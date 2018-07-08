 На концерте Приходько в Мариуполе более тысячи человек кричали "Слава Украине!". Деньги от продажи билетов направят украинским воинам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила волонтер из Мариуполя Галина Однорог.

"Более тысячи человек вчера на концерте Анастасии Приходько в Мариуполе кричали "Слава Украине!"

Горжусь своим родным городом!

Спасибо Насте за безумную энергетику!!!", - написала она, опубликовав видео и фотографии.

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Как сообщает местный сайт mrpl.city, благотворительный концерт певицы собрал аншлаг. Приходько представила зрителям свою программу "Крылья", в которой прозвучали как её авторские композиции на украинском и русском языках, так и любимые певицей песни Виктора Цоя.

Во время общения со зрителями певица призвала мариупольцев, несмотря на ситуацию в стране, стремиться к позитивным изменениям в жизни, начиная это движение "с себя".

"Идет война, все устали, но мы есть друг у друга и это очень важно. Все меняется на планете, но если у тебя есть душа и любовь, они никогда никуда не денутся", - сказала она зрителям.

В момент исполнения одной из песен она вышла в зал и пожала руку каждому из морских пехотинцев, которые приехали с передовой на концерт. Деньги от концерта Анастасии Приходько направят защитникам Мариуполя.

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