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Все про:взятка (3915) СБУ (12657)

 СБУ разоблачила на систематических взятках руководство таможенного поста "Стрый". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках зарегистрированного уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток двух руководителей таможенного поста "Стрый" Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что таможенники требовали деньги от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров.

Сотрудники СБ Украины всего за несколько недель задокументировали ряд эпизодов получения взяток должностными лицами таможни. Взяточников задержали после получения очередной неправомерной выгоды в размере 10,3 тыс. гривен.

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Операция по задержанию таможенников проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры. Продолжается досудебное следствие.

СБУ разоблачила на систематических взятках руководство таможенного поста Стрый 01
СБУ разоблачила на систематических взятках руководство таможенного поста Стрый 02
СБУ разоблачила на систематических взятках руководство таможенного поста Стрый 03
СБУ разоблачила на систематических взятках руководство таможенного поста Стрый 04
СБУ разоблачила на систематических взятках руководство таможенного поста Стрый 05
СБУ разоблачила на систематических взятках руководство таможенного поста Стрый 06
СБУ разоблачила на систематических взятках руководство таможенного поста Стрый 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможенный брокер задержан на Кировоградщине при получении 8 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3075128
 
   
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цікаво, коли СБУ "Ротердам+" вже разоблачить?..
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На таможне нечего разоблачать, любого бери и будет взяточник, другие там не водятся.Ишь какие себе особняки повыстраивали,суки.Когда эта бандитская власть примет нормальные законы, по которым каждый обязан отчитаться за какую зарплату или бизнес у него такие особняки и миллиарды в карманах? Понахапали, понаворовали и законы бандитской Рады их защищают. Нонсенс.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила на систематических взятках руководство таможенного поста "Стрый". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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