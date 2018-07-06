 Задержан мужчина, пытавшийся взорвать зал игровых автоматов в Бердянске. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.
Отмечается, что инцидент произошел 6 июля, около 1:00 на улице Университетской, напротив горисполкома.
По предварительным данным, мужчина лет 30 пытался взорвать зал игровых автоматов, кинув в помещение похожий на гранату предмет, и убежал.
Сотрудники группы быстрого реагирования бердянского отдела полиции задержали предполагаемого преступника.
На данный момент никто из сотрудников и посетителей заведения не обращался за медицинской помощью.
На месте происшествия работают эксперты.
он бросил и убежал... но далеко не добежал - уже словили
в простой ситуации - пока дозвонишься... пока назовешь себя и расскажешь что, где, когда...
пока приедут - выслушают - запишут - поймут.... как-то не три минуты получится
Так дела не делаются.