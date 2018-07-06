 СБУ разоблачила на систематических взятках руководство таможенного поста "Стрый". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что таможенники требовали деньги от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров.

Сотрудники СБ Украины всего за несколько недель задокументировали ряд эпизодов получения взяток должностными лицами таможни. Взяточников задержали после получения очередной неправомерной выгоды в размере 10,3 тыс. гривен.

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Операция по задержанию таможенников проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры. Продолжается досудебное следствие.















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