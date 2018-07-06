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Все про:Госпогранслужба (2870) Италия (801) мигранты (524) яхта (35)

 В Италии задержана украинская яхта с 71 незаконным мигрантом. ФОТО

В итальянском порту Кротоне обнаружили украинскую яхту, на борту которой находился 71 нелегальный мигрант

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается: "Госпогранслужба продолжает активно сотрудничать с европейскими правоохранительными органами для эффективного противодействия трансграничной преступности. Международное взаимодействие происходит в том числе через представительство EUROPOL. В частности, в прошлом месяце сообщалось о разоблачении совместно с правоохранителями Греции и Италии группы украицев, которые занимались переправкой незаконных мигрантов.

Получив очередную информацию о возможном участии граждан Украины в незаконных действиях по перемещению мигрантов морским путем оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления сразу предупредили европейских коллег.

Как результат, 3 июля в районе порта Кротоне итальянские правоохранители обнаружили яхту с незаконными мигрантами. На борту судна находились 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.

Схема переправки не изменилась. Плавсредство, как и в прошлый раз, был под флагом Германии, хотя реально выходило из порта Николаева под флагом Украины".

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В Италии задержана украинская яхта с 71 незаконным мигрантом 01

Источник: https://censor.net.ua/p3075274
 
 
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Українські яхтсмени врятували у відкритому морі тонущих мігрантів і доставили їх до берега!
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Доброго вечера! Простите за офтоп! Помогите Днепру, не дайте убивать природу! Сделайте максимальный репост. Если кто в в друзьях Филатова Бориса Альбертовича на фейсбуке, скиньте плз эту ссылку. Заранее спасибо! https://www.youtube.com/watch?v=A3nVK1pJ_58&t=12s
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і хто цей щасливий власник яхти-часом не уюлька ..бо соромно за іі голий зад- стільки років вещить і ніхто іі достойно не оплачує цей вереск.....БОЖЕ ну чому в нас такі бідні депутати особливо у народному фронті.......
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Вокруг Юльки одни миллионеры: от дочки до троюродной тетки. Одна она по декларации бедна как церковная мышь. В Италии задержана украинская яхта с 71 незаконным мигрантом - Цензор.НЕТ 4893
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то не яхта для людей а для ходоби, можна уявити який там сморід від такої кількості пасажирів. Господар відморожений.
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ото тупые...вёсла мигрантам в руки и яхту галерой обозвать...
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Там в Италии сегодня еще проходит суд над украинским военнослужащим, которого обвиняют в убийстве журналистов.
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Зачем итальянцы судили бы за убийство кацапских журналистов?
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а кого и где он убил кацап...?\ты же следишь за этим...\
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А чего ты, щирый патриот, заговорил вдруг на мове оккупанта?
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Итальянские журналисты собираются судится с Украиной изза Рокелли,который этот самый мигрант.
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Чому вони не "мігрують" наприклад до Єгипта? Там же їхні браття-арапи!
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Саудівська Аравія зробила надсучасні і комфортні табори для біженців, але вони пусті.... В Италии задержана украинская яхта с 71 незаконным мигрантом - Цензор.НЕТ 8754
вся ця срань плететься в Європу
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Моде в тих таборах не "все включене"?
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За то в рашкиных таборах неплохо включено раз вся эта гавнятина лезет.
Украина подала список иностранных наемников в ООН и теперь за всех платить будет?
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иск является коллективным, и направлен Национальной федерацией итальянской прессы (FNSI), Ассоциацией журналистов Ломбардии и Ассоциацией фоторепортеров Cesura Lab, основанной погибшим итальянским репортером Роккелли.
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В Италии задержана украинская яхта с 71 незаконным мигрантом - Цензор.НЕТ 1914
Похоже на палубе яхты. На самом деле. Операция - взаимодействие.... На каждом плавсредстве уже есть или дооборудовать спутниковым GPS, нормативно и не так дорого. Тогда.... Писать дальше?
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Колобов совсем поиздержался - мигрантов в Италию возит; хоть не сам за штурвалом был...
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Jesly ne iz Siriji ili stran gde idiot vojna tak otpravyt obratno.Gde to 3000 evro vydeliajet ES na celoveka na putiovku obratno,eto vxodit i oxrana stob on neubezal В Італії затримали українську яхту з 71 незаконним мігрантом - Цензор.НЕТ 9413
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как тот владелец еще не додумался то "добро " шо на яхте в Украину не переправить ? )
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Какойто аллигарх решил подкалымить?😜
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Италии задержана украинская яхта с 71 незаконным мигрантом. ФОТО
 
 
 
 
 
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