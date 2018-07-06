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 Начальник Центра предоставления административных услуг задержан на Ивано-Франковщине на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

На Прикарпатье на взятке задержан Начальник Центра предоставления административных услуг одной из РГА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Начальник Центра предоставления административных услуг задержан на Ивано-Франковщине на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 01

В рамках уголовного производства было задокументировано вымогательство начальником Центра предоставления административных услуг РГА 2 тысяч долларов взятки от субъекта хозяйствования. За указанную сумму чиновник обещал решить вопрос о выдаче разрешительных документов для осуществления деятельности по заготовке лесных ягод на территории лесных массивов района.

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5 июля руководитель ЦПАУ был задержан во время получения неправомерной выгоды.

Начальник Центра предоставления административных услуг задержан на Ивано-Франковщине на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 02

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3075252
 
 
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Да вроде, нормальная украинская взятка, перебор не просматривается
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Умники, советующие выйти из зоны комфорта, чтобы начать жить, объясните, пожалуйста, сначала, как туда попасть.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник Центра предоставления административных услуг задержан на Ивано-Франковщине на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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