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 Фото разорвавшегося во время учений на Ривненском полигоне миномета "Молот"

В распоряжении редакции "Цензор.НЕТ" оказались фотографии разорвавшегося миномета "Молот", в результате чего на Ривненском полигоне в пятницу погибли трое военнослужащих, еще девятеро получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Обнародованы личности погибших в результате разрыва миномета на полигоне в Ривненской области: капитан Тихоновский, солдат Власов, солдат Пышкар

Фото разорвавшегося во время учений на Ривненском полигоне миномета Молот 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо опубликовать информацию обо всех инцидентах с минометами "Молот" за последние годы, - Бутусов

Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.

Источник: https://censor.net.ua/p3075218
 
 
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смайл означає , що цей кацап задоволений жертвами серед українських вояків !
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Та х.з., вроді не ватник. Може просто випив і не подумавши написав. Дико - солдати його захищають, а йому смайлики і дурну.ваті "жарти"(
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Как бы там нибыло, а ребят тех уже не вернуть, жаль - очень жаль.
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це не диверсія і не саботаж - це пряме сприяння ворогу у вбивстві наших солдат - від "молоту" загинуло і отримало поранення більше наших солдат , а ніж солдат противника !
А тепер здогадайтеся з 3-х разів - чи когось , за це , буде покарано ?
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Откуда ты знаешь, сколько сепаров завалили из этого миномета, провокатор? Фото міномета "Молот", який вибухнув під час навчань на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 802
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Когда Демидов отлил пушки,Пётр Алексеевич приказал ему самому стрелять и зарядить тройной заряд пороха.
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а что если мину не той стороной подал?
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И шо? В мине инерционное взведение взрывателя и он не взведется, от простого толчка или удара.
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молот для дальних выстелов опасен только на небольшие расстояния .возможно вложили больше заряда (порох в мешочках )и ствол явно не выдержал нагрузки .мина как не как 16 кг весит и шоб послать такой заряд на киллометры нужно больше мешочков
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так основной заряд уже в мине, какие блин мешочки?
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.мина без доп . заряда далеко не улетит .а мешочки с порохом .каждый мешочек это дальность стрельбы
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Почему 80 лет назад практический аналог этого "миномета" исправно работал и не взрывался?
А потому что Сталин шлепнул бы за брак все конструкторское бюро и директора завода.С отправкой семей виновников на Колыму.
В данном случае виноваты будут мина и миномет.
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Тада не догадались Укроборонпром придумать.
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Кто тебе не особо одаренному сказал что в совке не взрывались минометы? Взрывались тоже когда две мины заряжали.
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то то 120я мина совкового миномёта самая обнаруживаемая не разорвавшейся Фото міномета "Молот", який вибухнув під час навчань на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 1874 а потери в РККА 120мм миномётов от подобных случаев заходят за 1 тыс
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есть инфо? - разарвало миномёт от запала или рванула сама мина? ведь возможно миномёт не причём, это как, если навредить противнику - подсунуть патроны наполненые вместо пороха динамитом или другим, более быстро детонируишсим веществом, при том не надо все патроны, достаточно пару десятку в цинке и всё, используя такие у противника десяток вояк будет без пальцов или конечностеи, если повезёт.
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Третий инцидент с минометом "Молот", который привел к человеческим жертвам.
