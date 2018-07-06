 Лейтенант патрульной полиции Киева задержан на взятке 30 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Инспектор столичного управления патрульной полиции требовал деньги от граждан за отмену административных протоколов за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и возврат водительских удостоверений.

В марте текущего года сотрудники СБУ задокументировали первый факт получения злоумышленником неправомерной выгоды - 30 тысяч гривен от жителя Киева.

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Оперативники задержали лейтенанта полиции при получении очередной взятки, также в размере 30 тысяч гривен, неподалеку от его места работы в Соломенском районе столицы.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

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