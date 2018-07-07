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Все про:Киев (16135) пожар (3255) ГСЧС (1605)

 Спасатели ликвидировали пожар в хрущевке на ул. Туполева в Киеве, один человек госпитализирован с ожогами, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажке на улице Туполева, 20а.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар в хрущевке на ул. Туполева в Киеве, один человек госпитализирован с ожогами, - ГСЧС 01

Информация о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Туполева, 20а поступила в ГСЧС 7 июля в 13-16. Пожар возник в одной из квартир на 3 этаже с распространением на балкон этой же квартиры, а также на балконы 3, 4 и 5 этажей. 

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Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 14:01 пожар удалось локализовать, а в 14:07 - ликвидировать, предотвратив распространение пламени в квартиры, балконы которых были повреждены от огня.

Спасатели ликвидировали пожар в хрущевке на ул. Туполева в Киеве, один человек госпитализирован с ожогами, - ГСЧС 02
Спасатели ликвидировали пожар в хрущевке на ул. Туполева в Киеве, один человек госпитализирован с ожогами, - ГСЧС 03

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Спасатели ликвидировали пожар в хрущевке на ул. Туполева в Киеве, один человек госпитализирован с ожогами, - ГСЧС 04

Пожарные спасли из квартиры, в которой возник пожар, мужчину 1946 года рождения, который был передан сотрудникам скорой медицинской помощи с полученными ожогами 2-3 степени тяжести для дальнейшей госпитализации в ожоговый центр. Кроме того из здания эвакуировали 4 человек.

Спасатели ликвидировали пожар в хрущевке на ул. Туполева в Киеве, один человек госпитализирован с ожогами, - ГСЧС 05

На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 44 человека личного состава ГСЧС.

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Причина возникновения пожара выясняется.

Источник: https://censor.net.ua/p3075348
 
 
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Да хрущёвки ,если бы Хрущёв знал сколько будет в Украине будет стоить кукуруза то повесился бы .... Спасатели ликвидировали пожар в хрущевке на ул. Туполева в Киеве, один человек госпитализирован с ожогами, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7862
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Круто. Але не так як на росії. Спасатели ликвидировали пожар в хрущевке на ул. Туполева в Киеве, один человек госпитализирован с ожогами, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7912

Лентач‏ @oldLentach 20 ч.20 часов назад

В Ивановской области горящую машину потушили ассенизаторы В общем, потушить грузовик - говно вопросhttps://twitter.com/oldLentach/status/1015292121220354054
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Головне воділа стояв та наблюдав як той гівном почав поливати зразу з кабіни,хоч вона й не горіла,невже не розумів,шо в ту машину вже без протигаза не сісти ніколи,краще б вона згоріла
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Там вода теперь стоит по колено на всех 5 этажах.Горела одна квартира а капитальный ремонт теперь надо делать в еще 4 квартирах!
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И что..?? У у тебя есть другие варианты тушения пожаров..??
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порадовала надпись на лестнице пожарной машины - "АД-30" ))))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатели ликвидировали пожар в хрущевке на ул. Туполева в Киеве, один человек госпитализирован с ожогами, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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