 Двое сотрудников СИЗО задержаны в Днепре на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Было установлено, что один из заместителей руководителя СИЗО и заместитель начальника отдела данного учреждения требовали деньги за решение вопросов по условно-досрочному освобождению осужденных, отбывающих срок наказания в данном учреждении, а также за отсрочку или перевод в другое учреждение отбывания наказания. Определенные фигурантами суммы взяток перечислялись на банковские карточки третьих лиц.
6 июля злоумышленники были задержаны в служебных кабинетах админздания СИЗО в Днепре. По требованию должностных лиц на банковские карточки было перечислено 10 и 20 тыс. гривен, после чего они сняли наличные.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий были задокументированы многочисленные факты взяточничества. Кроме того, задокументировано и факты противоправной деятельности, ответственность за которые предусмотрена несколькими статьями Уголовного кодекса Украины.
Подполковника и майора внутренней службы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
- Семен Маркович, а вы помните Кацмана... ну, того который жил на против тюрьмы?
- И шо?
- А то, что он теперь живет... напротив дома...