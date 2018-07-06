 Аваков презентовал послам стран G7 Стратегию деоккупации Донбасса. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

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"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - это инструмент взаимодействия всех служб - Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях", - заявил А.Аваков.

Министр отметил, что Стратегия говорит не только о возвращении территорий под контроль Украины, но и проведении активной контрпропаганды и борьбе за благосклонность людей.

"Мы предлагаем механизм" малых шагов ", когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых задурила российская пропаганда. Реализация такого плана возможна только при поддержке международных партнеров и желании самой Украины, а Россия-агрессор должна принять эти правила", - сказал А.Аваков.

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Министр внутренних дел заявил, что после деоккупации Донбасса необходимо будет внести изменения в законы Украины, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии". Эти нормы не будут касаться тех, кто убивал украинских военных и мирных жителей.

"Мы не должны забывать, что при возвращении Донбасса, на тех территориях будет много агентов "русского мира" и коллаборационистов. Они будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Поэтому мы должны быть к этому готовы", - заявил А.Аваков.

Он отметил, что важно подготовить закон о коллаборационизме и амнистии.

"Необходимо принять законопроект, в рамках которого никакая амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал, расстреливал. Никакая амнистия не может коснуться тех, кто участвовал уголовных преступлениях против мирных граждан и военных", - подчеркнул А.Аваков.

Также он отметил, что в украинском обществе должна пройти дискуссия относительно того, кто имеет право на амнистию.