 Тайник с 2 кг пластида обнаружен в спальном районе Запорожья, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Из тайника, который был обустроен в одном из заброшенных недостроев в спальном районе города, правоохранители изъяли почти 2 килограмма пластида и две гранаты Ф-1 со взрывателями.
Изъятые предметы направлены на экспертизу. Оперативниками спецслужбы проверяется информация о возможном использовании изъятых средств поражения для дестабилизации ситуации в регионе.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления источника происхождения средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности.
А что,типа не зря хлеб с икоркой едят..
их нужно на кухню - к плите вместо тебя...)))
Когда начинают хвастать вот такой ерундой то сами заклали или профнепригодны.
у нас не гестапо - в концлагере Рейкьявика даже гестапо плакало...)\читай книжки про это...)))\
читай по буквам - "жаль такие как ты в СБУ не работают...("(с)\где тут твой сексизм...?)))\
-Як що?!Стройматериалы цупили.А закладка,то як що хозяин,поймает,можно обвинить
Ждут своего часа.
Молодцы СБУ, хотя можно было бы и поактивнее, Интернет-троллей вылавливать особенно.