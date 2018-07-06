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 Лейтенант патрульной полиции Киева задержан на взятке 30 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве патрульного полицейского, который организовал схему систематического получения взяток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Лейтенант патрульной полиции Киева задержан на взятке 30 тыс. грн, - СБУ 01

Инспектор столичного управления патрульной полиции требовал деньги от граждан за отмену административных протоколов за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и возврат водительских удостоверений.

В марте текущего года сотрудники СБУ задокументировали первый факт получения злоумышленником неправомерной выгоды - 30 тысяч гривен от жителя Киева.

Смотрите: Один из руководителей патрульной полиции Хмельнитчины задержан за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Оперативники задержали лейтенанта полиции при получении очередной взятки, также в размере 30 тысяч гривен, неподалеку от его места работы в Соломенском районе столицы.

Лейтенант патрульной полиции Киева задержан на взятке 30 тыс. грн, - СБУ 02

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Патрульный полицейский в Киеве торговал амфетамином, его задержали при попытке сбыта 100 граммов наркотиков, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3075279
 
   
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Нуу,тепеь на повышение пойдёт аваковский сокил !!!
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От і вся "реформа" від авакова та дєєвої- бити людей та брати хабарі.. Потужно!
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так это и есть новая мыролюбно безальтернативная реформа. потужная и рюкзачная.
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так его не нужно было задерживать...?\цука - понимаю что у них разные руки, и одна не знает что делает другая...\
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В марте текущего года сотрудники СБУ задокументировали первый факт получения злоумышленником неправомерной выгоды - 30 тысяч гривен от жителя Киева.

Ну? А почему тогда не повязали? Или у мусоров есть лицензия на определённое количество взяток и хватают только тех, выходит за рамки?
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Купа справ лежить в ВБ. Наркота, хабарники,зброя. Ходу не дають керівники для того щоб не спортити імідж. Пока при владі Парашенко, Сабаков та інші подонків нічого не буде.
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и новый рюкзак - очьень важьно получит.
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Палицайчик при получении очередного транша от правонарушителя не пригласил на знаменательное событие организатора и внедрятеля всех рехворм в стране для перерезания праздничной ленточки. Процедуру нарушил - получи!
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блін, як ви задрали зі своїм театром про затримання - краще скажіть скільки на нари за це сіло.
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в Кривый Рог . под знак поехал .выписали 250 гр ".договорится" неполучилось )) .. полиция на своем месте на дороге стал .через пару минут подьехали предложили помощь .не отказался .сбьездили на заправку привезли "тосол " .также Днепропетровская обл . _ зачет полиции новой и спасибо
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Опять "герою" сюрло замазали. Нахрена?
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А позавчора харант Парашенко роспинався що у нас є поліція, вітав недоносків. Парашенко у нас відсутня поліція. В наявності переодягнентй сброд. Аваківська ОПГ під назвою нац. поліція. Формування Голубанів, Аброскіних, Зозуль (Київ), Рибак (кончений дебилів, корупціонер в Одесі) та решта подонків і підступних гнида.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛейтенант патрульной полиции Киева задержан на взятке 30 тыс. грн, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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