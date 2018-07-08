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 На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали "Слава Украине!". Деньги от продажи билетов направят украинским воинам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 7 июля, в зале ДК "Украинский дом" в Мариуполе во время благотворительного концерта участницы "Евровидение-2009" Анастасии Приходько переполненный зал хором кричал "Слава Украине!".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила волонтер из Мариуполя Галина Однорог.

"Более тысячи человек вчера на концерте Анастасии Приходько в Мариуполе кричали "Слава Украине!"
Горжусь своим родным городом!
Спасибо Насте за безумную энергетику!!!", - написала она, опубликовав видео и фотографии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский райсуд Киева 23 июля рассмотрит иск певицы Приходько к АП из-за использования ее в ролике в поддержку Порошенко

На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали Слава Украине!. Деньги от продажи билетов направят украинским воинам 01
На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали Слава Украине!. Деньги от продажи билетов направят украинским воинам 02
На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали Слава Украине!. Деньги от продажи билетов направят украинским воинам 03
На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали Слава Украине!. Деньги от продажи билетов направят украинским воинам 04
На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали Слава Украине!. Деньги от продажи билетов направят украинским воинам 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сепаратисты планировали похитить меня в Попасной в 2014-м, - певица Приходько

Как сообщает местный сайт mrpl.city, благотворительный концерт певицы собрал аншлаг. Приходько представила зрителям свою программу "Крылья", в которой прозвучали как её авторские композиции на украинском и русском языках, так и любимые певицей песни Виктора Цоя.

Во время общения со зрителями певица призвала мариупольцев, несмотря на ситуацию в стране, стремиться к позитивным изменениям в жизни, начиная это движение "с себя".

"Идет война, все устали, но мы есть друг у друга и это очень важно. Все меняется на планете, но если у тебя есть душа и любовь, они никогда никуда не денутся", - сказала она зрителям.

В момент исполнения одной из песен она вышла в зал и пожала руку каждому из морских пехотинцев, которые приехали с передовой на концерт. Деньги от концерта Анастасии Приходько направят защитникам Мариуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Предатели родины, которые выбрали российские рубли", - певица Приходько о концертах украинских артистов в России. ВИДЕО

На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали Слава Украине!. Деньги от продажи билетов направят украинским воинам 06
На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали Слава Украине!. Деньги от продажи билетов направят украинским воинам 07
На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали Слава Украине!. Деньги от продажи билетов направят украинским воинам 08
На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали Слава Украине!. Деньги от продажи билетов направят украинским воинам 09
На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали Слава Украине!. Деньги от продажи билетов направят украинским воинам 10

Источник: https://censor.net.ua/p3075400
 
   
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ну это было давно, еще до майдана, а теперь приходько самый патриотичный патриот На концерті Приходько в Маріуполі понад тисячу осіб кричали "Слава Україні!". Гроші від продажу квитків перекажуть українським воїнам - Цензор.НЕТ 9363
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На втором фото "Душман" (в панаме)...
Был в "основе" арматурного взвода в самом первом замесе с сепарами в Марике...
Потом стал комбатом танкового батальона "Азов"..
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Патіотичність????
Пісня на кацапській мові???
Трешшшшшш!!!!
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А Вы попробуйте относится к русскому языку,как к языку Пушкина и Чехова,а не путлера.
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Цензор, где новость о том, как кацапы взбесились из-за "Слава Украине" от игрока сборной Хорватии? Подняли вопрос о дисквалификации Домагоя Виды.

Adjaray
08.07.2018 12:34

Кацапы не на шутку переполошились из-за СЛАВА УКРАИНЕ! Так, "российский спортивный журналист Артур Петросьян заявил, что Международной федерации футбола (ФИФА) нужно наказать хорватского футболиста Домагоя Виду и члена делегации Огена Вукоевича за "провокационное видео".
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Как бешенство кацапов может быть новостью? Это их обычное состояние.
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Если ты не в курсе, то фишка этого сайта освещать бешенство кацапов.
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А ты говоришь, как это может быть новостью. Вот, пожалуйста: https://censor.net.ua/news/3075402/fifa_izuchit_slova_slava_ukraine_skazannye_igrokom_sbornoyi_horvatii_vidoyi_posle_pobedy_nad_rossiyanami
Посещение той новости побило эту, хотя та вышла на сорок минут позже и количество комментов будет в разы больше На концерті Приходько в Маріуполі понад тисячу осіб кричали "Слава Україні!". Гроші від продажу квитків перекажуть українським воїнам - Цензор.НЕТ 7162
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это новость не так веет патриотизмом и опусканием кацапов, поэтому она и не представлена на цензоре На концерті Приходько в Маріуполі понад тисячу осіб кричали "Слава Україні!". Гроші від продажу квитків перекажуть українським воїнам - Цензор.НЕТ 3335
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Иди в аптеку за валидолом. Уже представлена. На концерті Приходько в Маріуполі понад тисячу осіб кричали "Слава Україні!". Гроші від продажу квитків перекажуть українським воїнам - Цензор.НЕТ 3451
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Из за кацапов уже никто не может высказывать свою точку зрения? Что хочет то и говорит. Он ничего плохого не сказал что они хотят?
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Дякуємо тобі , Насте, за твій патріотизм, за твоє велике серце і любов до України. Хай щастить !
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Маріуполь це не так далеко від Донецька, але відмінність у свідомості буде зро стати кожен рік, прірва.. У донецьку і той час співав Маршал з піснею "я той самий колорад", чи Чичеріна чи Буйнов.
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Маріуполь це Донецька обл.
І сепарів там вище даху..
За час більше ніж 2,5 роки вивчив цю сволоту..
Тварюки яким пох... яка влада... Але майже кожен в душі волає..."РАссссія прийди на шару"...
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1. ента настя на вопрос про почему не ездяет в расию давать концерты, ответила,
что, не хотела-бы, чтобы ее детям было стыдно за мать, когда подрастут и поймут.

2. Вот это люди в зале и есть все укр потриоты в мариуполе.

все остальные - енто - шахрерры-металлургги, пенсианэрры,..таруты-ахметы. -
все ждут прихода руцсскага мира.
и патреты " путенвведиваска" заготовлены лежату них с 2014.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали "Слава Украине!". Деньги от продажи билетов направят украинским воинам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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