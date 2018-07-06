 Маршрутка влетела в столкнувшиеся машины в Мариуполе: 7 пострадавших, один автомобиль сгорел. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт города 0629.com.ua.

Происшествия случилось в 6:37 на ул. Торговой.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля - Skoda Octavia и Logan, после чего в них въехало маршрутное такси №157. В результате столкновения Logan полностью сгорел.

На месте работали 12 бригад скорой помощи, сотрудники ГосЧС и патрульной полиции.

Госпитализированы женщина и двое мужчин, которые находились в маршрутке. У них ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы.

Трое водителей транспортных средств и один пассажир также получили травмы (невротические состояния, ушибы, ссадины), но от госпитализации они отказались.