 Фото разорвавшегося во время учений на Ривненском полигоне миномета "Молот"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.
Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.
А тепер здогадайтеся з 3-х разів - чи когось , за це , буде покарано ?
А потому что Сталин шлепнул бы за брак все конструкторское бюро и директора завода.С отправкой семей виновников на Колыму.
В данном случае виноваты будут мина и миномет.
Очень избирательно "диверсанты" работают?
Два образования.
Или для вас оно ничего не значит?
Донецкий завод-производитель захватили, с тех пор новые мины вряд ли производятся.
Наверное мины к ним - самые старые и самые некачественные...
Ствол Молота-наоборот,лопнул ровно ,как от бритвы.Это говорит о том что он сделан из дер#ма вместо металла.
В результате от попаданий снарядов стала трескаться броня на Королевских Тиграх.
(Отто Кариус,лучший танкист Германии,мемуары).Снаряды пробить не могли но броня трескалась.
В случае же с минометом достаточно любой микротрещины в стволе ,чтобы его разорвало
))
а це , вочевидь , результат його занять
Миномет разорвался во время учений на Ривненском полигоне: три человека погибли, девять - ранены, - Минобороны (обновлено)
Скорлько можно втирать про пашинского?
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/716-2012-п
А здесь работала пословица "где тонко, там и рвется"
Даже если послали стрелять полных дебилов, есть командир, опытные инструктора, которые могут оценить состояние техники и боеприпасов.
Де 80?
Де снаряди для гаубиць всіх калібрів, які розриваються в стволах?
ЦЕ ТІЛЬКИ ПРОБЕМИ НЕЯКІСНИХ МІНОМЕТІВ І ВСІ ХТО ДО ЦЬОГО ПРИЧЕТНІ ПОВИННІ СИДІТИ!
По идее там должно быть 3е максимум и то 2е вне опасной зоны!