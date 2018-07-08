 В Киеве со стрельбой задержали мужчину, который с ножом бросался на патрульных и прохожих, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня в полдень на проспекте Героев Сталинграда пеший патруль заметил подозрительного гражданина. Мужчина вел себя нервно и резко изменил направление движения, когда увидел полицейских.
Его остановили. Во время проверки полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске. В это время гражданин начал убегать. Инспекторы догнали. Он вел себя агрессивно и достав из кармана нож, приставил его себе к горлу и угрожал порезать себе.
Затем гражданин вновь пытался убежать. По дороге мужчина пытался схватить женщину, однако ему это не удалось - она закрылась в магазине рядом. В конце концов патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда - начал бросаться на патрульных с ножом.
В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" (Применение огнестрельного оружия) один из инспекторов совершил предупредительный выстрел вверх из табельного оружия, однако мужчина не реагировал и в дальнейшем продолжал угрожать полицейским. После неоднократных предупреждений прекратить правонарушение, полицейский произвел несколько выстрелов в правонарушителя, ранив его в ногу.
Патрульные задержали нарушителя и предоставили ему домедицинскую помощь. На место вызвали скорую, которая под сопровождением патрульных повезла раненого в больницу.
Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия для документирования события.
Может он просто больной на всю голову и обделен вниманием в реале.
Ще буде пригода.
- Ваші документи!
Хлопці урочисто пред'явили квитанції з медвитверезника і менти їх відпустили. Зрозуміли що хлопці чимось "рідні" і дільше з них нічого не візьмеш.