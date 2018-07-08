 Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн, - штаб ООС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центре штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"Для совершения противоправных действий данная гражданка привлекла восемь граждан, которые в пешем порядке переносили через КПВВ необходимый груз. В общем женщина имела целью переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности, на общую сумму 1,7млн грн", - говорится в сообщении.

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Относительно гражданки сотрудники ГФС составили протокол об админнарушении из-за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины № 39 от 27 марта 2017 года.

Товар изъят до принятия решения в суде.



