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 Велосипедист погиб под колесами Toyota в Харькове, - НПУ. ФОТО

На проспекте Независимости в Шевченковском районе Харькова 6 июля около 18:00 произошла авария.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ НПУ Харьковщины, по предварительным данным, 58-летняя водитель автомобиля Toyota допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде.

"В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер", - говорится в сообщении.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Велосипедист погиб под колесами Toyota в Харькове, - НПУ 01
Велосипедист погиб под колесами Toyota в Харькове, - НПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3075358
 
 
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Дуже шкода хлопця... Велосипед це транспортний засіб. Але він дуже повільний і реально створює проблеми. Хто на велосипеді їде дорогою повинен це усвідомлювати.
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Ну, у нього ніхто начебто мозок не ампутував, так що шкодуй-не шкодуй...
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У багатьох країнах їздять, але без такої кількості летальних випадків.
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Всюди їздять. І всюди нещасні випадки трапляються. Але у випадку аварії між велосипедом та автомобілем більше страждає велосипедист. Він більш беззахисний. І швидкість завжди меньша у велосипедистів. Вони заважають звичайному руху автомобілів. Є правила, тощо, і може бути тисячу разів правий велосипедист і неправий водій, але треба знати.
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І подивись на фото - було місце де можна було безпечно їхати не велосипеді? Було.
Я хлопця не звинувачую. Не заборонено їздити по дорозі - може їздити. Але, якщо хтось з водіїв зробить помилку, то можуть бути проблеми.
Доріжки для велосипедів повинні бути відокремлені.


