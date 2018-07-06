 Начальник Центра предоставления административных услуг задержан на Ивано-Франковщине на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках уголовного производства было задокументировано вымогательство начальником Центра предоставления административных услуг РГА 2 тысяч долларов взятки от субъекта хозяйствования. За указанную сумму чиновник обещал решить вопрос о выдаче разрешительных документов для осуществления деятельности по заготовке лесных ягод на территории лесных массивов района.

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5 июля руководитель ЦПАУ был задержан во время получения неправомерной выгоды.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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