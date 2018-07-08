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Темы дня: Выборы-2019
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 Сотрудники Посольства Украины в РФ присоединились к флешмобу #FreeSentsov. ФОТО

Дипломаты и работники Посольства Украины в РФ присоединились к Глобальному флешмобу, стартовавшему 7 июля в Каневе.

"В акции в поддержку украинского кинорежиссера, сценариста и писателя Олега Сенцова, который 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем 64 гражданина Украины, похищенных и осужденных по политическим мотивам, примет участие украинская диаспора мира", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте Посольства Украины в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Посольства Украины в РФ присоединились к флешмобу #FreeSentsov 01

Напомним, 8 июля акция в поддержку украинских заложников в России прошла на Майдане Незалежности в Киеве. Следующая запланирована на 13 июля, день рождения Олега Сенцова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы", - Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/p3075427
 
   
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Да это просто подвиг какой-то... что же с ними теперь будет?
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Когда то Надю Савченко тоже все поддерживали, чтобы отпустили.
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І що ? Нам про всіх полонених тепер забути ?
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ви намагаєтесь прирівняти Олега до Надьки, кидаєте на нього тінь підозри.
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Так ссылку на комент, где тобой написано хоть что-то подобное, и я немедленно извинюсь. Жду пять минут, время пошло.
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Адрес даю, шушенское, а там селись где хочешь😀😀😀
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вата хорошо впитывает водку...\закон физики...)))\
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Прикинь, если тебя сейчас админ забанит, вот смеху то будет.
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На этот раз тебе повезло, радуйся, что не забанили.
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Опять начинаешь оскорблять, сперва не дошло.
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Вроде и цитату запомнил, а опять под ногами крутишься.
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це вже ваші запорєбрікові проблеми..
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Ну, допустимо, саме мз їх сторони це точно не подвиг - робота така.Дивно було б, якби вони цього не зробили. От, якби це вони зробили на красній площі, чи перед мавззолеєм, чи перед в'їздом у кремль, то я б їх заповажав. А так, у стінах української амбасади, територія якої вважається українською - не подвиг.
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Как можно уважать госслужащих за наплевательское отношение к своим профессиональным обязанностям?
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Целенаправленая,проплаченая акция для отвлечения внимания лохтората от приближающихся выборов,и фсё.
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А я держслужбовців взагалі не поважаю. За деяким виключенням. На мою думку це люди, які не здатні знайти своє місце у конкурентному середовищі.
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А покинуть кацапское посольство в знак протеста насиженные места не дают?
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Сотрудники Посольства Украины в РФ. На пятом
Году войны с рф. ЗАЗЕРКАЛЬЕ КАРЛ.
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Уж,очень похоже все это на продолжение сериала Свободу Наде Савченко.Дай бог чтобы я ошибся,
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСотрудники Посольства Украины в РФ присоединились к флешмобу #FreeSentsov. ФОТО
 
 
 
 
 
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