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Все про:Бердянск (114) взрыв (3935) Запорожская область (570)

 Задержан мужчина, пытавшийся взорвать зал игровых автоматов в Бердянске. ФОТО

В Бердянске Запорожской области мужчина пытался взорвать зал игровых автоматов. Он задержан правоохранителями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

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Отмечается, что инцидент произошел 6 июля, около 1:00 на улице Университетской, напротив горисполкома.

Задержан мужчина, пытавшийся взорвать зал игровых автоматов в Бердянске 01
По предварительным данным, мужчина лет 30 пытался взорвать зал игровых автоматов, кинув в помещение похожий на гранату предмет, и убежал.

Сотрудники группы быстрого реагирования бердянского отдела полиции задержали предполагаемого преступника.

Задержан мужчина, пытавшийся взорвать зал игровых автоматов в Бердянске 02

На данный момент никто из сотрудников и посетителей заведения не обращался за медицинской помощью.

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На месте происшествия работают эксперты.

Задержан мужчина, пытавшийся взорвать зал игровых автоматов в Бердянске 03

Источник: https://censor.net.ua/p3075141
 
 
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Как можно взорвать то чего не должно быть?
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что-то этих "залов игровых автоматов" расплодилось просто немерено. в Сумах на каждом углу. и "охранники" там все больше бандюки, и мусора ни малейшего внимания на эти "залы" не обращают.
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Само собой: "инцидент произошел 6 июля, около 1:00 на улице Университетской, напротив горисполкома."
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А почему бывшие? Ни бандюков, ни мусоров бывших не бывает.
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да игровые автоматы полиция охраняет лучше чем больницы детские учреждения и военные объекты....бо это добро авакяна...
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тоже так подумал...
он бросил и убежал... но далеко не добежал - уже словили
в простой ситуации - пока дозвонишься... пока назовешь себя и расскажешь что, где, когда...
пока приедут - выслушают - запишут - поймут.... как-то не три минуты получится
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Ето точно. Обычно мусора приезжают уже тело мелом обвести, а тут такие шустрые как будто патрулировали возле самого игрового зала а может даже в нем.
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А то был не Ляшко?Он спец и по автоматам и по лоторее.А не убежал?Так есть ответ.Услыхал,как полицейские говорили"догоним трахнем,а не догоним,то хоть согреемся..."Вот и остановился.
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Не затримувати його треба,а подяку оголосити...
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А разве у нас не запрещены игровые автоматы? И там вывеска "Лоторея. Грай тут"... Ага.. Задержан мужчина, пытавшийся взорвать зал игровых автоматов в Бердянске - Цензор.НЕТ 3156
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Хи-хи. То есть менты официально озвучили термин "зал игровых автоматов". Не интернет клуб, не лотерея, а именно так. Улыбаемся-и-машем. З.Ы. "...напротив горисполкома".
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Мужика наградить, мусоров посадить!
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На святое посягнул. Повесят на бедолагу все теракты и будут судить по понятиям, потому что мусора закон не соблюдают.
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У нас же в стране нет игровых автоматов как их тогда можно взорвать? Так же интересно что мусора сразу же приехали и задержали *нарушителя* а не собственника незаконного притона. Думаю всем понятно под чьей крышей он работает.
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Музчина, не мешайте работать органам. Служить-и-защищать, ёпта.
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Ці лохотрони по всій Україні як бур'ян розрослися. А люди які ходять туди і залишають там зарплати, машини та квартири - ідіоти.
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Не понял, а владельца игровых автоматов задержали?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан мужчина, пытавшийся взорвать зал игровых автоматов в Бердянске. ФОТО
 
 
 
 
 
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