий Брод я приехал сразу же после посещения и открытия памятника украинским жертвам в Сагрыни на Холмщине. И этого визита украинского президента Холмщина ждала много лет. Это очень символично и знаково, что мы чтим и помним каждого без вины убитого", - цитирует Цензор.НЕТ обращение Порошенко, опубликованное пресс-службой президента.
"Два народа – украинский и польский – объединены общим прошлым. В настоящем, сейчас, когда Украина уверенно шагает в Европу, мы имеем крепкие отношения, которые мы сейчас построили. Мы имеем общее европейское настоящее и будущее", - подчеркнул Петр Порошенко.
Глава государства отметил, что украинцы и поляки исторически вместе защищали христианскую Европу и под Веной, и под Хотином, неоднократно боролись против агрессии Московии и не только боролись, но и побеждали в этой борьбе.
"А трагические страницы нашей истории, в том числе и кровавый конфликт 1943-44 годов, должны быть предостережением. Мы, современные поколения украинцев и поляков, не имеем права ставить настоящее и будущее в зависимость от прошлого", - подчеркнул он.
По словам Президента, как во все времена, от спора между украинцами и поляками выигрывает третий, не украинец и не поляк, а тот, "кто совершает агрессию против нашего государства с Востока сейчас, кто захватывает украинские земли, кто совершил незаконную аннексию Крыма, кто сейчас внутри страны пытается вести гибридную борьбу". "Для чего? Для того, чтобы расколоть наш народ и расколоть украинский и польский народы. Разве можем мы дать им хоть один шанс для того, чтобы была его победа? Это враг, это пришелец, это оккупант. И мы никогда не дадим ему ни единого шанса", - подчеркнул он.
Президент напомнил, что во время Второй мировой войны нацистская администрация на оккупированных украинских землях проводила политику "разделяй и властвуй". "Исследователи не раз уже цитировали формулу жестокой оккупационной политики райхскомиссара Эриха Коха. Одним из элементов этой политики, твердым, который они постоянно насаждали, было раздувание, разжигание украинского-польского конфликта", - добавил Петр Порошенко.
Президент напомнил о трагических событиях, которые произошли в селе Гончий Брод, где жертвами стали десятки людей, среди которых были жители не только этого села. "А на Крещение 1944 года тем, кто приехали навестить родных, никому не дали ни одного шанса спастись. И очень важно, чтобы мы об этом знали, знала вся страна, и постоянно помнили страницы истории. Ужасное событие произошло. И таких украинских сел было много – и по эту, и по ту сторону современной украинско-польской границы", - сказал он.
Петр Порошенко отметил, что сегодня на мероприятиях почтения памяти жертв трагедии присутствует Владимир Федорович Янко: "Владимир Федорович своими глазами видел все, что тогда произошло в этом селе. Позвольте, дорогой Владимир Федорович, в Вашем лице выразить глубокое уважение волынянам старшего поколения, которые, слава Богу, пережили тот ужас".
Глава государства поблагодарил всех волынян, которые свято хранят память о погибших родственниках, о погибших земляках.
Присутствующие почтили минутой молчания память всех жертв украинско-польского конфликта 40-х годов ХХ века с обеих сторон. "Вечная память каждом украинцу. Вечная память каждому поляку", - сказал Президент.
Президент также возложил цветы к Памятному знаку жертвам польско-украинского конфликта 1943-1944 годов. Воины роты Почетного караула установили корзину цветов с лентой национальных цветов Украины и надписью: "От украинского народа". Глава государства возложил букет цветов и почтил память погибших.
Возле Памятного знака также состоялась панихида по погибшим.
Напомним, 8 июля 2018 года - 75-я годовщина Волынской трагедии. Президент Польши Дуда приехал в Луцк, а Петр Порошенко побывал с визитом в селе Сагринь в Польше.
Запрыгнем в Европу на неудержимом коне брехни и коррупции!
А путин это обычное хуйло, постарайся запомнить. Или сделай скрин по привычке.)))
Очень рад за Армению. Пусть прорываются - заслужили. Но невыносимо больно за Украину, у которой постреволюционные власти дважды украли победу. https://kraina.biz.ua/editor3/36131/
Так что пусть поляки немцев спрашивают.
И ПР создавалась для децентрализации, которая теперь успешно воплощается.
Когда янык пришел, Порошенка уже не было в ПР.
Любую партию могут захватить пи..сы
Сколько он в ней был?
Почему ушел?
Майдан - Майдан привел к смене внешнего управляющего Украины с России на ЕС и США. Управляющий это тот кто указывает куда идти, как идти и что делать.
Выборы - Выборы привели к власти проевропейского и проамериканского президента. Того кто удерживает направление на ЕС и США
Вмешательство России - Кремль желает вернуть Украину под свое подчинение. Для осуществления этой задачи, кремлю неоходимо
1 - Сменить проевропейских и проамериканских политиков в Украине на проросийских.
2 - Устроить проросийский Майдан который выступит против США и ЕС, за присоединение к России.
3 - В случае, если удасться осуществить первых два варианта, Кремль будет добиваться изменить ход следствия по Малайзийскому боингу. Так как от Украины зависит, сможет или не сможет присутствовать Россия в проведении следствия над трагедией по малайзийскому боингу, Россия сможет добится присутствия российской следственной группы задача которой доказать вину Украины.
4 - При помощи физического и информационного давления на украинских политиков и всех несогласных с позицией России, Кремль переоформит всех участников АТО, ООС и добровольцев в террористов как в Украине, так и за рубежом.
