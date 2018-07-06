 Задержан мужчина, пытавшийся взорвать зал игровых автоматов в Бердянске. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

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Отмечается, что инцидент произошел 6 июля, около 1:00 на улице Университетской, напротив горисполкома.



По предварительным данным, мужчина лет 30 пытался взорвать зал игровых автоматов, кинув в помещение похожий на гранату предмет, и убежал.

Сотрудники группы быстрого реагирования бердянского отдела полиции задержали предполагаемого преступника.

На данный момент никто из сотрудников и посетителей заведения не обращался за медицинской помощью.

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На месте происшествия работают эксперты.