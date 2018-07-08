 75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське раідо".

Сейчас Дуда находится в соборе святых апостолов Петра и Павла в г.. Луцке, где происходит святая месса. Президент приехал с делегацией в 10 утра. В Старом городе перекрыли въезд, охрана работает в усиленном режиме. На месте немало полиции и СБУ. Людей проверяют на входе в Старый город на наличие запрещенных предметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ





























Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальных возражений от Украины по результатам раскопок в Грушовичах нет, считаем тему исчерпанной, - глава ИНП Польши Шарек

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Президента Украины, Петр Порошенко сегодня посетит село Сагринь в Польше.

"Программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где глава государства откроет Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году", - говорится в сообщении.

Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши.

Порошенко посетит также Волынскую область с целью участия в мероприятиях, посвященных памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.