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водительша губы красила и по мобиле трепалась.. не увидела велосипедиста.
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Вже говорили про плани звузити смуги, щоб зробити велосипедні доріжки.
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Треба зробити так, щоб навіть у випадку, що водій навмисно схоче збити велосипед, то він не зможе цього зробити. Відокремити одних від інших.
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А може проблема не в хлопцеві,він був мотогонщиком і з веліком би справився,а оця чергова зайцева за кермом знову виявится,що ліки приймала
Велосипедист погиб под колесами Toyota в Харькове, - НПУ - Цензор.НЕТ 4478
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Скорее всего жаба на toyota виновата , если парень на enduro мог ездить , то велик для него ерунда . Вобщем , загубила клуша жизнь молодую и не родившихся детей от красавца !
Шоб её падлу.....
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И что, что он был мотогонщиком или что ей 58? Что это доказывает? Лично я встречал на дороге значительно больше неадекватных велосипедистов, чем знающих правила.
Тут меня больше смущает место наезда и почему машина загнана на газон между деревьев. Где она вообще на него наехала?
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На газоні доганяла
Якась базарна баба.
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Так цій жабі що в машині треба не за кермом сидіти, а млинці на кухні пекти.
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Вот в Нидерландах решили эту проблему, автомобили отдельно, велосипеды отдельно. Было бы желание
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Так і повинно бути. Це дві різні системи - рух автомобілів і рух велосипедів.
На мій погляд, якщо вже є тротуари і є дороги. А для велосипедів немає нічого відокремленого то треба дозволити їм їздити по тротуарам. Меньше смертей буде.
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Ты сходу обвиняешь парня ! А подумать, что дура на тойоте нарушила ПДД и также могла совершить наезд на пешехода (и велосипед здесь ни при чем). Даже пешеходы должны осознавать, что в Украине права покупаются и за рулем может сидеть неадекваты способные ездить по тротуарам.
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Якщо ти реально десь в моїх словах побачив, що я хочь якось звинуватив хлопця, то раджу тобі роздрукувати цю гілку і показати розумній людині. В тебе з розумінням прочитаного не все гаразд. Може хтось розумний безпосередньо в розмові зможе це пояснити.
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Первое же сообщение - "Велосипед це транспортний засіб. Але він дуже повільний і реально створює проблеми". И ни слова о том, что автомобиль - средство повышенной опасности и тупые курицы за рулем реально создают проблемы опасность для окружающих .
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Тобі треба зробити так як я написав вище.
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що за клуша їхала 58 років мабуть по мобілі тріпалася як завжди що велосипедиста не помітила. Це самий центр міста на фото отель Ярославського та отель "Харків".
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Ось цей хлопець,конєшно не вмів на веліку їздити
Велосипедист загинув під колесами Toyota в Харкові, - НПУ - Цензор.НЕТ 5958
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Можливо, навіть дуже вмів. Сьогодні мене підрізав велосипедист: я їхав в другому ряду, а він з третього поперек другого на перший раптом виїхав. Саме поперек руху, між попереднім автомобілем і мною. Я ледве відтормозив. Теж, мабуть, гонщик. Так що нехай поліція розбирається.
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Молодой и красивый погиб. А старая тупая клуша продолжит ездить.
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Молодий і красивий з одного боку і стара тупа (а звідки ви знаєте, що тупа?) з іншого. Ну зразу ж зрозуміло, хто винен.
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по-любому кошелка уже все достигла, а в пацана все смерть оборвала
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Вот одна из причин, почему тут не будет хорошо.(суть комментария)
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Нужно наверно на все машыны в стране ограничители скорости ставить 80 максимум.
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В случае с велосипедистами...и 40 километров хватает за глаза....
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По фото ничего сказать нельзя...так что кто был белым и пушистым.....толстая тетка или парень разберется следствие....
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В Германии велодорожки выше уровня дороги. В уровне пешеходных. Все просто.Когда не воруют.
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Далеко не везде они выше уровня дороги....более того они даже в Германии есть не везде....
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Что значит не везде.Везде. Поедь и посмотри.Более того - они из брусчатки.И на каждом перекрестке искусно выложен подъем -спуск.Я живу в Потсдаме. Такое видел во всех городах где был. На автобане,естественно такого нет.Там рядом полоса идет для них.Речь о том,что это ничтожная проблема.Которая легко устранима -организацией движения. Там где не воруют.
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Далеко не везде.....на старых улицах ...дорогах...мостах... их нет..... по той простой причине что для них нет места......
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Там нет старых улиц )) И мостов )) Это тебе не раха с Украиной. Там все отреставрировано и адаптировано под современные нужды.Шоб ты знал - в Потсдаме не пожалели снести новый гдр-овский цирк.В котором присутствовали смеси из астбеста. Вот.
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в Потсдаме! побывал там, как там Ица, студентские годы там пожил. Кстати, да, вело дорожки не везде, преувеличивать не надо, да вокруг Берлина или в бывшей Бундес деучланд да, но в между посёлками нету.(раз как то пешком с Берлина до Потсдама топали, думали ближе, но ошиблись(шли мимо охотничьего парка кеизара)
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Все основные направления обустроены тротуарами.А по последним нормам,их не устраивают без велосипедных.Ты наверное еще при гдр был.Там все парки кайзера.И шел ты через Бабельсберг.
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ну вот, уже все основные а не все, это уже правда. шёл с Шпандау и через железный мост - уже небыло совиетикус проверяющих на мосту (но пост ещё был)
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Место,подобное как на фото происшествия - в Германии было бы с велосипедным тротуаром.В обязательном порядке.
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это не вопрос спора - да были бы, но судья по фото, тут если не остоновило авто бы дерево, то мог быть не только один постродавшии (увы, погиб человек) в более интенсивном насыщением с мелее защищёнными участниками движения.
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Всегда удивляло называние - какие то проспекты какой то независимости .Независимости от чего ?
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Явно не от независимости твоей головы от мозгов....
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Слабак . -Ты должен защищать независимость а не сигаретки стрелять.
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В Польше сотни тысяч людей, а может и миллион, ежедневно выезжают на велосипедах. Но аварии с велосипедистами очень редкие - к ним здесь относятся очень внимательно и бережно. Сам много езжу на велосипеде, причём часто по дорогам общего пользования - велосипедистов берегут все. Меня ни разу никто не подрезал, не обгонял на перекрестке, не сигналил. Если кто-нибудь это сделает, скорее всего, его номер другие водители сразу же передадут полиции. И он потом очень пожалеет.
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Потому что страна для людей, а не для кучки быковатого быдла, которое подмяло под себя все и вся..((
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уважение к всем участникам дорожного движения придёт и в Украине, на счёт Польши, вся Свободна Европа усмикается вашими не трезвами или перепившими, как их там по польски а рисунок вообще с ног шибательные, но , да, спасает жизни и перепившим норму.
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Да хоть лопните демагоги и типа демократы и типа демагоги =если оотрубат голову этой тупой дуре она больше не будет правила нарушать .
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Вирок у справі про ДТП за участю водійки легковика та велосипедистки залишили без змін
Згідно із вироком, ДТП сталося на нерегульованому перехресті рівнозначних доріг. Водій легковика в порушення ПДР не надала перевагу в русі велосипедистці, яка наближалась з правої сторони.
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Велосипедист загинув під колесами Toyota в Харкові, - НПУ - Цензор.НЕТ 2918
Велосипедна дорога у Нідерландах ширша, ніж автомобільна). Тут навіть існує таке поняття, як "велосипедні затори" і більшість дорожніх пригод стається теж через велосипедистів.
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Честно говоря, я об этих полосах тупо забываю. Как пешеход. Ебукнут велосипедисты меня разок-другой - и вот те на: - вспоминаю. И надолго.
А вот дома...
Не все бывали в Нидерландах. Х-во.
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Як? Як вона це зоробила на швидкості 50 километрів на годину?
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Велосипедистов нужно штрафовать. Как и водителей. И права они должны получать, как и лишаться их в случае чего
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВелосипедист погиб под колесами Toyota в Харькове, - НПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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