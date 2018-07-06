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Все про:Днепропетровщина (1191) спорт (1578) стадион (148) школа (1703) Голик (10)

 Голик: Днепропетровская облгосадминистрация строит более 15 спортивных объектов по всей области одновременно. ФОТО

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщил, что в настоящее время власти региона одновременно строят более 15 спортивных объектов.

По словам Голика, все эти объекты будут сданы в эксплуатацию уже в этом году.

"Согласитесь, двузначное число стадионов с новыми профессиональными полноразмерными футбольными полями с искусственным покрытием, профессиональными беговыми дорожками, баскетбольными и волейбольными площадками, спортивными залами и бассейном за один год - это немало", - написал Голик в Facebook.

Советник губернатора, в частности, отметил, что в Петриковке будет построено профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием, а в Слобожанской ОТГ уже закупается спортинвенарь и мебель в спорткомплекс.

Голик напомнил, что здание старшей школы в Петриковке Днепропетровская ОГА реконструировала и открыла 1 сентября прошлого года, а здание начальной школы будет открыто к началу нового учебного года. К этой же дате облгосадминистрация планирует закончить реконструкцию школьного стадиона.

Здесь по заказу ОГА подрядчики строят полноразмерное футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием, профессиональными легкоатлетическими дорожками, площадкой для баскетбола, а также зоной воркаута.

Голик: Днепропетровская облгосадминистрация строит более 15 спортивных объектов по всей области одновременно 01

Голик анонсировал, что после открытия стадиона здесь будет сыгран футбольный матч между Днепропетровской ОГА и учащимися этой школы.

Голик: Днепропетровская облгосадминистрация строит более 15 спортивных объектов по всей области одновременно 02

Стадион Петриковской опорной школы

Кроме того, стадионы строятся в Межевой, Юрьевке, Синельниково, Магдалиновке, Апостолово, Марганце, Днепре, Желтых Водах, Верховцево, Божедаровке, Волосском, Каменском и Илларионово.

Еще одно футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием появится в Васильковке. "Это не областной центр. Просто п.г.т. И новенькое футбольное поле, и счастливые дети, играющие в футбол на нем", - написал советник.

Голик также отметил, что такое масштабное развитие спортивной инфраструктуры Днепропетровской области стало возможным, благодаря децентрализации власти, инициированной президентом Петром Пророшенко, а также налогоплательщикам Днепропетровской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3075131
 
   
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а то відомий на весь світ розпис є, а стадіону в дітей - нема
а ми все мріємо про якісь футбольні досягнення
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А трибуны то где, или зрители должны на беговой дорожке весь матч стоять.
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це не радянська школа, тепер дітки дурь шмалять...
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Та я шутканул.Може це зарождение школьных турниров.Где у каждой школы своя команда с болельщицами. Голик: Дніпропетровська облдержадміністрація будує понад 15 спортивних об'єктів по всій області одночасно - Цензор.НЕТ 7134
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оформят потом под площадки для аваковских вертолётиков
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Я конечно х.з., но на Сайт юа, у него в пару раз больше просмотров чем у большинства блоггеров, при более скучном материале(перечисление "мыкрасаффцывоткакнадо").
Это первое.
Второе: столь поразительные успехи свидетельствуют что все предыдущие руководства+все чиновники Днепр. обл. должны быть расстреляны.
Третье: чтобы не мелочиться, расстреляны должны быть все чиновники Украины вообще, так как они на порядок бездарней чем панок Голик и его команда.(вредители, коррупционеры, дебилы, совки)
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а успехи в чем поразательные??

в чем поразительность состоит успехов??

закопать бюджетное бабло в землю по цене 10 вместо 1?
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Поздравляем, дорогой мсье. Вы выиграли уникальное звание "Человек, не знающий что такое сарказм".
За своей наградой, обратитесь пожалуйста к врачу Википедии, вас наверное ждет неплохая статья(если не на рос. языке)))
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почем за 1 кв метр поля с искуственным покрытиим??

очередной распил бабла через свои конторы.

им все равно что строить, хоть дорогу на луну.

лишь бы откатить 90% квадратного метра на панамский кошелекю.
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"Еще одно футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием появится в Васильковке. "Это не областной центр. Просто п.г.т. И новенькое футбольное поле, и счастливые дети, играющие в футбол на нем""

Идиот.
Это районный центр.
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Так, пане Ідіот, це райцентр, про що не додав Голік (а треба було?).
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Пока только одни проекты компьютерные Голик: Дніпропетровська облдержадміністрація будує понад 15 спортивних об'єктів по всій області одночасно - Цензор.НЕТ 4229 Как всегда обещания.
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Если бы такими темпами вкладывали деньги в медицину, это можно было бы понять, но то, что в бедном государстве деньги выбрасываются на откровенную ерунду, чтобы было удобно мячик гонять, то это просто абсурд.
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очень нужное дело!!! во многих городах городские стадионы в плачевном состоянии!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоГолик: Днепропетровская облгосадминистрация строит более 15 спортивных объектов по всей области одновременно. ФОТО
 
 
 
 
 
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