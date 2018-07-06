 Депутат райсовета задержан в Кропивницком при получении 133 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Депутат наладил систему дополнительного заработка, помогая "решать вопросы" по размещению рекламных объектов на территории Кропивницкого.

Так, за 5 тыс. долларов "вознаграждения" депутат обещал помочь местному предпринемателю с выделением в аренду земельных участков под размещение рекламных щитов с соответствующими разрешительными документами.

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Сегодня, 6 июля, правоохранители задержали депутата райсовета во время получения им взятки. В служебном кабинете было изъято 133 тыс. гривен.





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Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.