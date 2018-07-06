 Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Политика Шапокляк

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Порошенко хочет, чтобы были захвачены дополнительные территории Украины, хочет, чтобы все горело, и не проводить выборы", - Тимошенко

Источник вдохновения

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Тимошенко о желании Порошенко развязать войну - подпевка росСМИ и очень опасный сигнал, - Бутусов

Натобандеровская провокация

Читайте на "Цензор.НЕТ": "П#здец, пацаны, че с ней делать, подскажите?", - мексиканские фаны на ЧМ-2018 бросили в баре голую и пьяную россиянку. ВИДЕО 18+

Курс новый, команда старая

Кандидатов в президенты с каждым днём становится больше...

Это ж ведь очень и очень!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соратник Саакашвили Деревянко решил идти в президенты Украины

Камень преткновения

Апокалипсис

Новые купюры

Альтернативная страна

П’ята колона

Победа над кремлевским надзирателем

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