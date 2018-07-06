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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Великобритания и в дальнейшем готова помогать реформированию Украины, - Гендиректор МИД Великобритании Бартон на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж

Состоялась встреча Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова с Генеральным директором МИД Великобритании по вопросам безопасности и консульским вопросам Филипом Бартоном.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы в секторе безопасности и обороны Украины и российской агрессии на востоке нашей страны, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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Великобритания и в дальнейшем готова помогать реформированию Украины, - Гендиректор МИД Великобритании Бартон на встрече с Турчиновым 01
Великобритания и в дальнейшем готова помогать реформированию Украины, - Гендиректор МИД Великобритании Бартон на встрече с Турчиновым 02
Великобритания и в дальнейшем готова помогать реформированию Украины, - Гендиректор МИД Великобритании Бартон на встрече с Турчиновым 03

"Несмотря на очередную договоренность о прекращении огня, обстрел нашей территории со стороны российско-террористических группировок продолжается", - сказал Турчинов.

По его словам, несмотря на продолжение российской агрессии, реформирование сектора безопасности и обороны не прекращается, о чем свидетельствует "Закон о национальной безопасности Украины", который вчера подписал Президент Украины.

Великобритания и в дальнейшем готова помогать реформированию Украины, - Гендиректор МИД Великобритании Бартон на встрече с Турчиновым 04
Великобритания и в дальнейшем готова помогать реформированию Украины, - Гендиректор МИД Великобритании Бартон на встрече с Турчиновым 05


"Этот закон для нас является важным шагом в направлении европейской и евроатлантической интеграции", - отметил Секретарь СНБО.

Кроме того, собеседники обсудили потенциальные направления военно-технического сотрудничества между Украиной и Великобританией. "Нам нужно новое качество в этом вопросе", - сказал Турчинов, добавив, что для интенсификации такого сотрудничества СНБО принял очень важное решение о либерализации внешнеэкономической деятельности для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В этом контексте Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина заинтересована в совместных инвестиционных проектах в оборонно-промышленном комплексе с партнерами из стран-членов НАТО.

Значительное внимание стороны также уделили вопросам сотрудничества Украины и Великобритании в обеспечении кибербезопасности, противодействия информационной агрессии, а также сотрудничества спецслужб, в частности, разведок.

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Кроме того, собеседники обсудили необходимость продолжения санкций против страны-агрессора России и негативное влияние на энергетическую и безопасность в Европе строительства "Северного потока-2".

В свою очередь Ф. Бартон поздравил Секретаря СНБО с утверждением и подписанием закона "О национальной безопасности Украины", подчеркнув, что Великобритания "поддерживает положительные изменения в секторе безопасности и обороны вашей страны и в дальнейшем готова помогать реформированию Украины", - сказал Ф. Бартон .

Кроме того, он поблагодарил Украину за ту поддержку, "которую Великобритания получила после событий в Солсбери".

"Со стороны нашего близкого партнера Украины мы увидели большую поддержку после событий в Солсбери. Мы это очень ценим ", - сказал Генеральный директор МИД Великобритании.

Ф. Бартон подчеркнул, что "Великобритания поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать демократическую независимую Украину, в частности, и во время ближайшего саммита НАТО в Брюсселе".

Источник: https://censor.net.ua/p3075157
 
 
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- ми ж вам допомогли? - шуткує Бартон
- допомогли, - жартом на жарт відповідає Турчинов
- а будемо допомагати ще більше!
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А пенсии готова платить? Все разъедутся по Европам, а кто будет налоги отчислять в бюджет?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВеликобритания и в дальнейшем готова помогать реформированию Украины, - Гендиректор МИД Великобритании Бартон на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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