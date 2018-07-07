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 Житель Харьковщины пытался вывезти в Россию запчасти к авиационным двигателям, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали мужчину, который пытался вывезти в Россию запчасти к авиационным двигателям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей "перевозчика" правоохранители обнаружили скрытые от таможенного досмотра военные запчасти", - сказано в сообщении.

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Уточняется, что обнаруженные запчасти предназначены для двигателей, которые используются в российской военной и гражданской авиации.

На данный момент открыто уголовное производство по ч.1 ст. 133 УК Украины, решается вопрос об объявлении подозрения. Продолжаются следственные действия.

Житель Харьковщины пытался вывезти в Россию запчасти к авиационным двигателям, - СБУ 01
Житель Харьковщины пытался вывезти в Россию запчасти к авиационным двигателям, - СБУ 02
Житель Харьковщины пытался вывезти в Россию запчасти к авиационным двигателям, - СБУ 03
Житель Харьковщины пытался вывезти в Россию запчасти к авиационным двигателям, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3075332
 
   
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Вообще долбоебы? Какие-то шестеренки уже крамола. Кто докажет, что это не к мотоцыклу или Запорожцу.? Пишут муру разную, аж противно читать, и реагировать без матюков.
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Значит, не какие-то. Зачем прикидываетесь? Или одобряете контрабанду в РФ?
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Контробанда, уважаемая , это не шестеренка (одна). А торговля с врагом на миллиарды.
И ЭТИМ ЗАНИМАЕТСЯ ВАШ ГАРАНТ И ЕГО БАНДА. Житель Харківщини намагався вивезти в Росію запчастини до авіаційних двигунів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3637
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гришка, а то, что колеса блестят, как кота причандалы тебя не смущает?
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Уважаемый "мотоцыкл", попробуйте выучить хоть какой-то один язык!
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шо ж маму на органі вівезти не додумался, остолоп?
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судячи з кількості "ДЕТАЛЕЙ" аж на 6 двигунів вистачило б...
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Ну это точно "перемога" СБУ...
А то, что "Мотор Сич" ушел через Китай в паРашу... это просто небольшая недоработка.
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Мощный контрабандист, я аж офигел. По сравнению с вывозом леса и янтаря, просто матерый волчара
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у меня в мопеде такая шестеренка стоит -но это мопед а не самолет
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ТАк вот ты какое импортозамещение)) Не ну то шо касапы рукожопые ничего толком произвести сами не могут это понятно. Но я так думал там схемы какие-то, посредники..китайцы..а тут все просто как 5 копеек. Двигатели ж можно по частям в трусах через границу "ишаками" перевозить)) Это на сколько там все плохо, что они даже гребаную гайку склепать не могут.
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Расстрелять гниду. Запчасти и моторы может вывозить в паРашку только Богуслаев.
п.с. Если Вы считаете, что выпуская 200 вертолётов в год, вата обходится без продукции "Мотор Сич", то три раза "ХА"
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Запихнуть скотине в жопу и отпустить
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Ах как гневно возмущаются надевшие вышиванки ! А то, что ваш гидрант с рашей торгует не шестеренками а миллиардами вас не смущает ?
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Господи! Сколько дятлов ригошоколадных на ветке. ГДЕ ВАС БЕРУТ БОЛЕЗНЕННЫЕ?
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ти, мабуть, гівно золотою ложкою їси, шо воно тобі так добре ковтається?
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Кстати, молодцы просветили багаж и разобрались что к чему
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дайош бізапаснасть пальотав падводнай авєациє расіі!
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цим уродам ДОВІЧНО разом з тими іх цим забеспечив......в буцегарню та драти як тузік тряпку-розкажуть усе..................
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Харьковщины пытался вывезти в Россию запчасти к авиационным двигателям, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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