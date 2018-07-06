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 Аваков презентовал послам стран G7 Стратегию деоккупации Донбасса. ФОТОрепортаж

В пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с послами и дипломатами стран "Большой семерки" (G7), во время которой стороны обсудили Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", разработанную украинским МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

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"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - это инструмент взаимодействия всех служб - Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях", - заявил А.Аваков.

Аваков презентовал послам стран G7 Стратегию деоккупации Донбасса 01

Министр отметил, что Стратегия говорит не только о возвращении территорий под контроль Украины, но и проведении активной контрпропаганды и борьбе за благосклонность людей.

"Мы предлагаем механизм" малых шагов ", когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых задурила российская пропаганда. Реализация такого плана возможна только при поддержке международных партнеров и желании самой Украины, а Россия-агрессор должна принять эти правила", - сказал А.Аваков.

Аваков презентовал послам стран G7 Стратегию деоккупации Донбасса 02

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Министр внутренних дел заявил, что после деоккупации Донбасса необходимо будет внести изменения в законы Украины, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии". Эти нормы не будут касаться тех, кто убивал украинских военных и мирных жителей.

"Мы не должны забывать, что при возвращении Донбасса, на тех территориях будет много агентов "русского мира" и коллаборационистов. Они будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Поэтому мы должны быть к этому готовы", - заявил А.Аваков.

Аваков презентовал послам стран G7 Стратегию деоккупации Донбасса 03

Он отметил, что важно подготовить закон о коллаборационизме и амнистии.

"Необходимо принять законопроект, в рамках которого никакая амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал, расстреливал. Никакая амнистия не может коснуться тех, кто участвовал уголовных преступлениях против мирных граждан и военных", - подчеркнул А.Аваков.

Также он отметил, что в украинском обществе должна пройти дискуссия относительно того, кто имеет право на амнистию.

Источник: https://censor.net.ua/p3075226
 
 
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Презика подсиживает!
Это как порохня принимал роддом с дорогой - что в его компетенцию ну никак не входит!
Этот тоже - ну каким боком Министр МВД к внешней политике и послам?
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Очень интересно.
А в стратегии присутствует механизм выдворения кацапов с Донбаса?
Если нет, то ценность стратегии равна трем гривнам за кило.
(розничная цена макулатуры)
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Присутствует.
"Реализация такого плана возможна только при поддержке международных партнеров и желании самой Украины, а Россия-агрессор должна принять эти правила", - сказал А.Аваков. Источник: https://censor.net.ua/p3075226
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А если не примет правила?
Аваков презентував послам країн G7 Стратегію деокупації Донбасу - Цензор.НЕТ 8950

Или к тому времени можно будет презентовать более новую стратегию?
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Если не примет, то пусть Запад добавляет санкций. Или ты считаешь, что Украина сама может выгнать рашку со своей территории?
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Аваков повинен внутрішньою безпекою країни займатись, а не "стратегії" плодити...
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Ух ты менты в атаку пойдут . Ну в прицепе хотелось бы на это посмотреть , на сколько минут боя их хватит , перед тем как драпать начнут.
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Аваков ? А яким він боком до деокупації ?
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Аваков - глупый человек. По всем признакам и внешнему виду. Это как горилле дать автомат. Действия те же. Западники поржали натихоря с него. И про себя сказали - ну и дебил !
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"Мы предлагаем механизм" малых шагов ", когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях.

А когда вы это начнете делать на остальной территории Украины?
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після такого Порох повинен негайно зробити все , аби Авакова звільнили - міністр МВС напряму перевищив свої повноваження і поліз не у своє діло ... Але през цього ніколи не зробить - в Авакова влади і впливу більше , а ніж в Офшоренка ..))
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точно такой же "стратегией малых шагов" пользовались те слепцы, которым дали слона на ощупь изучать. По результатам изучения некоторые сказали, что слон как дуб, потому, что щупали слоновью ногу. Другие, что как змея, потому, что имели дело с хоботом. Третьи - что слон живет на потолке, потому что под брюхом у него стояли. Весело, было, вот и Авакову похожее составили тоже му... мудрецы, в общем, такие же, тоже без царя в голове.
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цирк уехал рюкзакова забыли.план деокупации состоит только из 2 пунктов.1это силовое решение конфликта.2прямые переговоры с йухлом.а так эта война будет длиться очень долго
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Стратегия правильная и логичная. Вот токо персонаж её предлагающий, вызывает кучу сомнений и претензий лично.
Надеюсь, когда мы де-оккупируем Донбасс, от авакова останутся токо плохие воспоминания.
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Стратегию не Европе нужно рассказывать, а для украинцев, которым уже эти "жители бомбаса" принесли много горя. И никакое возвращение " людей" , их всех без исключения нужно наказывать они все виновны, кто физически воевал, а кто флажками махал. И почему законы об амнистии сейчас уже не были приняты, никакой амнистии ни для кого, заставить их пахать для восстановления того что они и их родственники натворили на территории Украины.
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Авакова назначили министром иностранных дел? или обороны? Я что-то пропустил? Преступности нет? Бороться не с чем и не с кем?
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Он чувствует себя не на своём месте
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вочевидь - це і є предметом їхніх договорняків - Юлька президент , а Аваков прем'єр ..? Аваков презентував послам країн G7 Стратегію деокупації Донбасу - Цензор.НЕТ 1997
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Авакова назначили министром ....? -гневно возмущается гражданин Канады.Без его позволения. Не посоветовавшись с ним, колбасным мигрантом.
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Здравия желаю, товарищ майор охранки. Не гневно, и не возмущается, а просто удивляется между делом. Да и не я один. Граждане Украины еще больше удивляются. Или вы только мои комменты читаете? Не зацикливайтесь. Читайте что пишут граждане Украины.
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товарищ майор охранки....Да и не я один. ….Граждане Украины /сейчас после звания род войск не упоминается. Но если тебе это важно-то танковых войск.Не прячься за граждан Украины.Ты - гражданин Канады.
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Куда не плюнь, кругом одни стратеги, а порядок в стране навести некому...
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Эта тройка гнид (Боевой хомчячок, Сеня Кулявлоб и Сабаков), что сначала прокинула Тимошенко, и теперь плотно присосалась к вене Украины еще долго будет пить кровь народа.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков презентовал послам стран G7 Стратегию деоккупации Донбасса. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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