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 На взятке 300 долларов задержан директор одного из учебных заведений Прикарпатья, - прокуратура. ФОТО

На Ивано-Франковщине на взятке в сумме 300 долларов "попался" директор одного из учебных заведений области. Прокуратура сообщила ему о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. 

Он отметил: "Ивано-Франковской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в сумме 300 долларов США.

Установлено, что директор одного из учебных заведений области требовал и получил от студента неправомерную выгоду в сумме 300 долларов США за поселение в общежитии указанного учебного заведения.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества".

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На взятке 300 долларов задержан директор одного из учебных заведений Прикарпатья, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/p3075276
 
   
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сьогодні що - день боротьби з дрібними хабарниками?
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Прикарпаття...300 у.е. якось несерьезно......може позичав на квіти для коханоі- сьогодні ДЕНЬ ПОЦІЛУНКІВ......
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Хто ж так бере і так бореться? Аж "купюрів не видно?"
Дайош - справжні гроші!
Ось такими купюрами потрібно боротись!

Каменніе деньги острова Яп.
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Як там поживають діамантові прокурори?- Уже з орденами і підвищеннями?
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Хапуг затримують кожен день пачками.А от щоб хоч когось з них посадили- та хєр там...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке 300 долларов задержан директор одного из учебных заведений Прикарпатья, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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