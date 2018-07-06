 Разоблачена схема получения взяток чиновниками Госводагентсва, - СБУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники Госводагентства и региональных водохозяйственных организаций требовали деньги с коммерсантов за согласование индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды и выдачу разрешений на спецводопользование. Для прикрытия противоправной деятельности чиновники привлекали к сделке субъекты хозяйствования. По предварительным выводам, благодаря этой схеме только с начала года злоумышленники могли получить почти два миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Работники правоохранительных органов, в частности, задокументировали, что один из чиновников Госводагентства через представителя коммерческой структуры требовал 50 тыс. грн. Работники СБУ задержали чиновника и предпринимателя в Киеве во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере 30 тыс. гривень.

Во время санкционированных следственных действий по месту проживания задержанных и других лиц, которые возможно имеют отношение к противоправному механизму, сотрудниками СБ Украины найдены документальные материалы, которые подтверждают причастность к сделке ряда должностных лиц Госводагентства.

На данный момент чиновнику и коммерсанту объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей другим фигурантам уголовного производства.