 Житель Харьковщины пытался вывезти в Россию запчасти к авиационным двигателям, - СБУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.
"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей "перевозчика" правоохранители обнаружили скрытые от таможенного досмотра военные запчасти", - сказано в сообщении.
Уточняется, что обнаруженные запчасти предназначены для двигателей, которые используются в российской военной и гражданской авиации.
На данный момент открыто уголовное производство по ч.1 ст. 133 УК Украины, решается вопрос об объявлении подозрения. Продолжаются следственные действия.
И ЭТИМ ЗАНИМАЕТСЯ ВАШ ГАРАНТ И ЕГО БАНДА.
А то, что "Мотор Сич" ушел через Китай в паРашу... это просто небольшая недоработка.
п.с. Если Вы считаете, что выпуская 200 вертолётов в год, вата обходится без продукции "Мотор Сич", то три раза "ХА"