 Масштабную акцию с файерами в поддержку Олега Сенцова провели в Одессе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении одесского "Национального корпуса" в Фейсбуке.

"Национальный Корпус Одесса присоединился к всеукраинской акции в поддержку политзаключенных и в частности Олега Сенцова", - сообщили в организации.

Как сообщает УНИАН, участники акции поместились почти на всей площади Потемкинской лестницы, держа в руках баннеры. На плакатах читалась надпись: "Олег Сенцов, Украина с тобой".

Кроме того, люди принесли большой плакат: "Свободу пленным".

Один из активистов, находился внизу, бил в барабан, отсчитывая, таким образом, старт для зажигания файеров.

Вечером, когда стемнело, участники акции одновременно зажгли файеры.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.