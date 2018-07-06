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Темы дня: Выборы-2019
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 Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Политика Шапокляк

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Порошенко хочет, чтобы были захвачены дополнительные территории Украины, хочет, чтобы все горело, и не проводить выборы", - Тимошенко

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Источник вдохновения

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Тимошенко о желании Порошенко развязать войну - подпевка росСМИ и очень опасный сигнал, - Бутусов

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Натобандеровская провокация

Читайте на "Цензор.НЕТ": "П#здец, пацаны, че с ней делать, подскажите?", - мексиканские фаны на ЧМ-2018 бросили в баре голую и пьяную россиянку. ВИДЕО 18+

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Курс новый, команда старая

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Кандидатов в президенты с каждым днём становится больше...

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Это ж ведь очень и очень!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соратник Саакашвили Деревянко решил идти в президенты Украины

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Камень преткновения

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Апокалипсис

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Новые купюры

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Альтернативная страна

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

П’ята колона

Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Победа над кремлевским надзирателем

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3075234
 
   
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А в платочке, как влитОй ))) и проплешины не видно
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это что получается, что мордовское плешивое хуйло тоже капительман? хотя у мамашки его тоже фамилия украинской реформаторской национальности - шаломов.
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Цензор конкретно зайнявся обсиранням Тимошенко... Від Саакашвілі очко стискатись вже перестало?
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Її ніхто за язика не тягнув.
Більше того, давно вже помітно, що війна це тема, яку вона замовчує і уникає.
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Так понятно..., война дорого обходится и без того далеко не богатой нашей стране.... - Как тогда бабушкам лапшу на уши вешать про "барига все вкрав" если все будут понимать, что война и армия тянут очень много денег с бюджета..., та и хуйло вонне эту тему трогать не велит... - "егожетамнет".... - А за сказки о "гражданской войне на Донбассе" вонну сразу гнилыми помидорами закидают, вот и приходится люле упорото делать вид, что никакой войны нет....
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Война и армия тянут очень много денег из бюджета, но вот 46 лямов баксов на премии нефтегазу или 1 млн 600 тыс долларов на 2 очень нужных бронированных мерса для президента может выделить, ага, ага.
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Алекс - зависть это, плохо...!... - очень плохо...!...
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тимошенко заявляє на всю країну що на укрїну напав порошенко і ніслова про росію і путіна ! а винен в цьому цензор ! де логіка ?
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Остання жаба не смішна.
Побажаємо Олегу перемогти московського звіра.
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Карикатура с мовой - это шедевр! остальное - просто правда!
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Победа над кремлёвским надзирателем.
Однозначно лучшая.
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есть дебилы которым нравится.
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Для кого и кобыла невеста. Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5833
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Бабу йюлю наконец начали выводить на чистую воду.
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Баба йуля либо побежит к хуйлу либо сядет.
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Я так полагаю, подобных фотожаб на Порохла мы здесь точно не увидим )))
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Так он-же думает, что говорит в отличии от вонны....
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А, так фотожабы делаются только на тех, кто говорит "не правильно" по мнению вышиваты.
Иные же критерии для фотожаб не котируются...
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То есть ты согласен с вонной, что у нас "гражданская война" выгодная Парашенко...?!... Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2183
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Может я позабыл, но не припомню там слов "гражданская война". А на счёт "выгодная Парашенке" - разве нет?
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Дело не в Юле. Дело в методичке. Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2422
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Чем жабы обсуждать, лучше футбол посмотреть. Натобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3459
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Это ты свое фото выложил...?... - тогда понятно... - ну иди уже смотри худбол... он-жн "вне политики" правда...?!...
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Однозначно, лолиботы и цензор в упряжке с ними, сильно неравнодушны к Тимошенко, которая является самым главным конкурентом порошенко. Остальные - более мелкого калибра и не так для него опасны.
Действуют сообща по обгаживанию лолитыных политических конкурентов.
То, помню, РЫБНИКОВ пёр на Саакашвили, сейчас вот взялись за Тимошенко.
То ли еще будет.
P.S.: за цензор обидно. И они туда же. Уже не знаю, кому верить.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНатобандеровская провокация, политика Шапокляк, победа над кремлевским надзирателем. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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