 Житель Харьковщины пытался вывезти в Россию запчасти к авиационным двигателям, - СБУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей "перевозчика" правоохранители обнаружили скрытые от таможенного досмотра военные запчасти", - сказано в сообщении.

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Уточняется, что обнаруженные запчасти предназначены для двигателей, которые используются в российской военной и гражданской авиации.

На данный момент открыто уголовное производство по ч.1 ст. 133 УК Украины, решается вопрос об объявлении подозрения. Продолжаются следственные действия.







