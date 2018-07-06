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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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 Возвращение БПП, летучка "Оппоблока", дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 июля, в Раде традиционно, как для пятницы, состоялось лишь утреннее пленарное заседание.

Также традиционно, как для пятницы, нардепы сегодня не смогли рассмотреть ни одного законопроекта.

В начале заседания глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что позиция его политсилы относительно вчерашнего демарша остается неизвестной: Будем настаивать на обновлении ЦИК. В ответ, глава фракции НФ Максим Бурбак заявил представителям БПП: "Без вас было одиноко". 

Далее в парламенте прошел "Час вопросов к правительству", в ходе которого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет проведено расследование по взрыву миномета на Ривненском полигоне. Также он отметил, что Украине нужна новая политика в угольной отрасли, а переговоры с МВФ по цене на газ для населения продолжаются. Кроме того, Гройсман отметил, что по его мнению, лотерейный бизнес не является бизнесом: "Там теневые потоки ходят просто косяками"

Тем временем, нардеп от БПП Барна в кулуарах парламента заявил: Тимошенко является пропутинским агентом в Украине. Развал оранжевой коалиции и приход к власти Януковича - это ее заслуга.

Вместе с тем, в сессионном зале ВР произошла дискуссия Ляшко и Лещенко: "П#дарас!", - "Ахметовский клоун!"

Далее народные депутаты выступили с репликами, заявлениями, сообщениями и предложениями. Затем первый вице-спикер Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание ВР. Следующее пленарное заседание состоится 10 июля.

Тем временем, спикер Андрей Парубий заявил, что нет никаких оснований для досрочных выборов в Раду, а также, что есть надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе

День работы ВР 6 июля в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 01

Кабмин во главе с премьером Гройсманом прибыл в Раду на "Час вопросов к правительству". Очередь из нардепов выстроилась к главе правительства.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 02

Пленарное заседание Верховной Рады 6 июля.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 03

Нардепы от БПП, после вчерашнего демарша, вернулись в сессионный зал.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 04

Яков Безбах (внефракционный) держит на рабочем месте значек-вымпел с символикой СССР "Образцовое рабочее место".

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 05

Безбах занял два рабочих места: свое и отсутствующего Виктора Балоги (внефракционный).

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 06

Тем временем, правительственная ложа наполнена пришедшими к министрам нардепами.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 07

Рефат Чубаров (БПП, второй слева в голубой рубашке с галстуком) пришел в сектор НФ пообщаться с Юрием Березой (НФ, крайний слева).

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 08

Утренняя летучка "Оппоблока": Юрий Бойко (по центру) что-то объясняет коллегам Игорю Шурме, Юрию Воропаеву и Александру Долженкову.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 09

Летучка "Оппоблока" продолжается: Шурма отвечает Бойко.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 10

Общение коллег из "Батькивщины": Наталья Кацер-Бучковская (крайняя слева) и Борис Тарасюк (крайний справа) слушают рассказ повернувшегося к ним Алексей Рячина.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 11

Игорь Мосийчук (стоит) здоровается с главой своей фракции Олегом Ляшко (в красном галстуке, сидит).

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 12

Александр Долженков ("Оппоблок", справа) внимательно слушает рассказ Вадима Ивченко ("Батькивщина", слева). 

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 13

Тем временем, нардепы продолжают общаться с представителями Кабмина. 

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 14

"Час вопросов к правительству" окончен, но парламентарии никак не отпускают министров.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 15

Гройсман что-то эмоционально объясняет Игорю Луценко ("Батькивщина"). 

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 16

Очередь желающих поговорить с премьером не уменьшается.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 17

Министры Андрей Рева (крайний слева) и Владимир Омелян (крайний справа) общаются с нардепами.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 18

Тем временем, в сессионном зале разгорелась дискуссия между Сергеем Лещенко (БПП, по центру в очках) и Олегом Ляшко (стоит по центру). За ней пристально следят Анна Гопко (внефракционная, крайняя слева в черном пиджаке), Мустафа Найем (БПП) и Юрий Деревянко (внефракционный).

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 19

"П#дарас!", - "Ахметовский клоун!": обменялись в ходе дискуссии мнениями парламентарии. 

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 20

Обстановка продолжает накалятся: к дискуссии присоединились другие народные избранники.

Возвращение БПП, летучка Оппоблока, дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля 21

В итоге, Олег Ляшко вернулся на свое рабочее место.

Фото: Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3075171
 
 
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Пидарас обозвал пидараса пидарасом Возвращение БПП, летучка "Оппоблока", дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля - Цензор.НЕТ 2638
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Це і є самий натуральний прйд... тут кого б не назвав підаром, то ніякої помилки не буде!
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Рыгонал Безбах нарушает закон Украины. Круто, чо.
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Переписать 450 фамилий этого созыва и чтобы в следующем их не было.
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Ані усталі думать о народє, ані хатят в отпуск! Возвращение БПП, летучка "Оппоблока", дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля - Цензор.НЕТ 6054
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВозвращение БПП, летучка "Оппоблока", дискуссия Ляшко и Лещенко и советская символика Безбаха, - рабочий день в Раде 6 июля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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