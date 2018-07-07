 Задержан сотрудник черниговского СИЗО, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что инспектор отдела режима и охраны СИЗО, имея беспрепятственный доступ к осужденным, систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотики и психотропные вещества. Деньги за эту "услугу" работник пенитенциарного учреждения получал от родственников наркозависимых задержанных. Оплата осуществлялась как наличными, так и через перевод средств на банковскую карточку.

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Оперативники СБУ задержали злоумышленника при попытке заноса на территорию исправительного учреждения очередной "передачи" с метадоном, амфетамином, опием ацетилированным и каннабисом.





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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.Во время досудебного следствия устанавливаются другие лица, возможно причастные к функционированию передачи наркотиков в СИЗО.