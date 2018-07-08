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Темы дня: Выборы-2019
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 Акция Free Sentsov проходит на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция в поддержку украинских заложников в России проходит на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция проводится с целью поддержки украинских политзаключенных в РФ: Олега Сенцова, Николая Карпюка и других.

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Акция Free Sentsov проходит на Майдане Незалежности в Киеве 05

Подобные мероприятия проводятся с 1 июля. Активисты также пикетировали 4-7 июля посольства участников Нормадского формата - Германии и Франции, требуя личного участия руководителей этих стран Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона в освобождении Олега Сенцова.

Акция Free Sentsov проходит на Майдане Незалежности в Киеве 06
Акция Free Sentsov проходит на Майдане Незалежности в Киеве 07
Акция Free Sentsov проходит на Майдане Незалежности в Киеве 08

После акции на Майдане Незалежности участники планируют вновь пикетировать посольства.

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Акция Free Sentsov проходит на Майдане Незалежности в Киеве 10Акция Free Sentsov проходит на Майдане Незалежности в Киеве 11

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3075409
 
 
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Тимошенко, Ахметова, Бойко,Барни, Пашинського, Гаврилюка-козлака, Коболева, Ляшко, Гонтаревої на площі з плакатами немає?
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Ну, як Сєнцов прилетить то Тимошенко буде стояти у трапу та кричати що це її заслуга.
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Людям редко удается придумать для себя совершенно новую ценность. В последний раз это случилось в XVIII веке, когда гуманистическая революция стала проповедовать волнующие идеалы свободы, равенства, братства. С 1789 года, несмотря на множество войн, революций и потрясений, люди не сумели придумать ни одной новой ценности. Все последующие споры и битвы велись во имя либо гуманистических, либо еще более давних ценностей вроде послушания Богу или служения нации.
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Прочитав посты, с вечера по сейчас. За исключением некоторый, всем нагадит на все, абы Хорваты поимели мокшей, ... И не важно о чем тема, помер кто, или убили... Внатуре, какие-то огрызки общества. Жаль, да пес с вами.
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огрызки общества скорбят,что хорваты поимели мокшей,
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Огрызок общества, ты сейчас излил поток своего вонючего сознания в теме об украинцах, которые находятся в заложниках у хуйла.
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Лучше бы акцию включите мозги устроили!!! А то раньше за савченко так переживали, и что теперь, покажите народу, где теперь национальный герой, все смайнали а зомби народ все видется.
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гадя скурвилась,и национальным героем более не является ,потому что народ у нас не зомби,а думающий,в отличии от мокшей
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Каждый украинец, который защищает Украину от вас, кацапов, Национальный Герой. И не важно, где и как он защищает Украину.
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В ночь с 7 на 8 июля в Кривом Роге в 16-й больнице умер демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк, который в конце июня объявил в больнице голодовку.

Акція Free Sentsov триває на Майдані Незалежності в Києві - Цензор.НЕТ 7737

Акція Free Sentsov триває на Майдані Незалежності в Києві - Цензор.НЕТ 9553
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиАкция Free Sentsov проходит на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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