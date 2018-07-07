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Темы дня: Выборы-2019
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 Задержан сотрудник черниговского СИЗО, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал поставки наркотических и психотропных веществ в следственный изолятор Чернигова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержан сотрудник черниговского СИЗО, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ 01

Правоохранители установили, что инспектор отдела режима и охраны СИЗО, имея беспрепятственный доступ к осужденным, систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотики и психотропные вещества. Деньги за эту "услугу" работник пенитенциарного учреждения получал от родственников наркозависимых задержанных. Оплата осуществлялась как наличными, так и через перевод средств на банковскую карточку.

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Оперативники СБУ задержали злоумышленника при попытке заноса на территорию исправительного учреждения очередной "передачи" с метадоном, амфетамином, опием ацетилированным и каннабисом.

Задержан сотрудник черниговского СИЗО, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ 02
Задержан сотрудник черниговского СИЗО, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ 03

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.Во время досудебного следствия устанавливаются другие лица, возможно причастные к функционированию передачи наркотиков в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/p3075354
 
 
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Не знав з ким треба було ділитись чи таки був чесним і принциповим мєнтом? Задержан сотрудник черниговского СИЗО, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ - Цензор.НЕТ 2980
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Потроху розслоюється система. Як воно й має бути. Коли всі будуть одне одного тримати за ... , включаючи виборців та тих кого вибирають, тоді буде трохи більше цивілізованості та гармонії.
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Хоч є у цього злидня що за статтею конфіскувати?
Чи лише напівмертвий собака в буді біля хатини батьківської, "вазівська" іржава "копійка" на газоні та халупа - кімната в гуртожитку?
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Тю, і шо за шум? А як же інакше наркоту прнести в камеру? )
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Теперь ему будут лет семь носить,а его родня будет оплачивать.Старая история.Ну то что уже начали щимить по немногу радует.
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