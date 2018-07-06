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Темы дня: Выборы-2019
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 Депутат райсовета задержан в Кропивницком при получении 133 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Кропивницком задержан при получении взятки депутат одного из районных советов города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Депутат райсовета задержан в Кропивницком при получении 133 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Депутат наладил систему дополнительного заработка, помогая "решать вопросы" по размещению рекламных объектов на территории Кропивницкого.

Так, за 5 тыс. долларов "вознаграждения" депутат обещал помочь местному предпринемателю с выделением в аренду земельных участков под размещение рекламных щитов с соответствующими разрешительными документами.

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Сегодня, 6 июля, правоохранители задержали депутата райсовета во время получения им взятки. В служебном кабинете было изъято 133 тыс. гривен.

Депутат райсовета задержан в Кропивницком при получении 133 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02
Депутат райсовета задержан в Кропивницком при получении 133 тыс. грн взятки, - Нацполиция 03

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Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3075294
 
 
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Завтра за 30 отпустят, а понедельник снова на работе.
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чтоб падле впаяли лет 20! но к сожалению это только мечты..... дадут ну максимум год, и то условно...... и какое может быть уважение к нашей стране
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДепутат райсовета задержан в Кропивницком при получении 133 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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