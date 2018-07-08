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 В Киеве со стрельбой задержали мужчину, который с ножом бросался на патрульных и прохожих, - Нацполиция. ФОТО

На Оболони в Киеве полицейские со стрельбой задержали мужчину, который с ножом бросался на патрульных и прохожих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве со стрельбой задержали мужчину, который с ножом бросался на патрульных и прохожих, - Нацполиция 01

Сегодня в полдень на проспекте Героев Сталинграда пеший патруль заметил подозрительного гражданина. Мужчина вел себя нервно и резко изменил направление движения, когда увидел полицейских.

Его остановили. Во время проверки полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске. В это время гражданин начал убегать. Инспекторы догнали. Он вел себя агрессивно и достав из кармана нож, приставил его себе к горлу и угрожал порезать себе.

Затем гражданин вновь пытался убежать. По дороге мужчина пытался схватить женщину, однако ему это не удалось - она ​​закрылась в магазине рядом. В конце концов патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда - начал бросаться на патрульных с ножом.

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В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" (Применение огнестрельного оружия) один из инспекторов совершил предупредительный выстрел вверх из табельного оружия, однако мужчина не реагировал и в дальнейшем продолжал угрожать полицейским. После неоднократных предупреждений прекратить правонарушение, полицейский произвел несколько выстрелов в правонарушителя, ранив его в ногу.

В Киеве со стрельбой задержали мужчину, который с ножом бросался на патрульных и прохожих, - Нацполиция 02

Патрульные задержали нарушителя и предоставили ему домедицинскую помощь. На место вызвали скорую, которая под сопровождением патрульных повезла раненого в больницу.

Также смотрите: "Больная вообще или что?! Что ты чудишь?!", - в Ржищеве полиция после погони и стрельбы задержала девушку-водителя. ВИДЕО

Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия для документирования события.

Источник: https://censor.net.ua/p3075424
 
   
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реально - пристрелить и прикопать в разы дешевле
В Киеве со стрельбой задержали мужчину, который с ножом бросался на патрульных и прохожих, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1262
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ты тролль не матюкайся здесь - это тебе не в твоём Мацквабаде...
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Очередной герой Сталинграда : с ножом на вооруженых "глоками" ментов пошел
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Наркеша кончений, чикони собі глотку у своєму сортирі.
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Вот до чего доводит людей эта бандитская власть. В Киеве со стрельбой задержали мужчину, который с ножом бросался на патрульных и прохожих, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 302
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Как они узнали, что он в розыске находится, это все фейк.
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Звичайно, що є методи визначення тих, хто в розшуку.
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По фото видно, что человек без документов был, как узнали.
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Звертайтеся офіційно до поліції і вам нададуть більш детальну інформацію про методи оперативного розшуку злочинців.
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Джамал должен знать, он бывший следак. Я честно не знаю, много людей очень похожих, разберись по фотороботу, это тот или не тот.
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джамал бывший участковый и никогда следаком небыл.
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Когда ты поймёшь, что никто и нихрена тебе не должен?
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примерно такая же как ты и италена. вроде как человеки но писаете не одинаково
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За ним вже давно слідкували, тому знали хто він. Коли він почав свої фінти із заручницею, то сумнівів у вас не повинно бути.
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Складной нож любой - не холодное оружие
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Нигде, на первой фотке складной режик
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Складной нож может быть признан холодным оружием, только если после открывания лезвие встает на фиксатор. Далее, нож не может считаться холодным оружием, если длинна клинка меньше 90 мм, а толщина обушка (верхней части ) лезвия менее 2,6 мм.
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Любой нож,даже кухонный признается холодным оружием,если при помощи него были нанесены телесные повреждения.
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нет. он становится "предметом использованным в качестве холодного оружия"
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Використання зброї, а не побутового ножа додає строк ув'язнення?
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чаще всего - да. потому как наличие оружия предполагает умысле на его применение
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а че, с кухонным значит можно нападать?
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Можеш відповісти на моє запитання чи тільки будеш задавати запитання на запитання?
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твой вопрос бессмыслен, и ничего не меняет по теме статьи. а холодное оружие или нет решает экспертиза.
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Твоє запитання не має сенсу, бо зрозуміло всім, що не можна нападати. Моє запитання має сенс, бо тоді злочинець отримає значно більший строк ув'язнення.
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Ну подстрелили буяна в ногу (хорошо не в лоб), полиция сработала. Причем здесь барыги с холуями и бандитская власть? Или этот буян на шоколадного покушение ножичком готовил?
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А как без этого, тогда тема не будет интересной, надо фантазию включать.
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Олег Лески - это один из аватаров Олега Хардина. А он всегда далдонит о том, за что ему уплачено.
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а нафіга кілька акаунтів? Сам себе лайкає чи спамить, чи створює псевдомасовку маніпуляція, суспільної думки?
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У него их уже с десяток. Половина из них женские.
Может он просто больной на всю голову и обделен вниманием в реале.
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є унікуми що самі з собою розмовляють) "марина маринина" додає комент лайк через 1 секунду)
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Херой сталінгада.. Чомусь у совку ще це місто перейменовано у Волгоград.
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На фото -- ЗОНОВСКАЯ выкидуха --- ЗЕКа стопроцентный --валить надо было прям в лоб ... Пожалели его -- он в следующий раз не пожалеет никого -- не бабу --не мужика .... Ему по масти Зона -- дом родной ....
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Какая же это выкидуха, обычный складной туристический нож.
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Адвоката, ясна річ, не викликали, свідки розбіглися. Днями цей хлопак на вулицях з'виться знову - і вже з ціпком або милицями.
Ще буде пригода.
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"Неизвестный мне гражданин нарушал на стенку перехода. После моего замечения неизвестный повернулся и продолжил нарушать на мои ботинки. После вторичного замечания неизвестный нарушать перестал, но не потому что осознал, а потому что иссяк".
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Був схожий випадок: з пікніка відрядили двох хлопців за бухлом (3 км пішки). Вони теж "нарушили" на паркан відділка і були запроторені у медвитверезник, до ранку. Одного залишили в заручниках, другий пішов до нас за грішми. Ми скинулися, хлопець приніс ментам гроші, товариша відпустили. Дорогою вони зірвали з башнтана два кавуни для нас, а третій їли на місці. Знову менти.
- Ваші документи!
Хлопці урочисто пред'явили квитанції з медвитверезника і менти їх відпустили. Зрозуміли що хлопці чимось "рідні" і дільше з них нічого не візьмеш.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве со стрельбой задержали мужчину, который с ножом бросался на патрульных и прохожих, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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