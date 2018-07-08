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Все про:Луцк (333) Польша (4410) Порошенко (15102) Дуда (233)

 75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк. ФОТОрепортаж

Президент Польши Дуда приехал в Луцк 8 июля, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське раідо".

Сейчас Дуда находится в соборе святых апостолов Петра и Павла в г.. Луцке, где происходит святая месса. Президент приехал с делегацией в 10 утра. В Старом городе перекрыли въезд, охрана работает в усиленном режиме. На месте немало полиции и СБУ. Людей проверяют на входе в Старый город на наличие запрещенных предметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ

75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 01
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 02
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 03
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 04
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 05
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 06
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 07

75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 08
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 09
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 10
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 11
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 12
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 13
75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальных возражений от Украины по результатам раскопок в Грушовичах нет, считаем тему исчерпанной, - глава ИНП Польши Шарек

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Президента Украины, Петр Порошенко сегодня посетит село Сагринь в Польше.

"Программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где глава государства откроет Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году", - говорится в сообщении.

Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши.

Порошенко посетит также Волынскую область с целью участия в мероприятиях, посвященных памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Источник: https://censor.net.ua/p3075389
 
   
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Катынский расстрел (польск. zbrodnia katyńska - «катынское преступление») - массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществлённые весной 1940 года. Расстрелы производились по решению «тройки» НКВД СССР в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года[2][3][4]. Согласно обнародованным архивным документам, всего было расстреляно 21 857 человек[1][5]. - Википедия.
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НКВД-КГБ-ФСБ-Х**ло - естафета террора.
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факт... кацапо пУтлеровське хУйло - все з мАлої...
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для історії, це статистичний факт - а для тих Людей, це трагедія... , але творять історію Люди 75-а річниця Волинської трагедії: Президент Польщі Дуда приїхав до Луцька - Цензор.НЕТ 3031
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интересно ,а на годовщину "Вислы" поляки у себя допустят такое мероприятие?
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там немцы работают нормально
не волновайтесь
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Работаю в польской фирме, люди как люди, ничем не хуже Нас...
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все вірно - щоб не сказати більше і інше , про наших...
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Старе місто, замок Любарта, костел Петра і Павла..
Старовинна історія.
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Надеюсь, что никаких провокаций со стороны полезных идиотов не допустят.
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Основне зараз - не допустити провокацій з боку рашистів і їхніх посіпак .
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"Найкраще вмивати чоботи кров'ю українців." Лозунг Пілсудського і Ко!
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було б добре, якщо б польська влада ще це зрозуміла.... а не розпалювала антиукраїнські настрої всередині Польщі
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Катаются туда - сюда за счёт налогоплательщиков .
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Почему кацапы так стесняются писать под своё тряпкой?
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правильно - мясо їдять з хлібом і сіллю, москалику.....і так буде з кожним, хто посягатиме на нашу землю
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А на чем приехал, не на бронепоезде?
Довожу до сведения, что у Польши перед войной их немного было.
Только против вермахта не использовались, войскопольско побросало их и дало деру в Румынию.
А вот перед войной они курсировали по Волыни и расстреливали из пушек украинские села и хутора.
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по Волыни они не курсировали , в виду того что евро колея только до с Хелма Ковеля , а это всего 100 км 75-а річниця Волинської трагедії: Президент Польщі Дуда приїхав до Луцька - Цензор.НЕТ 8095
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Ну ты и крепко при палении темячком ударился!
Франц Иосиф по всей Австро-Венгрии построил дороги на евроколею, а Луцк с 1920 года попал в состав Польши и к 1928 году колея была уже переоборудована.
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где волынь и где та галичина..но троллю абы что ляпнуть
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Поезд Львов-Луцк с 1928 по 1939 год по какой колее ездил?
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Франц Иосиф по всей Австро-Венгрии построил дороги на евроколею..кто писал?волынь была в составе ри
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Там поряд ринок. Весь люд базарює, про поляка і не чув.
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Хрен.
На западной в это время все в церкви, а базары в воскресенье не работают.
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Ыксперт по западной? не мели чушь . лучше съезди и посмотри 75-а річниця Волинської трагедії: Президент Польщі Дуда приїхав до Луцька - Цензор.НЕТ 2712
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Неделю, как приехал.
Ярмарок в четверг и субботу.
В воскресенье большинство магазинов выходные и никаких базаров.
Города кажутся вымершими.
Все в церкви, на кладбище, стадионе.
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Не звезди , я там живу в городке которому 1000 лет, только что с базара, магазины все работают....
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иди нах, знаток хренов!
мухосранску далеко не 1000 лет!
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ти не правий - всі речові ринки і СМ в неділю працюють( у Львові)....хто хоче йде до церкви, хто на ринок.....хтось і туди і туди встигає....
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пиздабол минстецевский не говори за то что не знаешь
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Базари усі працюють, ось в понеділок на деяких вихідний
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Ну, смотрю Тернополь.
2 рынка закрыто, 2 открыто.
А в райцентрах 100% закрыто.
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в малих містечках і селах так заведено - неділя вихідний
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Да я у брата в Тернополе пару недель гостил и столкнулся с этим.
А ехать к автовокзалу через весь город на рынок как-то напряжно.
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А шо там за клоуны с перьями? Поляки уподобаются кацапским ряженым ,,казакам".
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треба подати них в якусь європейську зоозахисну організацію... все піря бідним пташкам повисмикували, живодери 75-а річниця Волинської трагедії: Президент Польщі Дуда приїхав до Луцька - Цензор.НЕТ 6642
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Дуда вже поїхав.
Петя в місті. Весь центр перекритий.
Прийшлось пішки йти.
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Пробежался по веткам, ты в каждой новости есть. На ходу строчиш？
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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