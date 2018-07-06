 Чиновник Укртрансбезопасности задержан на Николаевщине при получении 40 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Чиновник, находясь в г. Коблево требовал от представителя предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками, взятку в размере 40 тыс. гривен за несоставление протоколов о совершении административных правонарушениях и непрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности в будущем.
6 июля непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Военной прокуратурой Николаевского гарнизона задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения
а шо с логикой?
лолиту вешать или упаси господь кого другого?