 Возвращение БПП, летучка "Оппоблока", дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля. ФОТОрепортаж

Также традиционно, как для пятницы, нардепы сегодня не смогли рассмотреть ни одного законопроекта.
В начале заседания глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что позиция его политсилы относительно вчерашнего демарша остается неизвестной: Будем настаивать на обновлении ЦИК. В ответ, глава фракции НФ Максим Бурбак заявил представителям БПП: "Без вас было одиноко".
Далее в парламенте прошел "Час вопросов к правительству", в ходе которого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет проведено расследование по взрыву миномета на Ривненском полигоне. Также он отметил, что Украине нужна новая политика в угольной отрасли, а переговоры с МВФ по цене на газ для населения продолжаются. Кроме того, Гройсман отметил, что по его мнению, лотерейный бизнес не является бизнесом: "Там теневые потоки ходят просто косяками".
Тем временем, нардеп от БПП Барна в кулуарах парламента заявил: Тимошенко является пропутинским агентом в Украине. Развал оранжевой коалиции и приход к власти Януковича - это ее заслуга.
Вместе с тем, в сессионном зале ВР произошла дискуссия Ляшко и Лещенко: "П#дарас!", - "Ахметовский клоун!".
Далее народные депутаты выступили с репликами, заявлениями, сообщениями и предложениями. Затем первый вице-спикер Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание ВР. Следующее пленарное заседание состоится 10 июля.
Тем временем, спикер Андрей Парубий заявил, что нет никаких оснований для досрочных выборов в Раду, а также, что есть надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе.
День работы ВР 6 июля в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Кабмин во главе с премьером Гройсманом прибыл в Раду на "Час вопросов к правительству". Очередь из нардепов выстроилась к главе правительства.
Пленарное заседание Верховной Рады 6 июля.
Нардепы от БПП, после вчерашнего демарша, вернулись в сессионный зал.
Яков Безбах (внефракционный) держит на рабочем месте значек-вымпел с символикой СССР "Образцовое рабочее место".
Безбах занял два рабочих места: свое и отсутствующего Виктора Балоги (внефракционный).
Тем временем, правительственная ложа наполнена пришедшими к министрам нардепами.
Рефат Чубаров (БПП, второй слева в голубой рубашке с галстуком) пришел в сектор НФ пообщаться с Юрием Березой (НФ, крайний слева).
Утренняя летучка "Оппоблока": Юрий Бойко (по центру) что-то объясняет коллегам Игорю Шурме, Юрию Воропаеву и Александру Долженкову.
Летучка "Оппоблока" продолжается: Шурма отвечает Бойко.
Общение коллег из "Батькивщины": Наталья Кацер-Бучковская (крайняя слева) и Борис Тарасюк (крайний справа) слушают рассказ повернувшегося к ним Алексей Рячина.
Игорь Мосийчук (стоит) здоровается с главой своей фракции Олегом Ляшко (в красном галстуке, сидит).
Александр Долженков ("Оппоблок", справа) внимательно слушает рассказ Вадима Ивченко ("Батькивщина", слева).
Тем временем, нардепы продолжают общаться с представителями Кабмина.
"Час вопросов к правительству" окончен, но парламентарии никак не отпускают министров.
Гройсман что-то эмоционально объясняет Игорю Луценко ("Батькивщина").
Очередь желающих поговорить с премьером не уменьшается.
Министры Андрей Рева (крайний слева) и Владимир Омелян (крайний справа) общаются с нардепами.
Тем временем, в сессионном зале разгорелась дискуссия между Сергеем Лещенко (БПП, по центру в очках) и Олегом Ляшко (стоит по центру). За ней пристально следят Анна Гопко (внефракционная, крайняя слева в черном пиджаке), Мустафа Найем (БПП) и Юрий Деревянко (внефракционный).
"П#дарас!", - "Ахметовский клоун!": обменялись в ходе дискуссии мнениями парламентарии.
Обстановка продолжает накалятся: к дискуссии присоединились другие народные избранники.
В итоге, Олег Ляшко вернулся на свое рабочее место.
Фото: Цензор.НЕТ.