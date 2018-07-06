 260 кг героина, отправленных из Ирана в Украину, перехватили таможенники Азербайджана. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Наркотики были обнаружены в грузовом автомобиле "Mercedes-Benz Axor", которым управлял гражданин Азербайджана Имамверди Агаев, при пересечении ирано-азербайджанской границы на таможенном пункте Астара.
"Автомобиль перевозил 800 мешков карбоната натрия, отправленного иранской компанией "Mojtaba Shage Azar" украинской компании "LLC Lisintra". Рентген-осмотр груза вызвал подозрения в характере груза, после чего было решено провести кинологический осмотр. В ходе осмотра было обнаружено 25 полиэтиленовых пакетов с наркотиками общим весом 260 кг", - отмечается в сообщении.
Центр судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджана определил, что это героин, произведенный кустарным способом.
Это лугандон на голодном пайке остался.
что за махновщина? что за самоуправство?
вы у нашей таможни спросили?
адресат-получатель.... абыдится!!!! (э!)