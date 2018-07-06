 Фото разорвавшегося во время учений на Ривненском полигоне миномета "Молот"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Обнародованы личности погибших в результате разрыва миномета на полигоне в Ривненской области: капитан Тихоновский, солдат Власов, солдат Пышкар

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо опубликовать информацию обо всех инцидентах с минометами "Молот" за последние годы, - Бутусов

Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.