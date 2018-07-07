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 Двое сотрудников СИЗО задержаны в Днепре на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Днепре за систематическое получение взяток от осужденных задержаны подполковник и майор внутренней службы, входившие в руководящий состав "Днепрвского учреждения исполнения наказаний-4".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое сотрудников СИЗО задержаны в Днепре на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 01

Было установлено, что один из заместителей руководителя СИЗО и заместитель начальника отдела данного учреждения требовали деньги за решение вопросов по условно-досрочному освобождению осужденных, отбывающих срок наказания в данном учреждении, а также за отсрочку или перевод в другое учреждение отбывания наказания. Определенные фигурантами суммы взяток перечислялись на банковские карточки третьих лиц.

Двое сотрудников СИЗО задержаны в Днепре на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 02

Смотрите: Сотрудник СИЗО в Бахмуте пойман на продаже наркотиков заключенным, - Нацполиция. ФОТО

6 июля злоумышленники были задержаны в служебных кабинетах админздания СИЗО в Днепре. По требованию должностных лиц на банковские карточки было перечислено 10 и 20 тыс. гривен, после чего они сняли наличные.

Двое сотрудников СИЗО задержаны в Днепре на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 03
Двое сотрудников СИЗО задержаны в Днепре на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 04

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий были задокументированы многочисленные факты взяточничества. Кроме того, задокументировано и факты противоправной деятельности, ответственность за которые предусмотрена несколькими статьями Уголовного кодекса Украины. 

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Двое сотрудников СИЗО задержаны в Днепре на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 05

Подполковника и майора внутренней службы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите также: Офицер правительственной фельдъегерской связи задержан в Черновцах на взятке 600 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3075341
 
   
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Надо же...Даже портрет парашенко в кабинете не помог избежать ...Видно сила у лолиты уходит ))
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Ты небось и воду от телевизора заряжал? Силу он в портрете ищет.
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Я то не заряжал. А вот они заряжали .И видно не раз. На глазах и гидранта )) - Глаза у него добрые на это. Раз не разворачивали задом ))
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А, я понял. Ты пишешь из будущего при президенте Вана. "Вана працює!" (с)"
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Такии надо бля дям небось сепарам грев носили
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История про то как из сотрудников,стать клиентами ))
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***
- Семен Маркович, а вы помните Кацмана... ну, того который жил на против тюрьмы?
- И шо?
- А то, что он теперь живет... напротив дома...
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а че там бойко с вышками насрилов и брилиантовые плокулолы на свободе до сих пор? Двох співробітників СІЗО затримали в Дніпрі на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9425юлке плокулору с его бабой ягой откаты постоянно от них капают?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое сотрудников СИЗО задержаны в Днепре на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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