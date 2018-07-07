 Тайник с 2 кг пластида обнаружен в спальном районе Запорожья, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Из тайника, который был обустроен в одном из заброшенных недостроев в спальном районе города, правоохранители изъяли почти 2 килограмма пластида и две гранаты Ф-1 со взрывателями.

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Изъятые предметы направлены на экспертизу. Оперативниками спецслужбы проверяется информация о возможном использовании изъятых средств поражения для дестабилизации ситуации в регионе.

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Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления источника происхождения средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности.