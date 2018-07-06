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 Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: "Уверен, что будут другие самолеты". ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко передал самолет Ан-26 Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины.

Сертификат самолета Глава государства вручил командиру экипажа, майору Богдану Андрушко, во время торжественных мероприятий по случаю 70-летия авиаремонтного предприятия ГП "Завод 410 ГА", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Сегодня, в этот важный юбилейный день мы выпускаем в небо очередной Ан-26 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - сказал Глава государства.

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Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 01

"Уверен, что будут другие самолеты, отремонтированные и поднятые в небо профессионалами 410-го завода. А в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере "Укроборонпрома", - отметил Петр Порошенко.

Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 02
Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 03

"Крылья самолетов, которые сегодня имеют на вооружении Воздушные Силы, защищают украинскую землю и защищают жизнь украинских воинов", - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что за последние четыре года в Украине "создали совершенно новую армию, очень хорошо подготовленную, которая способна защищать государство, которая очень четко мотивирована, накормлена одета, обучена".

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По его словам, усилиями оборонной промышленности сегодня укомплектованы все части Вооруженных Сил Украины необходимым вооружением. "Решается вопрос боеприпасов. В полной реализации программа строительства общежитий для украинских контрактников", - добавил Президент.

Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 04
Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 05
Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 06

Петр Порошенко подчеркнул, что украинская армия уже имеет большое количество новых образцов вооружения, о которых всего три-четыре года назад могли только мечтать. Он также добавил, что увеличилось и количество часов налетов украинских пилотов, увеличилось количество самолетов, их переоснащение.

Глава государства также вручил награды работникам предприятия за весомый личный вклад в развитие отечественного авиастроения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 07
Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 08
Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 09
Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 10

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По завершении торжественной церемонии Президент осмотрел образцы авиационной техники, в частности самолеты и авиационные двигатели, восстановленные на ГП "Завод 410 ГА".

Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 11
Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 12
Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 13
Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: Уверен, что будут другие самолеты 14

Источник: https://censor.net.ua/p3075206
 
   
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А на учения с минометом "Молот" слабо посетить.
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Свадебный генерал- перерезать ленточку,повесить медальку, попиариться . Стыдно и противно. Четыре года словоблудия .
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Создаётся впечатление, шо шоколадный хряк сам сделал этот самолёт, ну, или в крайнем случае,его купил/отремонтировал со своего кошелька!
Вот не стыдно ему заниматься такой хернёй?
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одним новым самолем в год кацапа не забороть...надо хотя бы три...все будет хорошо... Порошенко передав Повітряним силам ЗСУ Ан-26: "Упевнений, що будуть інші літаки" - Цензор.НЕТ 7737
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Ну, по перше, цей літак далеко не новий, а, по-друге, це не зовсім той літак, яким можна когось "забороть". Потім, страшно подумати, що цей літак так і залишився би стояти на заводі якби не Порошенко і нагода. А взагалі, ця комедія, як дві каплі води схожа на ті, при допомозі яких колись демонстрували переваги соціалізму над капіталізмом. Масштаби, правда, зовсім не тодішні, так собі, кузня клепає якийсь катерок, майстерня рихтує якийсь літачок.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: "Уверен, что будут другие самолеты". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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