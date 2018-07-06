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 Чиновник Укртрансбезопасности задержан на Николаевщине при получении 40 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Поавоохранителями за вымогательство и получение взятки задержан заместитель начальника Управления Укртрансбезопасности в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Чиновник Укртрансбезопасности задержан на Николаевщине при получении 40 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 01

Чиновник, находясь в г. Коблево требовал от представителя предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками, взятку в размере 40 тыс. гривен за несоставление протоколов о совершении административных правонарушениях и непрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности в будущем.

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6 июля непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновник Укртрансбезопасности задержан на Николаевщине при получении 40 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 02

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Военной прокуратурой Николаевского гарнизона задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения

Источник: https://censor.net.ua/p3075235
 
   
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Это ли не приговор лолите ? - За четыре года корупция цветет и пахнет. И пусть порохоботы попробуют с этим не согласиться.
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денюшку дядько люблять, а робити ни.... - a приговор лолите,
а шо с логикой?
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Ты забываешь порохобот,что происходит это все при твоем любимом шефе. Где его работа над упразднением коррупции ? Спрашиваю тебя как тормоза ))
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ты вот тоже работать не любишь, а денюшку да - и в рупелях тоже -
лолиту вешать или упаси господь кого другого?
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Не виляй. Речь не обо мне и тебе. А конкретно о коррупции.
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І що? Прийде новий, який заплатить ще 40, за це ж місце, що би так само брати.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Укртрансбезопасности задержан на Николаевщине при получении 40 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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