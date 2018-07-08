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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Берлин (143) Крым (20303) ОБСЕ (3211) США (13873) Чубаров (684) политзаключенные (888)

 Любой диалог с Путиным до соблюдения РФ международного права поощрит его на дальнейшие преступления, - Чубаров на встрече с делегатами США в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

В Берлине стартовала 27-я ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Украинская делегация на встрече с членами делегации США обсудила вопросы аннексированного Крыма и украинских политзаключенных в РФ.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В перерыве между заседаниями комитетов провели отдельную встречу с коллегами - членами делегации США в ПА ОБСЕ. Вопрос Крыма и политзаключенных был ключевым", - отметил он.

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Также Чубаров описал изложенную украинской делегацией позицию: "Длительная оккупация Крыма будет служить целям России в полном вытеснении крымскотатарского народа и этнических украинцев из Крыма и одновременного заселения русскими; любые диалоги с Путиным без кардинального соблюдения им норм международного права - это как предоставление ему своеобразной индульгенции на осуществление дальнейших преступлений".

Любой диалог с Путиным до соблюдения РФ международного права поощрит его на дальнейшие преступления, - Чубаров на встрече с делегатами США в ОБСЕ 01

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Любой диалог с Путиным до соблюдения РФ международного права поощрит его на дальнейшие преступления, - Чубаров на встрече с делегатами США в ОБСЕ 02
Любой диалог с Путиным до соблюдения РФ международного права поощрит его на дальнейшие преступления, - Чубаров на встрече с делегатами США в ОБСЕ 03
Любой диалог с Путиным до соблюдения РФ международного права поощрит его на дальнейшие преступления, - Чубаров на встрече с делегатами США в ОБСЕ 04

Напомним, 27-я ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будет проходить до 11 июля.

Источник: https://censor.net.ua/p3075429
 
   
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якщо зрозуміє..
він же нікого крім себе не помічає
путін йому посміхнеться він і розчулиться.
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Ви його за дитину не тримайте, це акула американського бізнесу. Там такими, як хУЙЛО, снідають.
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акула..якій путін допомогав стати президентом
думаєте, трамп про це не здогадувався ?
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Змісті б акцент- заважав Клінтон стати президентом. І усе змінилося.
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Кто же вас подпустит на такое расстояние?
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Але ж їм так хочеться з путіним поспілкуватись.
Він за це щедро заплатить.
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А яким боком Німеччина до зустрічі Чубарова з американцями?
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У таких важливих речах узагальнення призводять до міжнародних скандалів та розриву стосунків.
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Оскільки пуцин - представник пітерської шпани, то спілкуватися з ним можна, але з лежачим, розмазанимпо землі. Тоді ж можна і гроші з нього взяти, аби до смерті не забили. Але я б грошей не брав - просто б добив.
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Платит вроде Порошенко за встречи с Трампом!
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Могу. А про что?
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Про себя. Какой ты умный и неуязвимый ватник.
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Слабенько. Итальяшек подключай с нннешками.
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С пуйлом по другому нельзя, или ты его защищаешь.
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Ты тут с хуйлом разговариваешь? Это уже клиника...
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Клинически отсталые люди думают, что вокруг все психи, только они умные.
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Ты ещё и безграмотный. Надо говорить умственно-отсталые, а не клинически отсталые. Откуда вы такие только берётесь...
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Не ошибся, просто ты новый вид больного, но пока медицина бессильна тебя вылечить.
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Єссєсна. Воно ж іпануте як і всі какцапи.
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Вкус катастрофы
Любой диалог с Путиным до соблюдения РФ международного права поощрит его на дальнейшие преступления, - Чубаров на встрече с делегатами США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7984

