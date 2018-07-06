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Все про:Азербайджан (270) Иран (472) наркотики (1338)

 260 кг героина, отправленных из Ирана в Украину, перехватили таможенники Азербайджана. ФОТО

Сотрудники таможни Азербайджана пресекли попытку транзита через территорию страны из Ирана в Украину наркотических средств в объеме 260 кг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Наркотики были обнаружены в грузовом автомобиле "Mercedes-Benz Axor", которым управлял гражданин Азербайджана Имамверди Агаев, при пересечении ирано-азербайджанской границы на таможенном пункте Астара.

"Автомобиль перевозил 800 мешков карбоната натрия, отправленного иранской компанией "Mojtaba Shage Azar" украинской компании "LLC Lisintra". Рентген-осмотр груза вызвал подозрения в характере груза, после чего было решено провести кинологический осмотр. В ходе осмотра было обнаружено 25 полиэтиленовых пакетов с наркотиками общим весом 260 кг", - отмечается в сообщении.

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Центр судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджана определил, что это героин, произведенный кустарным способом.

260 кг героина, отправленных из Ирана в Украину, перехватили таможенники Азербайджана 01

Источник: https://censor.net.ua/p3075198
 
 
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не, добкин по коксу.

Это лугандон на голодном пайке остался.
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Вот жеш гады азера, перехватили груз который предназначался Рюкзакову и Пашинскому
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Эх, до Тимошенко не дошел. Она бы тогда и не такое выдала бы. Коксовая принцесса осталась без кокса.
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дивно ...Іран мусульманська держава у якій за героїн смертна кара ...скоріш за все героїн афганський який таємними стежками через Іран потрапляє до Азербайджану ...ну а далі як Аллах "пошле" ...
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здрасьте!
что за махновщина? что за самоуправство?
вы у нашей таможни спросили?
адресат-получатель.... абыдится!!!! (э!)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия260 кг героина, отправленных из Ирана в Украину, перехватили таможенники Азербайджана. ФОТО
 
 
 
 
 
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