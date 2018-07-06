 Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Политика Шапокляк
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Порошенко хочет, чтобы были захвачены дополнительные территории Украины, хочет, чтобы все горело, и не проводить выборы", - Тимошенко
Источник вдохновения
Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Тимошенко о желании Порошенко развязать войну - подпевка росСМИ и очень опасный сигнал, - Бутусов
Натобандеровская провокация
Читайте на "Цензор.НЕТ": "П#здец, пацаны, че с ней делать, подскажите?", - мексиканские фаны на ЧМ-2018 бросили в баре голую и пьяную россиянку. ВИДЕО 18+
Курс новый, команда старая
Кандидатов в президенты с каждым днём становится больше...
Это ж ведь очень и очень!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Соратник Саакашвили Деревянко решил идти в президенты Украины
Камень преткновения
Апокалипсис
Новые купюры
Альтернативная страна
П’ята колона
Победа над кремлевским надзирателем
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Більше того, давно вже помітно, що війна це тема, яку вона замовчує і уникає.
Побажаємо Олегу перемогти московського звіра.
Один у полі не Воїн.
Однозначно лучшая.
Иные же критерии для фотожаб не котируются...
Действуют сообща по обгаживанию лолитыных политических конкурентов.
То, помню, РЫБНИКОВ пёр на Саакашвили, сейчас вот взялись за Тимошенко.
То ли еще будет.
P.S.: за цензор обидно. И они туда же. Уже не знаю, кому верить.