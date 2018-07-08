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 Воин 14-й ОМБр Иван Борсук умер в харьковском госпитале от полученных ран. ФОТО

Сегодня, 8 июля, в Харьковском военном госпитале от полученных ран умер военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Иван Борсук.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Дубровицкого райвоенкомата.

Воин 14-й ОМБр Иван Борсук умер в харьковском госпитале от полученных ран 01

Иван Борсук родился 09.07.1986 года в селе Лютинск Дубровицкого района Ривненской области. Был призван в ряды ВСУ в третью волну мобилизации. Военную службу проходил в период с 02.08.2014 по 25.01.2016 года в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, принимал участие в боях под Дебальцево. Был награжден орденом "За мужество" III степени и медалью "Защитнику Отечества".

31.05.2018 года Иван Борсук подписал контракт с 14-й ОМБр.

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Во время обстрела наших позиций 29 июня в районе населенного пункта Попасная Донецкой области со стороны наемников РФ, которые использовали РПГ и стрелковое оружие, боец получил огнестрельное пулевое ранение головы, в результате которого скончался 8 июля.

У воина остались жена и дочь.

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Источник: https://censor.net.ua/p3075411
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоин 14-й ОМБр Иван Борсук умер в харьковском госпитале от полученных ран. ФОТО
 
 
 
 
 
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