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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:вымогательство (241) дети (3181) Коломыя (22) Нацполиция (7750) шантаж (44) Ивано-Франковская область (283)

 Задержан аферист из Коломыи, пытавшийся заработать $350 тыс. на пропавших без вести детях. ФОТОрепортаж

Задержан житель Коломыи Ивано-Франковской области, который требовал $350 тысяч за освобождение 20 детей, которых он якобы держал в заложниках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Информация о том, что злоумышленник держит в заложниках детей, получила полиция, СБУ и ряд СМИ. За освобождение заложников требовалось $350 тысяч или эквивалент в криптовалюте в размере 54 биткойнов. В случае неуплаты денег озвучивалась угроза причинить детям телесные повреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция получили письмо с угрозой убить детей-заложников

Работники киберполиции и внутренней безопасности Нацполиции установили местонахождение человека, который отправлял эти сообщения. Информация была отправлена из Прикарпатья.

Шантажистом оказался 24-летний ранее не судимый житель Коломыйского района, Ивано-Франковской области. Дома у мужчины провели обыск и изъяли его компьютер и мобильный телефон.

Злоумышленник рассказал, что через службу розыска узнал имена детей, которые пропали без вести, и отметил их в своем сообщении. Для правдоподобности добавил звуковые файлы с криками детей, которые предварительно скачал в интернете. Доказательства признания сотрудники полиции нашли в почтовом ящике шантажиста.

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Задержан аферист из Коломыи, пытавшийся заработать $350 тыс. на пропавших без вести детях 01
Задержан аферист из Коломыи, пытавшийся заработать $350 тыс. на пропавших без вести детях 02
Задержан аферист из Коломыи, пытавшийся заработать $350 тыс. на пропавших без вести детях 03

По данному факту Главным следственным управлением НПУ было начато уголовное производство по ч.2 ст.147 (Захват заложников) и ч.2 ст.189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали, в ближайшее время ему объявят о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/p3075132
 
   
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Молодцы полицаи. Гребанная сука, впаять лет 25. Тварь...
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Да "срок" - дело десятое... Главное, чтобы он на "зоне" прошёл по алгоритму "взломщиков лохматых сейфов", да ещё и "педофил"... Лоб молодой, сфинктер долго держать упругость будет...
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"Каждый судит в меру своей испорченности...". Кто-то знает, потому что изучал многое в юрВУЗе, общался, по работе, с "ментами", "вертухаями", а кто-то, просто, любит "в дерьме поковыряться...".
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Такий злочин є жахливим, бо приніс страждання батькам зниклих дітей.
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великі страждання і якусь примарну надію (сподівання) що їхні зниклі без звістки дітки живі і можливо їх врятують..
за таке знущання над горем батьків і за шантаж...навіть не знаю, що й побажати падлюці
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Удивляет,что парень вроде умеет пользоваться паутиной,а попался,как лошара.Ведь МВС,как то по тупому,сообщало,что все заложники пропавшие в разные времена.Да после таких сообщений надо сразу на венгерскую границу,или румынскую.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан аферист из Коломыи, пытавшийся заработать $350 тыс. на пропавших без вести детях. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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