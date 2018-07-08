 75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське раідо".
Сейчас Дуда находится в соборе святых апостолов Петра и Павла в г.. Луцке, где происходит святая месса. Президент приехал с делегацией в 10 утра. В Старом городе перекрыли въезд, охрана работает в усиленном режиме. На месте немало полиции и СБУ. Людей проверяют на входе в Старый город на наличие запрещенных предметов.
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В свою очередь, как сообщает пресс-служба Президента Украины, Петр Порошенко сегодня посетит село Сагринь в Польше.
"Программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где глава государства откроет Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году", - говорится в сообщении.
Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши.
Порошенко посетит также Волынскую область с целью участия в мероприятиях, посвященных памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.
не волновайтесь
Старовинна історія.
Довожу до сведения, что у Польши перед войной их немного было.
Только против вермахта не использовались, войскопольско побросало их и дало деру в Румынию.
А вот перед войной они курсировали по Волыни и расстреливали из пушек украинские села и хутора.
Франц Иосиф по всей Австро-Венгрии построил дороги на евроколею, а Луцк с 1920 года попал в состав Польши и к 1928 году колея была уже переоборудована.
На западной в это время все в церкви, а базары в воскресенье не работают.
Ярмарок в четверг и субботу.
В воскресенье большинство магазинов выходные и никаких базаров.
Города кажутся вымершими.
Все в церкви, на кладбище, стадионе.
мухосранску далеко не 1000 лет!
2 рынка закрыто, 2 открыто.
А в райцентрах 100% закрыто.
А ехать к автовокзалу через весь город на рынок как-то напряжно.
Петя в місті. Весь центр перекритий.
Прийшлось пішки йти.