 Спасатели ликвидировали пожар в хрущевке на ул. Туполева в Киеве, один человек госпитализирован с ожогами, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Туполева, 20а поступила в ГСЧС 7 июля в 13-16. Пожар возник в одной из квартир на 3 этаже с распространением на балкон этой же квартиры, а также на балконы 3, 4 и 5 этажей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве сгорел дом-экспонат, - ГСЧС. ФОТО

Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 14:01 пожар удалось локализовать, а в 14:07 - ликвидировать, предотвратив распространение пламени в квартиры, балконы которых были повреждены от огня.





Также смотрите: Спасатели ликвидируют пожар в полуразрушенном трехэтажном здании на Подоле. ФОТОрепортаж





Пожарные спасли из квартиры, в которой возник пожар, мужчину 1946 года рождения, который был передан сотрудникам скорой медицинской помощи с полученными ожогами 2-3 степени тяжести для дальнейшей госпитализации в ожоговый центр. Кроме того из здания эвакуировали 4 человек.

На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 44 человека личного состава ГСЧС.

Смотрите также: Спасатели ликвидировали пожар в центре Киева, эвакуированы 15 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Причина возникновения пожара выясняется.