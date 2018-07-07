EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Происшествия, Фоторепортаж
  1507  19
Все про:взрывчатка (608) Запорожье (1416) СБУ (12663) тайник (17)

 Тайник с 2 кг пластида обнаружен в спальном районе Запорожья, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Запорожье тайник со взрывчаткой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Тайник с 2 кг пластида обнаружен в спальном районе Запорожья, - СБУ 01

Из тайника, который был обустроен в одном из заброшенных недостроев в спальном районе города, правоохранители изъяли почти 2 килограмма пластида и две гранаты Ф-1 со взрывателями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тайник с 1,5 кг пластида выявлен на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Тайник с 2 кг пластида обнаружен в спальном районе Запорожья, - СБУ 02

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Оперативниками спецслужбы проверяется информация о возможном использовании изъятых средств поражения для дестабилизации ситуации в регионе.

Также смотрите: 76-летняя жительница Краматорска добровольно сдала 26 кг взрывчатки, - Нацполиция. ФОТО

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления источника происхождения средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/p3075336
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Московский паханат готовится к решающей битве
 показать весь комментарий
 
 
СБУ специализируется на тайниках. Ни одно резонансное убийство ни раскрыть, ни предотвратить не получается, зато тайники чудесным образом находятся каждый день.
 показать весь комментарий
 
 
Сами закладку сделали,сами нашли))
А что,типа не зря хлеб с икоркой едят..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ляхи такі ляхи... Бандера герой, чи ні?
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы сбУкраины! А по-тихому? Заменить на муляж и устроить засаду? Только обнаруживаете тайники?
 показать весь комментарий
 
 
жаль такие как ты в СБУ не работают...(
их нужно на кухню - к плите вместо тебя...)))
 показать весь комментарий
 
 
Он прав. Это не работа, а имитация. Гестапо по одной такой кладке раскрыла всю сеть Красная капелла в 600 человек. А в Гестапо 20 человек работало на весь город.
Когда начинают хвастать вот такой ерундой то сами заклали или профнепригодны.
 показать весь комментарий
 
она не прав - вона лывыця...\ты резкость смени...)))\
у нас не гестапо - в концлагере Рейкьявика даже гестапо плакало...)\читай книжки про это...)))\
 показать весь комментарий
 
 
На Твой коммент, великая, отвечу:сексизм? Твоя любимая ира геращенко так ответила в зраде любимому вашему. Да, кацехол? Отвечайте на авторской теме друг другу.
 показать весь комментарий
 
где ты там увидело сексизм...?)\паранойя у тебя точно...)\
читай по буквам - "жаль такие как ты в СБУ не работают...("(с)\где тут твой сексизм...?)))\
 показать весь комментарий
 
Вау. КоМплимент. Я всегда знала, что великое-настоящий друг, исправит недопонимание.).
 показать весь комментарий
 
не соли мимо кастрюли - уже второй раз...)\всё вокруг пересолишь...)))\
 показать весь комментарий
 
А що СБУ,робило в заброшенном недострое куме?
-Як що?!Стройматериалы цупили.А закладка,то як що хозяин,поймает,можно обвинить Сховок з 2 кг пластиду виявлено в спальному районі Запоріжжя, - СБУ - Цензор.НЕТ 8231
 показать весь комментарий
 
Много еще этих _ук по югу Украины попряталось.
Ждут своего часа.
Молодцы СБУ, хотя можно было бы и поактивнее, Интернет-троллей вылавливать особенно.
 показать весь комментарий
 
 
У пластида упаковка фирменная или случайный пластиковый пакет? Имеет ли какое-то отношения до принципа действия пластида граната Ф-1?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияТайник с 2 кг пластида обнаружен в спальном районе Запорожья, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх