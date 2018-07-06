 На взятке 300 долларов задержан директор одного из учебных заведений Прикарпатья, - прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Ивано-Франковской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в сумме 300 долларов США.

Установлено, что директор одного из учебных заведений области требовал и получил от студента неправомерную выгоду в сумме 300 долларов США за поселение в общежитии указанного учебного заведения.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Центра предоставления административных услуг задержан на Ивано-Франковщине на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО