 Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн, - штаб ООС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центре штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.
"Для совершения противоправных действий данная гражданка привлекла восемь граждан, которые в пешем порядке переносили через КПВВ необходимый груз. В общем женщина имела целью переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности, на общую сумму 1,7млн грн", - говорится в сообщении.
Относительно гражданки сотрудники ГФС составили протокол об админнарушении из-за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины № 39 от 27 марта 2017 года.
Товар изъят до принятия решения в суде.
200 купюра 4,750 кг.
500 купюры 1,9 кг.
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.
Торговатьперемещать грузы на оккупированную территорию имеет право только власть! Все конкуренты будут жестоко наказаны!!!
кормила мало крышу
Нет так нет...
конкуренти Петра по чоколяту?!
а чтож купмеый гениалисимус - не кормит?
да и глориям таскают нал
кормители Украины куевы))))