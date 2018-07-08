 Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции просят канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона лично обратится к президенту РФ для освобождения Олега Сенцова и дугих украинских заложников в РФ.
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Следующая акция запланирована на 13 июля, день рождения Олега Сенцова.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТИсточник: https://censor.net.ua/p3075416
Мордорі.
Кроме Хорватии, конечно.
Но мы все больше становимся похожими на них.
Судя по комментам на цензоре, вокруг одни предатели.
Для Меркель і Макронамнабагато цікавіше дурити українців
С чем это связано? Пришла новая методичка?