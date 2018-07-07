 Велосипедист погиб под колесами Toyota в Харькове, - НПУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ НПУ Харьковщины, по предварительным данным, 58-летняя водитель автомобиля Toyota допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде.

"В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер", - говорится в сообщении.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



