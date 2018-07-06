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 Проект по подготовке государственных аналитиков реализуется в Кабмине. ФОТО

В Кабинете министров Украины реализуется проект по подготовке государственных аналитиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

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"Сейчас их нет - нужно учить и почти с нуля воспитывать культуру анализа. Первый шаг, который мы решили сделать - научить хотя бы по 1 человеку в каждом (!!!) департаменте каждого министерства. Для этого мы сформировать 6 кросминистерских групп из 119 государственных экспертов и весь июнь их тренировали", - отметил он.

Гончарук отметил, что "эти люди должны стать "проповедниками здравого смысла" в органах, формирующих политику, а их среда - фундаментом для будущей правительственной аналитики политики".

Проект по подготовке государственных аналитиков реализуется в Кабмине 01

"Следующий шаг - обучение непосредственно в министерствах. Начнем завтра с Минэнерго и на следующей неделе - с Минфина, Минэкономики, Минздрава и Минмолодьспорт.

За лето мы планируем воспитать аналитиков из достаточного количества государственных служащих, чтобы СУТЬ необратимо начала преобладать над ФОРМОЙ в украинском правительстве. Это изменит его навсегда", - подытожил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/p3075187
 
   
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Т.е. это официальное признание того, что "на сейчас" все госорганы - сборище, мягко говоря, дилетантов?
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Таки ДА. Проект по подготовке государственных аналитиков реализуется в Кабмине - Цензор.НЕТ 336 Типа "исправить уже ничего нельзя, но вот окончательно испортить - ещё можно.."
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С одной стороны, признание проблемы - это уже что-то.
А с другой:
1. "Научить" аналитике человека, который изначально не владеет способностями к анализу - практически нереально.
2. Должны быть не одиночки-аналитики (если они, конечно, не супер-ассы), а аналитические отделы.
3. Самое главное. Где гарантии того, что к мнению аналитиков будут прислушиваться, особенно если такие мнения будут идти вразрез с мнениями и интересами руководителей?
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Судя по фото, это команда молодых грантоедов с сомнительным образованием и, естественно, без практического опыта даже на зачаточном уровне управления. Такие же "внедряют" и медантиреформу
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я так понимаю что это шайка ляшков, которую гнойный ося возит с собой по телеканалам и они в прямом эфире зализывают его. Наблюдал такое за иств. Ох и отвратная же картина.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПроект по подготовке государственных аналитиков реализуется в Кабмине. ФОТО
 
 
 
 
 
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