 Любой диалог с Путиным до соблюдения РФ международного права поощрит его на дальнейшие преступления, - Чубаров на встрече с делегатами США в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В перерыве между заседаниями комитетов провели отдельную встречу с коллегами - членами делегации США в ПА ОБСЕ. Вопрос Крыма и политзаключенных был ключевым", - отметил он.

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Также Чубаров описал изложенную украинской делегацией позицию: "Длительная оккупация Крыма будет служить целям России в полном вытеснении крымскотатарского народа и этнических украинцев из Крыма и одновременного заселения русскими; любые диалоги с Путиным без кардинального соблюдения им норм международного права - это как предоставление ему своеобразной индульгенции на осуществление дальнейших преступлений".

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Напомним, 27-я ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будет проходить до 11 июля.