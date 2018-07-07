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 Полиция обнаружила подпольный цех по переработке оружия на Сумщине. ФОТОрепортаж

В Сумской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех по производству боеприпасов и переработке оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

Отмечается, что создателем цеха является один из жителей Сумского района.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием ...), в поле зрения детективов СУ ГУНП области и сотрудников СБУ попал житель Сумского района. Правоохранители имели все основания считать, что человек занимается изготовлением боевых патронов и переработкой оружия под огнестрельное. Чтобы проверить подозрения, они провели санкционированный обыск его усадьбы", - сообщают в ведомстве.

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В одном из принадлежащих подозреваемому хозяйственных помещений был обнаружен мини-цех, предназначенный для изготовления и переработки оружия и боеприпасов. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 3 тысяч пуль, 1,5 тысячи патронов, 8 тысяч гильз, примерно 4 кг пороха и 60 магазинов для автоматического оружия. Кроме того, был обнаружен охотничий карабин, переработанный под автоматическую стрельбу, макет автомата Калашникова ММГ с признаками переработки, оборудование для переработки оружия под огнестрельное и запчасти к стрелковому оружию разных систем.

Помимо этого, правоохранители изъяли компьютерные устройства, с помощью которых, как предполагает следствие, владелец подпольного цеха проводил реализацию оружия.

Полиция обнаружила подпольный цех по переработке оружия на Сумщине 01
Полиция обнаружила подпольный цех по переработке оружия на Сумщине 02
Полиция обнаружила подпольный цех по переработке оружия на Сумщине 03
Полиция обнаружила подпольный цех по переработке оружия на Сумщине 04
Полиция обнаружила подпольный цех по переработке оружия на Сумщине 05
Полиция обнаружила подпольный цех по переработке оружия на Сумщине 06
Полиция обнаружила подпольный цех по переработке оружия на Сумщине 07

На данный момент изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизы, по итогам которых будет приниматься процессуальное решение. Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к переработке и реализации оружия и боеприпасов.

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Источник: https://censor.net.ua/p3075345
 
 
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Патронный заводик таки и не пастроили, вот умельцы и занялись...😜
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а к стати (или не к стати) что там с обещанным патронным заводиком? кто знает?
перемирие-перемирием (какое там на хрен перемирие?!) - а заводик свой уже пару лет как должен был пахать... в три смены
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Той заводік канхфети Рошен виробляє у Ліпецьку))
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"Заводік у Ліпецьку" давно не працює і х**ло-тролі про це мають знати.
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особенно инструмент насмешил)))))
релоудэры гаражные)))
эту всю фигню при совке школьники делали, от скуки)))
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нехилый самопальный свелильный станок. подача, как осуществлялась? в швеллере продольный паз?
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Упс. А этот пистолет, который на фото, только что, в предыдущей статье про Глушака из того же мешка вынимали...
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Пистолетов мало,работы у мусаров много,где на все случаи пистолетов набрать))
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Да это Цензор фото с предыдущей новости не убрал, в первоисточнике этого фото нет.
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ЦЕХ ???
Напишите - завод, чего уж мелочиться.
А в реале дрель-тиски и две Сайги в непонятном состоянии.
А вот ГИЛЬЗ, да, много, вот токо идут ли они неснаряжённые под 263ю???
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ЦЕНЗОР!!!
А шо за хрень??Мы это "фото" разобраным ТТ уже видели в новости
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Полиция обнаружила подпольный цех по переработке оружия на Сумщине - Цензор.НЕТ 9486

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В смысле ? Из "калашей гранатометы делали
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Первое фото из темы про ликвидированного мента-золототорговца ...
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