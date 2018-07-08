 Участники акции Free Sentsov пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к Меркель и Макрону лично подключиться к освобождению украинца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции просят канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона лично обратится к президенту РФ для освобождения Олега Сенцова и дугих украинских заложников в РФ.





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Следующая акция запланирована на 13 июля, день рождения Олега Сенцова.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