Совсем не официально и из источников, достоверность которых мы не можем проверить, ибо пишут люди из зоны оккупации, пользуясь различными способами сокрытия личности, до нас доходит информация о том, что часть проживающего в треугольнике между городами Горловка, Енакиево и Макеевка населения самостоятельно предпринимает меры защиты от радиоактивного заражения. Ходят упорные слухи о том, что радиация из затопленной шахты уже вышла на поверхность и люди ощущают на себе ее воздействие. По крайней мере, пишут, что заметно участились случаи беспричинной тошноты, рвоты и прочих симптомов, в частности, проявляющихся при радиоактивном облучении.
Мало того, эти слухи получили довольно значительное хождение и публика ожидает введение с украинской стороны КПВВ дозиметрического контроля. В связи с этим, перед выездом из оккупированных территорий, стараются мыть автотранспорт, чтобы смыть пыль, которая может «фонить». Насколько эти слухи соответствуют действительности - трудно понять, но уже их достаточно для того, чтобы по-новому посмотреть на эту ситуацию и сделать некоторые выводы.
Первый из них заключается в том, что миссия близоруких импотентов, именуемая ОБСЕ, обязана, наконец, заняться своей прямой обязанностью и начать изучать обстоятельства, несущие реальную угрозу безопасности. И не просто изучать, а выдавать официальные заключения. Если ОБСЕ самостоятельно не имеет возможности это делать - привлекать МАГАТЭ, нам это тоже не помешает. Например, уже всем известно о том, что затоплена та шахта, на одном из глубинных горизонтов которой было взорвано ядерное устройство еще в 1979 году. Это значит, что с подземными водами начнется диффузия радиоактивных продуктов того взрыва, а потому - надо установить сам этот факт, чтобы потом не возникало вопросов о виновниках этого торжества.
Это - вопрос завтрашнего дня, но он - обязательно возникнет и вот почему. После освобождения Донбасса начнется процесс восстановления нормальной жизни в формате, который Украина сочтет нужным и в этот момент может оказаться, что мы получили пусть и не второй Чернобыль, но что-то такого же плана, что может потребовать серьезных усилий, для ликвидации последствий загрязнения. Чем дольше ситуация не будет решаться, тем большая территория может быть поражена и тем больше надо будет прилагать усилий для санации территорий и еще неизвестно, сколько людей пострадает от этой проблемы и что делать с ними.
Но и это еще не все. В худшем случае, радиация может дойти до территории РФ, а там вода из реки Миус, в которую неизбежно придет заражение, используется для сельского хозяйства и возможно - для питья. Как только буде зафиксирован радиационный фон, местные власти должны будут отселять людей от реки и весь регион, полностью завязанный на сельском хозяйстве - ляжет. Чтобы не нарваться на иски в международных судах за то, что с территории Украины к ним пришла радиация, уже сейчас надо фиксировать причины такого положения и превентивно привлекать к ответственности лиц, которые осуществляют оккупацию территории, как граждан Украины, так и граждан РФ. В случае развития ситуации по жесткому сценарию, будут формализованы виновники техногенной катастрофы. Более того, тут будут виновники как физические лица, так и государство РФ. И дело даже не в том, что с ее ведома, в ее пользу, и на основе ее сил и средств осуществлялась оккупация. Первопричиной техногенной катастрофы является тот самый ядерный взрыв, произведенный совком сорок лет назад. А как известно, РФ провозгласила себя правонаследницей совка. Раз так, то мы имеем виновника всего мероприятия.
В любом случае, такая ситуация не дает времени на бездеятельное наблюдение за развитием ситуации. Наоборот, ее надо использовать эффективно и решительно. Если ОБСЕ проведет соответствующие замеры радиоактивного фона и обнаружит аномальное его повышение, то вопрос деоккупации можно будет ставить совсем в другой плоскости, причем - не только Донбасса. В Крыму разворачивается собственная техногенная катастрофа и стремительное превращение полуострова в пустыню, такую же, какой Крым и был до входа в состав Украины. То есть, прослеживается четкая закономерность, указывающая на то, что любая территория, которую РФ удерживает силой оружия: на Донбассе, в Крыму или Сирии, превращается в зону сплошной катастрофы. То есть, захват чужой территории и мгновенная катастрофа связаны безусловной причинно-следственной связью.
Именно в таком ключе надо ставить вопрос о деоккупации перед той же Европой. Мало того, если информация по Енакиево подтвердится, госпоже Меркель и мсье Макрону можно напомнить о том, что они проходятся по деснам с ублюдком, который еще не оставил надежд захватить Украину. И если его люди сумели довести до техногенной катастрофы эпицентр ядерного взрыва на глубине 900 метров, то Европе надо готовиться к тому, что их ждет еще полтора десятка Чернобылей от действующих ныне ядерных электростанций, в зоне которых Путин лично предлагал применить собственное ЯО. В этом случае, ни Германия, ни Франция не отсидятся по своим углам, тайно подмигивая Путину. Европа станет сплошной зоной отчуждения.
Короче говоря, в борьбе с противником надо использовать любое оружие, и это - в том числе. Мало того, это надо делать быстро, пока противник им не воспользовался сам.
антиколорадос
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Если это не фейк, то это уже серьезная проблема.
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на первом фото видно искренне заинтересованные лица слушателей Чубарова..особенно физиономия напротив!
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Диалог по условиям капитуляции кацапстана с карликом невозможен.
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для крымских татар имеет смысл добиваться создания татарской автономии не на всей территории крыма,а на степной северной его части,от джанкоя до херсонской области,там их болшье всего в процентном отношении и украинцев больше,потом добиваться присоединения этой автономии к Украине,а южная часть крыма с русским населением в основном,пока может деградировать вместе с рашкой
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Истребить рашизм с поверхности планеты - задача свободного мира.
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НАПАЛМОМ слід підаРаСсію лікувати, а не вмовляннями.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛюбой диалог с Путиным до соблюдения РФ международного права поощрит его на дальнейшие преступления, - Чубаров на встрече с делегатами США в ОБСЕ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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