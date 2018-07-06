 Голик: Днепропетровская облгосадминистрация строит более 15 спортивных объектов по всей области одновременно. ФОТО

По словам Голика, все эти объекты будут сданы в эксплуатацию уже в этом году.
"Согласитесь, двузначное число стадионов с новыми профессиональными полноразмерными футбольными полями с искусственным покрытием, профессиональными беговыми дорожками, баскетбольными и волейбольными площадками, спортивными залами и бассейном за один год - это немало", - написал Голик в Facebook.
Советник губернатора, в частности, отметил, что в Петриковке будет построено профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием, а в Слобожанской ОТГ уже закупается спортинвенарь и мебель в спорткомплекс.
Голик напомнил, что здание старшей школы в Петриковке Днепропетровская ОГА реконструировала и открыла 1 сентября прошлого года, а здание начальной школы будет открыто к началу нового учебного года. К этой же дате облгосадминистрация планирует закончить реконструкцию школьного стадиона.
Здесь по заказу ОГА подрядчики строят полноразмерное футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием, профессиональными легкоатлетическими дорожками, площадкой для баскетбола, а также зоной воркаута.
Голик анонсировал, что после открытия стадиона здесь будет сыгран футбольный матч между Днепропетровской ОГА и учащимися этой школы.
Стадион Петриковской опорной школы
Кроме того, стадионы строятся в Межевой, Юрьевке, Синельниково, Магдалиновке, Апостолово, Марганце, Днепре, Желтых Водах, Верховцево, Божедаровке, Волосском, Каменском и Илларионово.
Еще одно футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием появится в Васильковке. "Это не областной центр. Просто п.г.т. И новенькое футбольное поле, и счастливые дети, играющие в футбол на нем", - написал советник.
Голик также отметил, что такое масштабное развитие спортивной инфраструктуры Днепропетровской области стало возможным, благодаря децентрализации власти, инициированной президентом Петром Пророшенко, а также налогоплательщикам Днепропетровской области.
а ми все мріємо про якісь футбольні досягнення
Это первое.
Второе: столь поразительные успехи свидетельствуют что все предыдущие руководства+все чиновники Днепр. обл. должны быть расстреляны.
Третье: чтобы не мелочиться, расстреляны должны быть все чиновники Украины вообще, так как они на порядок бездарней чем панок Голик и его команда.(вредители, коррупционеры, дебилы, совки)
в чем поразительность состоит успехов??
закопать бюджетное бабло в землю по цене 10 вместо 1?
За своей наградой, обратитесь пожалуйста к
врачуВикипедии, вас наверное ждет неплохая статья(если не на рос. языке)))
очередной распил бабла через свои конторы.
им все равно что строить, хоть дорогу на луну.
лишь бы откатить 90% квадратного метра на панамский кошелекю.
Идиот.
Это районный центр.