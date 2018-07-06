 Порошенко передал Воздушным силам ВСУ Ан-26: "Уверен, что будут другие самолеты". ФОТОрепортаж

Сертификат самолета Глава государства вручил командиру экипажа, майору Богдану Андрушко, во время торжественных мероприятий по случаю 70-летия авиаремонтного предприятия ГП "Завод 410 ГА", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Сегодня, в этот важный юбилейный день мы выпускаем в небо очередной Ан-26 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - сказал Глава государства.

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"Уверен, что будут другие самолеты, отремонтированные и поднятые в небо профессионалами 410-го завода. А в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере "Укроборонпрома", - отметил Петр Порошенко.





"Крылья самолетов, которые сегодня имеют на вооружении Воздушные Силы, защищают украинскую землю и защищают жизнь украинских воинов", - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что за последние четыре года в Украине "создали совершенно новую армию, очень хорошо подготовленную, которая способна защищать государство, которая очень четко мотивирована, накормлена одета, обучена".

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По его словам, усилиями оборонной промышленности сегодня укомплектованы все части Вооруженных Сил Украины необходимым вооружением. "Решается вопрос боеприпасов. В полной реализации программа строительства общежитий для украинских контрактников", - добавил Президент.







Петр Порошенко подчеркнул, что украинская армия уже имеет большое количество новых образцов вооружения, о которых всего три-четыре года назад могли только мечтать. Он также добавил, что увеличилось и количество часов налетов украинских пилотов, увеличилось количество самолетов, их переоснащение.

Глава государства также вручил награды работникам предприятия за весомый личный вклад в развитие отечественного авиастроения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.









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По завершении торжественной церемонии Президент осмотрел образцы авиационной техники, в частности самолеты и авиационные двигатели, восстановленные на ГП "Завод 410 ГА".







