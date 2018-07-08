 Акция Free Sentsov проходит на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция проводится с целью поддержки украинских политзаключенных в РФ: Олега Сенцова, Николая Карпюка и других.













Подобные мероприятия проводятся с 1 июля. Активисты также пикетировали 4-7 июля посольства участников Нормадского формата - Германии и Франции, требуя личного участия руководителей этих стран Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона в освобождении Олега Сенцова.







После акции на Майдане Незалежности участники планируют вновь пикетировать посольства.





Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