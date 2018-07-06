 Маршрутка влетела в столкнувшиеся машины в Мариуполе: 7 пострадавших, один автомобиль сгорел. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт города 0629.com.ua.
Происшествия случилось в 6:37 на ул. Торговой.
На дороге столкнулись два легковых автомобиля - Skoda Octavia и Logan, после чего в них въехало маршрутное такси №157. В результате столкновения Logan полностью сгорел.
На месте работали 12 бригад скорой помощи, сотрудники ГосЧС и патрульной полиции.
Госпитализированы женщина и двое мужчин, которые находились в маршрутке. У них ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы.
Трое водителей транспортных средств и один пассажир также получили травмы (невротические состояния, ушибы, ссадины), но от госпитализации они отказались.
КЗОТ ? Не, не слышали...
Режим работы и отдыха водителей в Европе:
4 часа за кермом, час отдых, снова 4 и всё, баиньки.
5 дней отработал - 2 дня отдых.
З.П от штуки евро (для Украинцев)
Что до зарплаты....то зарплата водителя маршрутки берется не из воздуха...а от количества перевезенных пассажиров..и стоимости проезда.....
Увеличить зарплату можно двумя путями...увеличить пассажиропоток...или поднять стоимость проезда.....
Первое сделать очень проблематично....от второго вой будет стоять на всю вселенную....
Вот пример.
На маршруте водила получает 400, на топливо штука, хозяину план 2000. Не докуа ли хозяину 60 штук в месяц?