Очень избирательно "диверсанты" работают?
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Инженер-газовщик + экономист.
Два образования.
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Якщо ви інженер,то маєте уявлення про виготовлення машин,механізмів.На заводах не випускають одну машину(окрім дуже великих машин ,як літак, наприклад).Тобто йде партія, для якої виготовляють деталі ,потім збирають.Якщо виготовили, чи заклали бракований матеріал,то вийде бракована вся партія.Зрозуміло?Один Молот чи три не можуть бути браковані.
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Вы сознательно забыли про такое понятие, как условия эксплуатации?
Или для вас оно ничего не значит?
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Если сталь гавно - это вовсе не значит, что все минометы, из этой партии, взорвутся при первом выстреле. Но, статистика, по Молотам говорит о том, шо проблема или в металле или в качестве сборки. Как говорил Жванецкий: " вы там, плять, или пробирки помойте или...".
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это та шйтан труба, которую армии парят по пол миллиона гривен за штуку ? ну что еще можно сказать... они их из труб из сантехнического отдела эпицентра делают ?
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В Эпицентре для них дорого, берут со свалок.
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Сколько лет минам, из которых там стреляют?
Донецкий завод-производитель захватили, с тех пор новые мины вряд ли производятся.
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Тем не менее, не артиллерийские орудия взрываются не безоткатные пушки, не минометы других калибров, а именно "Молоты".
Наверное мины к ним - самые старые и самые некачественные...
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"сапогов" разнесло на 0 и на ученьках уже 10 ко Фото міномета "Молот", який вибухнув під час навчань на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 614
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Есть фото в сети,как во время войны разрывало стволы пушек или минометов.Как немецких так и советских и американских.Металл там по определению использовали Качественный.И ствол распускало наподобие "розочки" от разбитой бутылки.
Ствол Молота-наоборот,лопнул ровно ,как от бритвы.Это говорит о том что он сделан из дер#ма вместо металла.
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Совершенно в дырочку: или шов - гавно, или металл - фуфло.
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В 1945 г лишенная поставок маргагца и молибдена ,Германия вынуждена была экономиь на броне.
В результате от попаданий снарядов стала трескаться броня на Королевских Тиграх.
(Отто Кариус,лучший танкист Германии,мемуары).Снаряды пробить не могли но броня трескалась.
В случае же с минометом достаточно любой микротрещины в стволе ,чтобы его разорвало
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Никада не признают, шо сплав был низкого качества. С этих Молотов спизжено стока, шо мама не горюй..., как и со всего прочего.
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Ну да,для одного Молота зробили хорошия ствол,а для іншого-то шо лишилось.Так не буває.
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розочка получается по нарезам в стволе Фото міномета "Молот", який вибухнув під час навчань на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 3514
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Да -это пашинскому не химикусов стрелять.
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Вполне возможно, что диверси. Помните недавно СБУ арестовало какого-то начальничка с какого-то киевского оборонного предприятия, который работал на кгб ? Где гарантия, что такой не один. А из 1000 выпущенных минометов один или парочку через ОТК легко можно брак пропустить за большие бабки. Нужно копать тех, кто проверял качество именно этого миномета и давал добро.
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на стволе должен быть номер, по номеру определяется кто делал и кто проверял.
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маяк - это госзавод и входит в укроборонпром.

