 Проект по подготовке государственных аналитиков реализуется в Кабмине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

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"Сейчас их нет - нужно учить и почти с нуля воспитывать культуру анализа. Первый шаг, который мы решили сделать - научить хотя бы по 1 человеку в каждом (!!!) департаменте каждого министерства. Для этого мы сформировать 6 кросминистерских групп из 119 государственных экспертов и весь июнь их тренировали", - отметил он.

Гончарук отметил, что "эти люди должны стать "проповедниками здравого смысла" в органах, формирующих политику, а их среда - фундаментом для будущей правительственной аналитики политики".





"Следующий шаг - обучение непосредственно в министерствах. Начнем завтра с Минэнерго и на следующей неделе - с Минфина, Минэкономики, Минздрава и Минмолодьспорт.



За лето мы планируем воспитать аналитиков из достаточного количества государственных служащих, чтобы СУТЬ необратимо начала преобладать над ФОРМОЙ в украинском правительстве. Это изменит его навсегда", - подытожил Гончарук.