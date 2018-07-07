 Двое сотрудников СИЗО задержаны в Днепре на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Было установлено, что один из заместителей руководителя СИЗО и заместитель начальника отдела данного учреждения требовали деньги за решение вопросов по условно-досрочному освобождению осужденных, отбывающих срок наказания в данном учреждении, а также за отсрочку или перевод в другое учреждение отбывания наказания. Определенные фигурантами суммы взяток перечислялись на банковские карточки третьих лиц.

Смотрите: Сотрудник СИЗО в Бахмуте пойман на продаже наркотиков заключенным, - Нацполиция. ФОТО

6 июля злоумышленники были задержаны в служебных кабинетах админздания СИЗО в Днепре. По требованию должностных лиц на банковские карточки было перечислено 10 и 20 тыс. гривен, после чего они сняли наличные.





В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий были задокументированы многочисленные факты взяточничества. Кроме того, задокументировано и факты противоправной деятельности, ответственность за которые предусмотрена несколькими статьями Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Николаевского СИЗО за взятки предоставлял "привилегии" заключенным криминальным авторитетам, - СБУ

Подполковника и майора внутренней службы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите также: Офицер правительственной фельдъегерской связи задержан в Черновцах на взятке 600 долл., - военная прокуратура. ФОТО