Скорлько можно втирать про пашинского?

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/716-2012-п
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мина наверно древнее чем говно мамонта, с давно истекшим сроком хранения, в таких взрывчатка уже нестабильная очень
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да даже если мина говно, у куска трубы за пол миллиона - должен быть запас прочности, а не ровный разлом вроде подпилили.
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ага пiдпилили.... пилкой для ногтей....
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Э-э-э... То есть, по вашему мнению, у ствола должен быть такой запс прочности, чтобы выдержать разрыв мины в стволе?
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при разрыве мины/снаряда в стволе - ствол разворачивает "ромашкой", примерно вот так :

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взрыв боевой части разорвал бы ствол на полоски, а не ровно отламал его
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И все же - это разорвалась мина в стволе, или ствол от пороховых газов?
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Ой, ну десять раз написали уже, если бы разорвалась мина, труба бы розочкой пошла.
А здесь работала пословица "где тонко, там и рвется"
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Гражданские спецы уже давно предлагали сделать анализ металла трубы "Молота". Но их послали накуй, наши доблестные оборонпромовцы.
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на то что осталось от этого молота надо очком главу оборонпрома посадить и по голове кувалдой киздануть чтобы ствол вошел плотнее..... может тогда понятнее товарищу пашинскому станет что сталь надо не китайскую под ствол брать.....
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Посмотрел я на фото, почитал... Хоть я и не миномётчик, однако с оружием разнообразным знаком. И с различными ВВ - тоже. Есть ВВ "бризантные", то есть мгновенного воспламенения (начинки взрывателей, детонаторов, боеприпасов), и "метательные" (различные пороха). Сейчас, в основном, применяются пороха бездымные, на основе пироксилина. Для превращения пироксилина в метательную смесь используется "замедлители горения". Чаще всего, используются производные эфиров. Со временем эфиры испаряются и метательный заряд превращается в "бризантный" и не "быстро горит", а "мгновенно взрывается". (поэтому у любого пироксилинового пороха, в отличие от "дымного" - смеси древесного угля, серы и селитры, имеется свой срок хранения). В гладкоствольном оружии применяются быстрогорящие пороха, поэтому давление в стволе возрастает быстрее, чем в нарезном стволе. Ровный срез ствола миномёта и высота среза говорит, скорее всего, о том, что взорвался просроченный метательный заряд мины, а она сама послужила "затычкой". Мина тоже могла сдетонировать, однако "запалом" послужил именно метательный заряд. (Мог также, сработать и дополнительный заряд, если стреляли на максимальную дистанцию. Он, в виде матерчатых мешочков, наполненных цилиндрическими гранулами, привязывается к хвостовику мины, между лопастями стабилизатора)...
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когда служил в пехоте виидел как стреляют минометчики (82 мм), видел как мешки с порохом цепляют на мину,видел как мина не вылетала и ее через некоторе время переворавчивая миномет вытряхивали из ствола, видел ящики от тех мин с годом выпуска 1942 -47 минари рассказывали что и в стволе разрывы были , но чтобы так ствол обрезало и столько жертв сразу - никогда не видел и не слышал.... значит что то не так с этим молотом, тем более что жалуються на него давно.....
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И шо, конструктор не заложив в свои расчеты запас прочности, на эту беду? Конструктор обязан рассчитать нагрузку на ствол, при самой неблагоприятной совокупности всех возможных действующих сил.
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Такая версия тоже имеет право на жизнь, но думаю вояки прекрасно знают про свойства пороха.
Даже если послали стрелять полных дебилов, есть командир, опытные инструктора, которые могут оценить состояние техники и боеприпасов.
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Если версия верна, то проблема должна периодически всплывать и на минометах других систем. Почему именно на Млоте она вплывает с завидным упорством?
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Старые мины,спецы изготовившие их должно уже ушли на покой, а наши Барыги умудрились за это время шесть заводов оборонки делающих новые боеприпасы прикончить,теперь будут искать крайнего-стрелочника..Всему есть срок годности,отвечать должны те,кто годами разрушал оборонку,и промышленность.
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чому у нас тільки міни для 120 "старі"?
Де 80?
Де снаряди для гаубиць всіх калібрів, які розриваються в стволах?
ЦЕ ТІЛЬКИ ПРОБЕМИ НЕЯКІСНИХ МІНОМЕТІВ І ВСІ ХТО ДО ЦЬОГО ПРИЧЕТНІ ПОВИННІ СИДІТИ!
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А что как минимум 12 человек в 5 утра делало вокруг одного миномета? Фото міномета "Молот", який вибухнув під час навчань на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 397
По идее там должно быть 3е максимум и то 2е вне опасной зоны!
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Теперь заряжать Молоты должен только Пашинский лично
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Уж лучше сыночки генералов,которые на подтанцовке у барыги!
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Раздутие ствола,маловероятно что кто то проверял,да и саму мину видно не могли затолкнуть,раз 9 человек собралось?
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На плите, практически, нет осколочных повреждений. Если бы взорвалась мина, то ее бы здорово посекло. Фронт ударной волны, в нашем случае, явно лежит в одной плоскости с поперечным сечением ствола.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияФото разорвавшегося во время учений на Ривненском полигоне миномета "Молот"
 
 
 
 
 
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