 Чиновник Укртрансбезопасности задержан на Николаевщине при получении 40 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Чиновник, находясь в г. Коблево требовал от представителя предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками, взятку в размере 40 тыс. гривен за несоставление протоколов о совершении административных правонарушениях и непрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности в будущем.

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6 июля непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Военной прокуратурой Николаевского гарнизона задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения