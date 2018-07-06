 Задержан аферист из Коломыи, пытавшийся заработать $350 тыс. на пропавших без вести детях. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Информация о том, что злоумышленник держит в заложниках детей, получила полиция, СБУ и ряд СМИ. За освобождение заложников требовалось $350 тысяч или эквивалент в криптовалюте в размере 54 биткойнов. В случае неуплаты денег озвучивалась угроза причинить детям телесные повреждения.

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Работники киберполиции и внутренней безопасности Нацполиции установили местонахождение человека, который отправлял эти сообщения. Информация была отправлена из Прикарпатья.

Шантажистом оказался 24-летний ранее не судимый житель Коломыйского района, Ивано-Франковской области. Дома у мужчины провели обыск и изъяли его компьютер и мобильный телефон.

Злоумышленник рассказал, что через службу розыска узнал имена детей, которые пропали без вести, и отметил их в своем сообщении. Для правдоподобности добавил звуковые файлы с криками детей, которые предварительно скачал в интернете. Доказательства признания сотрудники полиции нашли в почтовом ящике шантажиста.

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По данному факту Главным следственным управлением НПУ было начато уголовное производство по ч.2 ст.147 (Захват заложников) и ч.2 ст.189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали, в ближайшее время ему объявят о подозрении.