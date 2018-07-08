 Сотрудники Посольства Украины в РФ присоединились к флешмобу #FreeSentsov. ФОТО

"В акции в поддержку украинского кинорежиссера, сценариста и писателя Олега Сенцова, который 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем 64 гражданина Украины, похищенных и осужденных по политическим мотивам, примет участие украинская диаспора мира", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте Посольства Украины в РФ.

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Напомним, 8 июля акция в поддержку украинских заложников в России прошла на Майдане Незалежности в Киеве. Следующая запланирована на 13 июля, день рождения Олега Сенцова.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.