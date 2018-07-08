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Темы дня: Выборы-2019
 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1522) Донбасс (16557) пункт пропуска (400)

 Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн, - штаб ООС. ФОТО

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины во время дежурства на КПВВ "Станица Луганская" обнаружили факт нарушения украинкой порядка перемещения товаров из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центре штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"Для совершения противоправных действий данная гражданка привлекла восемь граждан, которые в пешем порядке переносили через КПВВ необходимый груз. В общем женщина имела целью переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности, на общую сумму 1,7млн грн", - говорится в сообщении.

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Относительно гражданки сотрудники ГФС составили протокол об админнарушении из-за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины № 39 от 27 марта 2017 года.

Товар изъят до принятия решения в суде.

Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн, - штаб ООС 01
Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн, - штаб ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3075384
 
   
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вот только не надо врать носильщиков Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3879 , можно и честно сказать 8 рабов Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6378
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ДАМА ПО ГИИВНЕ НЕСЛА ДЭБИЛКА...Сколько весит 1 миллион гривен...100 купюры 9,5 кг.
200 купюра 4,750 кг.
500 купюры 1,9 кг. Жінка разом із 8 помічниками намагалася перемістити на окуповану територію товарів на 1,7 млн грн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5345
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Дама сдавала в багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.
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Помнятся средства связи..А ты и за ахмета уже мазу тянешь..? Хотя ничего удивительного, пэтин компаньён..
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Я воровской жаргон не понимаю, ты так со своими друзьями разговаривай.
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в минстеце основам кагального лексикона не обучили..? зря хлебушок жруть..ну и куру..
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Торговать перемещать грузы на оккупированную территорию имеет право только власть! Все конкуренты будут жестоко наказаны!!!
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И кто должен выполнять это твоё распоряжение? Разве что ты сам.
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не поделилась тетка
кормила мало крышу Жінка разом із 8 помічниками намагалася перемістити на окуповану територію товарів на 1,7 млн грн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7998
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Оооооо, а шо таке ?! Шо кушать хунтавскай калбаси хочєтса ?! Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1043
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а шо так затримали?
конкуренти Петра по чоколяту?! Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2260
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І людей можна зрозуміти. Хочуть працювати як раніше до війни.
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Як до війни вже ніколи не буде. З багатьох причин.
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Вряд ли их можно понять. В 2013-2014 гг. носились с трехцветными тряпками и орали"путен введиии, путен пампгиииииииии, расея...расея" , а теперь хотят работать как до войны, которую они же призвали на свою землю? У них явно что-то не то с причинно-следственными связями.
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доорались - теперь хунтавское таскают)))
а чтож купмеый гениалисимус - не кормит? Жінка разом із 8 помічниками намагалася перемістити на окуповану територію товарів на 1,7 млн грн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7372
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Ну и рожи! Эти рожи таки отягощены лугандонодаунбаским интеллектом. Жінка намагалася перемістити на окуповану територію товарів на 1,7 млн грн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8351
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а куле - так выглядят кормители европы)))) Жінка разом із 8 помічниками намагалася перемістити на окуповану територію товарів на 1,7 млн грн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5828
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Лучше бы они хоть раз оружие изъяли, которое из АТО прут в мирные города Украины, а не эти коробки с "изделиями для пищевой промышленности".
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А що у коробках? Бояришнік? Дефіцит у лугандоні.
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А какое может быть наказание если это внутреннее перемещение?
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контрабанда и левая конкуренция)))
да и глориям таскают нал Жінка разом із 8 помічниками намагалася перемістити на окуповану територію товарів на 1,7 млн грн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3282
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Контрабанда это если нарушение границы . а где та граница?
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Прэступниця и соучастники!...За грати!!!...Товар перемещать токо вагонами и токо партнерам-лизунам.
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Айяйяаааай, а как же теперь даунбасятам кармить вся Украина?
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хай уголек грызут
кормители Украины куевы))))
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СБУ сорвала попытку организовать на неподконтрольной территории нелегальное производство кондитерских ихделий. Героям премия - ящик шоколада ROSHEN.
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В Израиле контрабанда конфискуется сразу при обнаружении, без суда и следствия.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖенщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн, - штаб ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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