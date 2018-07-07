 Велосипедист погиб под колесами Toyota в Харькове, - НПУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ НПУ Харьковщины, по предварительным данным, 58-летняя водитель автомобиля Toyota допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде.
"В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер", - говорится в сообщении.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Я хлопця не звинувачую. Не заборонено їздити по дорозі - може їздити. Але, якщо хтось з водіїв зробить помилку, то можуть бути проблеми.
Доріжки для велосипедів повинні бути відокремлені.
Шоб её падлу.....
Тут меня больше смущает место наезда и почему машина загнана на газон между деревьев. Где она вообще на него наехала?
Якась базарна баба.
На мій погляд, якщо вже є тротуари і є дороги. А для велосипедів немає нічого відокремленого то треба дозволити їм їздити по тротуарам. Меньше смертей буде.
проблемыопасность для окружающих .
Згідно із вироком, ДТП сталося на нерегульованому перехресті рівнозначних доріг. Водій легковика в порушення ПДР не надала перевагу в русі велосипедистці, яка наближалась з правої сторони.
Велосипедна дорога у Нідерландах ширша, ніж автомобільна). Тут навіть існує таке поняття, як "велосипедні затори" і більшість дорожніх пригод стається теж через велосипедистів.
А вот дома...
Не все бывали в Нидерландах. Х-во.