Если Кремлю удасться выполнить все эти задачи, украинцы станут нацией, которую будет ненавидеть весь мир. Украина потеряет международную поддержку и никого в мире не будет интересовать все то, что будет происходить в Украине, а происходить будет следующее. Ликвидация всех сегодняшних героев службами СБУ которые будут в подчинении ФСБ. Уничтожение части населения Украины, тем более руками украинцев, как это было в 33 году. Изменится может только тактика ликвидации украинцев но этого не избежать по причине высокого сопротивления с которым столкнулась Россия сегодня.
Для достижения этих целей, Россия уже сегодня использует.
- Война с Украиной - Желая вернуть Украину под свое управление, Кремль использует методы - запугивания, методы военных и террористических убиств украинцев, методы разрушения инфраструктуры, методы оккупации территорий.
- Антиправительственная пропаганда. Осуществляется прокремлевскими СМИ и политиками как на территории России, так и на территории Украины и соседних стран.
- Антивоенная пропагада. Осуществляется прокремлевскими СМИ и политиками как на территории России, так и на территории Украины и соседних стран.
Любая информация, любая новость должна тщательно обрабатываться так как любая новость, может нести в себе заложенный механизм российской пропаганды.
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З нагоди 75 роковин початку трагічних подій на Волині президент України Петро Порошенко та президент Польщі Анджей Дуда вшанували пам'ять жертв українсько-польського етнічного конфлікту, що спалахнув під час Другої світової війни.
Президент України Петро Порошенко 8 липня поїхав з робочим візитом до Польщі, де на Холмщині у селі Сагринь відкрив Меморіал пам'яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової.
Петро Порошенко заявив, що «події на Холмщині, як інші трагічніконфлікти між українцями і поляками в часи Другої світової війни, вимагають ретельних історичних досліджень. І ці дослідження мають здійснюватися спільно українськими і польськими істориками і науковцями для встановлення історичної правди про причини, перебіг та наслідки конфлікту, якою б гіркою не була би правда для кожної із сторін. Наші народи заробили право знати правду», - сказав президент України.
Він закликав уникати «односторонніх політичних оцінок спільного історичного минулого» і переглянути зміни, які внесла Польща до свого законодавства про «Інститут національної пам'яті».
«Страшні сторінки минулого не повинні бути визначальними для сьогодення і точно не повинні бути визначальними для нашого спільного європейського майбутнього. Добросусідські зв'язки українців і поляків по обидва береги Бугу нехай стають нерукотворним пам'ятником жертвам тієї трагедії - і запорукою того, що братовбивства ніколи більше не буде в нашій спільній історії», - особливо підкреслив Петро Порошенко.
Про події у Сагрині написав на своїй сторінці у мережі Facebook голова Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Потім президент України прибув на Волинь і взяв участь у заходах ушанування пам'яті українців - жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років у селі Гончий Брід.
«Будь-який злочин проти мирного населення не має виправдання і ніколи не має бути виправданим. Ми всі схиляємо голови перед пам'яттю українських і польських жертв Волинської трагедії, рішуче засуджуємо скоєні проти українців і поляків злочини і засуджуємо тих, хто їх скоював», - сказав Петро Порошенко.
Президент України наголосив, що минуле має не роз'єднувати, а слугувати пересторогою і допомагати об'єднуватися перед сучасною небезпекою.
«Росія веде проти України та не тільки проти України, а й проти Польщі, проти усієї Європи, проти усього світу війну для того, щоб нав'язати свій «русский мир». Вони спробували це зробити спочатку проектом «Новоросія» - Харківська народна республіка, Запорізька народна республіка, Одеська народна республіка... Ми об'єдналися і зупинили їх. І проект «Новоросії» був знищений нашими спільними зусиллями», - сказав президент України.
Президент Польщі Анджей Дуда під час робочого візиту до України 8 липня а брав участь у вшануванні жертв польсько-українського конфлікту 1943-44 років за окремою програмою.
У селищі Олика Анджей Дуда відвідав цвинтар, де поховані поляки, убиті під час етнічного конфлікту.
«Буквально через кілька днів, 11 липня, ми будемо вшановувати 75-і роковини геноциду, який відбувся на Волині. У Польщі це буде Національний день пам'яті жертв геноциду, вчиненого на Волині проти поляків українськими націоналістами», - повідомив президент Польщі.
Президент Польщі у своїй промові висловив польську точку зору на причини і хід того конфлікту.
«Це була ніяка не війна між Польщею і Україною - це була звичайна етнічна чистка, як ми б це назвали сьогодні. Ішлося просто про те, щоб усунути поляків із тих теренів… Наслідком того були акції у відповідь із польського боку… Вражає вже сама диспропорція: (загинули) близько 100 тисяч поляків, близько 5 тисяч українців», - сказав Анджей Дуда.
Далі президент Польщі закликав Україну «будувати добір відносини на історичній правді» і «будувати дружбу між нашими народами».
При цьому Анджей Дуда наголосив, що Польща підтримує Україну в реформах, економічно, в її прагненні до Європейського союзу, у прагненні повернути захоплені і окуповані території, в тому, щоб Росія припинила окупацію українських земель і щоб повернувся мир до України в кордонах, визнаних міжнародною спільнотою.
Українсько-польський етнічний конфлікт 1943-44 років завжди використовувався антиукраїнськими силами, для блокування просування України спочатку до незалежності, а потім до зближення із ЄС. Одразу після інавгурації Віктора Януковича у президенти України в центрі Києва в Українському домі була розгорнута виставка "Волинська різанина". Цю виставку один із співаторів "мовного закону" заступник голови депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Рад Вадим Колесніченко потім повіз до Криму, у міста півдня і сходу Україна, а також до Польщі.
Разом з тим українські та польські історики, громадські діячі та духовні лідери зробили багато для встановлення історичної правди та примирення, як основи для розбудови добросусідства між Україною та Польщею.