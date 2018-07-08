 Сотрудники Посольства Украины в РФ присоединились к флешмобу #FreeSentsov. ФОТО

"В акции в поддержку украинского кинорежиссера, сценариста и писателя Олега Сенцова, который 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем 64 гражданина Украины, похищенных и осужденных по политическим мотивам, примет участие украинская диаспора мира", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте Посольства Украины в РФ.
Напомним, 8 июля акция в поддержку украинских заложников в России прошла на Майдане Незалежности в Киеве. Следующая запланирована на 13 июля, день рождения Олега Сенцова.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.
Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.
Году войны с рф. ЗАЗЕРКАЛЬЕ КАРЛ.