 В Италии задержана украинская яхта с 71 незаконным мигрантом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается: "Госпогранслужба продолжает активно сотрудничать с европейскими правоохранительными органами для эффективного противодействия трансграничной преступности. Международное взаимодействие происходит в том числе через представительство EUROPOL. В частности, в прошлом месяце сообщалось о разоблачении совместно с правоохранителями Греции и Италии группы украицев, которые занимались переправкой незаконных мигрантов.

Получив очередную информацию о возможном участии граждан Украины в незаконных действиях по перемещению мигрантов морским путем оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления сразу предупредили европейских коллег.

Как результат, 3 июля в районе порта Кротоне итальянские правоохранители обнаружили яхту с незаконными мигрантами. На борту судна находились 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.

Схема переправки не изменилась. Плавсредство, как и в прошлый раз, был под флагом Германии, хотя реально выходило из порта Николаева под флагом Украины".

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