EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Происшествия, Фоторепортаж
  1768  5
Материалы по теме:
Все про:ДТП (4901) Мариуполь (3527) Донецкая область (4003)

 Маршрутка влетела в столкнувшиеся машины в Мариуполе: 7 пострадавших, один автомобиль сгорел. ФОТО

В пятницу, 6 июля, в Мариуполе Донецкой области произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт города 0629.com.ua.

Маршрутка влетела в столкнувшиеся машины в Мариуполе: 7 пострадавших, один автомобиль сгорел 01

Происшествия случилось в 6:37 на ул. Торговой.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля - Skoda Octavia и Logan, после чего в них въехало маршрутное такси №157. В результате столкновения Logan полностью сгорел.

На месте работали 12 бригад скорой помощи, сотрудники ГосЧС и патрульной полиции.

Маршрутка влетела в столкнувшиеся машины в Мариуполе: 7 пострадавших, один автомобиль сгорел 02

Госпитализированы женщина и двое мужчин, которые находились в маршрутке. У них ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы.

Трое водителей транспортных средств и один пассажир также получили травмы (невротические состояния, ушибы, ссадины), но от госпитализации они отказались.

Маршрутка влетела в столкнувшиеся машины в Мариуполе: 7 пострадавших, один автомобиль сгорел 03

Источник: https://censor.net.ua/p3075144
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в Мариуполі, Запорізької області? коли це сталося?
 показать весь комментарий
 
 
Маршрутчики в Украине работают по 14 часов в сутки, за 300 - 400 эвро.
КЗОТ ? Не, не слышали...
Режим работы и отдыха водителей в Европе:
4 часа за кермом, час отдых, снова 4 и всё, баиньки.
5 дней отработал - 2 дня отдых.
З.П от штуки евро (для Украинцев)
 показать весь комментарий
 
 
Режим работы и отдыха водителей в ЕС контролируется тахографом....и за нарушение этого режима приличные штрафы....
Что до зарплаты....то зарплата водителя маршрутки берется не из воздуха...а от количества перевезенных пассажиров..и стоимости проезда.....
Увеличить зарплату можно двумя путями...увеличить пассажиропоток...или поднять стоимость проезда.....
Первое сделать очень проблематично....от второго вой будет стоять на всю вселенную....
 показать весь комментарий
 
А может хозяину меньше бабок с водилы брать?
Вот пример.
На маршруте водила получает 400, на топливо штука, хозяину план 2000. Не докуа ли хозяину 60 штук в месяц?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияМаршрутка влетела в столкнувшиеся машины в Мариуполе: 7 пострадавших, один автомобиль сгорел. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх