 На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали "Слава Украине!". Деньги от продажи билетов направят украинским воинам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила волонтер из Мариуполя Галина Однорог.
"Более тысячи человек вчера на концерте Анастасии Приходько в Мариуполе кричали "Слава Украине!"
Горжусь своим родным городом!
Спасибо Насте за безумную энергетику!!!", - написала она, опубликовав видео и фотографии.
Как сообщает местный сайт mrpl.city, благотворительный концерт певицы собрал аншлаг. Приходько представила зрителям свою программу "Крылья", в которой прозвучали как её авторские композиции на украинском и русском языках, так и любимые певицей песни Виктора Цоя.
Во время общения со зрителями певица призвала мариупольцев, несмотря на ситуацию в стране, стремиться к позитивным изменениям в жизни, начиная это движение "с себя".
"Идет война, все устали, но мы есть друг у друга и это очень важно. Все меняется на планете, но если у тебя есть душа и любовь, они никогда никуда не денутся", - сказала она зрителям.
В момент исполнения одной из песен она вышла в зал и пожала руку каждому из морских пехотинцев, которые приехали с передовой на концерт. Деньги от концерта Анастасии Приходько направят защитникам Мариуполя.
Был в "основе" арматурного взвода в самом первом замесе с сепарами в Марике...
Потом стал комбатом танкового батальона "Азов"..
Пісня на кацапській мові???
Трешшшшшш!!!!
Adjaray
08.07.2018 12:34
Кацапы не на шутку переполошились из-за СЛАВА УКРАИНЕ! Так, "российский спортивный журналист Артур Петросьян заявил, что Международной федерации футбола (ФИФА) нужно наказать хорватского футболиста Домагоя Виду и члена делегации Огена Вукоевича за "провокационное видео".
Посещение той новости побило эту, хотя та вышла на сорок минут позже и количество комментов будет в разы больше
І сепарів там вище даху..
За час більше ніж 2,5 роки вивчив цю сволоту..
Тварюки яким пох... яка влада... Але майже кожен в душі волає..."РАссссія прийди на шару"...
что, не хотела-бы, чтобы ее детям было стыдно за мать, когда подрастут и поймут.
2. Вот это люди в зале и есть все укр потриоты в мариуполе.
все остальные - енто - шахрерры-металлургги, пенсианэрры,..таруты-ахметы. -
все ждут прихода руцсскага мира.
и патреты " путенвведиваска" заготовлены лежату них с 2014.