 260 кг героина, отправленных из Ирана в Украину, перехватили таможенники Азербайджана. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Наркотики были обнаружены в грузовом автомобиле "Mercedes-Benz Axor", которым управлял гражданин Азербайджана Имамверди Агаев, при пересечении ирано-азербайджанской границы на таможенном пункте Астара.

"Автомобиль перевозил 800 мешков карбоната натрия, отправленного иранской компанией "Mojtaba Shage Azar" украинской компании "LLC Lisintra". Рентген-осмотр груза вызвал подозрения в характере груза, после чего было решено провести кинологический осмотр. В ходе осмотра было обнаружено 25 полиэтиленовых пакетов с наркотиками общим весом 260 кг", - отмечается в сообщении.

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Центр судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджана определил, что это героин, произведенный кустарным способом.