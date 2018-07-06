 Голик: Днепропетровская облгосадминистрация строит более 15 спортивных объектов по всей области одновременно. ФОТО

По словам Голика, все эти объекты будут сданы в эксплуатацию уже в этом году.

"Согласитесь, двузначное число стадионов с новыми профессиональными полноразмерными футбольными полями с искусственным покрытием, профессиональными беговыми дорожками, баскетбольными и волейбольными площадками, спортивными залами и бассейном за один год - это немало", - написал Голик в Facebook.

Советник губернатора, в частности, отметил, что в Петриковке будет построено профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием, а в Слобожанской ОТГ уже закупается спортинвенарь и мебель в спорткомплекс.

Голик напомнил, что здание старшей школы в Петриковке Днепропетровская ОГА реконструировала и открыла 1 сентября прошлого года, а здание начальной школы будет открыто к началу нового учебного года. К этой же дате облгосадминистрация планирует закончить реконструкцию школьного стадиона.

Здесь по заказу ОГА подрядчики строят полноразмерное футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием, профессиональными легкоатлетическими дорожками, площадкой для баскетбола, а также зоной воркаута.

Голик анонсировал, что после открытия стадиона здесь будет сыгран футбольный матч между Днепропетровской ОГА и учащимися этой школы.

Стадион Петриковской опорной школы

Кроме того, стадионы строятся в Межевой, Юрьевке, Синельниково, Магдалиновке, Апостолово, Марганце, Днепре, Желтых Водах, Верховцево, Божедаровке, Волосском, Каменском и Илларионово.

Еще одно футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием появится в Васильковке. "Это не областной центр. Просто п.г.т. И новенькое футбольное поле, и счастливые дети, играющие в футбол на нем", - написал советник.

Голик также отметил, что такое масштабное развитие спортивной инфраструктуры Днепропетровской области стало возможным, благодаря децентрализации власти, инициированной президентом Петром Пророшенко, а также налогоплательщикам Днепропетровской области.