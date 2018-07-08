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Темы дня: Выборы-2019
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 Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции Free Sentsov прошли маршем с Майдана Незалежности и пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к руководству этих государств принять активное участие в освобождении украинских политических заключенных в России.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции просят канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона лично обратится к президенту РФ для освобождения Олега Сенцова и дугих украинских заложников в РФ.

Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 01
Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 02

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Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 03
Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 04
Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 05
Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 06

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Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 07
Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 08
Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 09

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Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 10
Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 11

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Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 12

Следующая акция запланирована на 13 июля, день рождения Олега Сенцова.

Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца 13

Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3075416
 
   
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Для Меркель і Макронамнабагато цікавіше дурити українців мінськими угодами і прокладати ПП2 всупереч цим угодам.
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Гады, абманули нашева Пеценьку, гения дипламатии, миролюбца и безальтернавивца, абманули.
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Нет, у вас в параше.
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У вас в параші? А що ви на параші робите?
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два придурка Ali Hasan и Alex Rabinovich. о чем вы спорите балбесы? Кто из вас москаль? Вы оба из Украины, только два долбня спорят не о чем
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Чего разкукарекался? Вот Хасан ясно написал, путинцы дурят украинцев минскими соглашениями, и с ним на 100% согласен.
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вот и краснокожий к разговору не о чем подключился.....
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анрей не бери много на себя - надорвешься ,а медицина у нас еще только начала реформироваться - так шо ... ну ты понял, я думаю)))
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Він хоче красиву скульптора, яка буде копією Супрун👯😵
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бла бла бла и ни чего не понятно. "Надорваться" "медицина" - точно третий и краснокожий
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два придурка Ali Hasan и Alex Rabinovich. о чем вы спорите балбесы? Кто из вас москаль? Вы оба из Украины, только два долбня спорят не о чем ююю
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Мы не спорим совершенно ни о чем, у меня с сектой свидетелей Минской перемоги разногласия только по "земельному вопросу".
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Для чого тобі це, канадійський кацапе? Насолоджуйтеся краєвидами Канади у смердючому
Мордорі.
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Та не, Ali Hasan наш,но он служивый и методичка для него,как икона!Хотя вроде и не конченный...
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Ты не задумывался, почему все во Вселенной хотят обмануть Украину?
Кроме Хорватии, конечно.
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вообще то это вокруг кацапстана одни враги - вокруг нас все нормальные более менее ,кроме расейки конеш)
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Вокруг них все враги это понятно.
Но мы все больше становимся похожими на них.
Судя по комментам на цензоре, вокруг одни предатели.
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Ты по комментам на Цензоре делаешь выводы? )))
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Ali Hasan
Для Меркель і Макронамнабагато цікавіше дурити українців
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Вирвав із контексту, тому просто в спам.
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Главное, что б тебе стало от этого легче. Учасники акції Free Sentsov пікетували посольства Франції та Німеччини з вимогою до Меркель і Макрона особисто долучитися до звільнення українця - Цензор.НЕТ 3860
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Интересна реакция кремлёвских карликов!С одной стороны можно фрау шугануть собаками,а сдругой сп-2 может закончится в пежо...то есть в жо-пэ... Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца - Цензор.НЕТ 927
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За Макрона не знаю. А Меркель, утверждаю много раз, старая комсомольская сука.
Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца - Цензор.НЕТ 1157
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Молодцы, конечно. Хоть вода и точит камень, но в этом случае это как горохом об стену. Всё станет ясно после встречи Трампа с хуйлом. Ясно, будут рубить этот Гордиев узел с рашкой, или по прежнему делать вид, что с усердием развязывают.
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После смены ника ты стал многословным и русскоязычным.
С чем это связано? Пришла новая методичка?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчастники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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