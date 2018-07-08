 В Киеве со стрельбой задержали мужчину, который с ножом бросался на патрульных и прохожих, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в полдень на проспекте Героев Сталинграда пеший патруль заметил подозрительного гражданина. Мужчина вел себя нервно и резко изменил направление движения, когда увидел полицейских.

Его остановили. Во время проверки полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске. В это время гражданин начал убегать. Инспекторы догнали. Он вел себя агрессивно и достав из кармана нож, приставил его себе к горлу и угрожал порезать себе.

Затем гражданин вновь пытался убежать. По дороге мужчина пытался схватить женщину, однако ему это не удалось - она ​​закрылась в магазине рядом. В конце концов патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда - начал бросаться на патрульных с ножом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Дикий, просто дикий чувак!", - на Хрещатике задержан парень, пробежавшийся по полицейскому автомобилю. ВИДЕО

В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" (Применение огнестрельного оружия) один из инспекторов совершил предупредительный выстрел вверх из табельного оружия, однако мужчина не реагировал и в дальнейшем продолжал угрожать полицейским. После неоднократных предупреждений прекратить правонарушение, полицейский произвел несколько выстрелов в правонарушителя, ранив его в ногу.

Патрульные задержали нарушителя и предоставили ему домедицинскую помощь. На место вызвали скорую, которая под сопровождением патрульных повезла раненого в больницу.

Также смотрите: "Больная вообще или что?! Что ты чудишь?!", - в Ржищеве полиция после погони и стрельбы задержала девушку-водителя. ВИДЕО

Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия для документирования события.