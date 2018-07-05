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Все про:интернет (1424) киберпреступление (416) мошенничество (662) СБУ (12657)

 Задержаны интернет-мошенники, выманившие у гражданки США 1,5 млн долл., - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ФБР разоблачили мошенническую схему завладения деньгами граждан США через интернет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержаны интернет-мошенники, выманившие у гражданки США 1,5 млн долл., - СБУ 01

В СБУ в рамках международного сотрудничества обратились представители ФБР с просьбой блокировать преступную схему, при помощи которой мошенники присваивали деньги американских граждан.

Оперативники спецслужбы установили, что граждане одной из африканских стран создали фейковую страницу знакомств в одной из социальных сетей. Злоумышленники, представляясь американскими бизнесменами, якобы имеющими бизнес в Украине, познакомились с женщиной из США для организации дальнейшей совместной жизни. В дальнейшем мошенники в переписке сообщили, что "коммерсант" имеет проблемы с украинскими правоохранителями и не может ликвидировать бизнес и вернуться в США. Введеная в заблуждение женщина перечислила злоумышленникам 1,5 миллиона долларов на "решение проблем".

Смотрите: Киберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют. ФОТО

Сотрудники СБУ задокументировали, что участники группы сняли средства в отделениях отечественных банков и легализовали путем приобретения имущества. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства иностранцев правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, в том числе мобильные телефоны и компьютерную технику, с которых велась переписка, банковские документы, подтверждающие перечисление денег потерпевшей.

Задержаны интернет-мошенники, выманившие у гражданки США 1,5 млн долл., - СБУ 02

Также смотрите: Два интернет-провокатора задержаны на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Одному из организаторов сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, его сообщнику по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК. Шевченковским районным судом. Киева злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/p3075096
 
   
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Говорил же.в Украине активно работают предствители ФБР и ЦРУ,не верили Задержаны интернет-мошенники, выманившие у гражданки США 1,5 млн долл., - СБУ - Цензор.НЕТ 8115
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" и легализовали путем приобретения имущества"
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Во времена всеобщей Лжи во Всемирной Паутине интернета,может быть всё что угодно...,от МММ до мнимых знакомств с одной лишь целью, БАБЛО в инете не воняет... Задержаны интернет-мошенники, выманившие у гражданки США 1,5 млн долл., - СБУ - Цензор.НЕТ 9363
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Этой погани в Киеве развелось, что блох на дворняге.
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Задержаны интернет-мошенники, выманившие у гражданки США 1,5 млн долл.

Ну, и шо это за цифры? Я знаю нескольких евреев, которые у МВФ 14 миллиардов выдурили..
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А я знаю еще 45 млн чел,которые вместо них будут платить.
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В первом случае обещали жениться, причем все сразу, во втором - вернуть с процентами (если еще будут давать).
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Тимшенко выманила 19 миллиардов,всемирный реформатор Азиров 26,в сумме 45 Задержаны интернет-мошенники, выманившие у гражданки США 1,5 млн долл., - СБУ - Цензор.НЕТ 1480
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у азирова министром финансов порошенко был )))
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Феерическая идиотка... просто сказочная! Степень её глупости потрясает.
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Американка всю жизнь прожила США, в стране, где никогда не было массированного лохотрона: к ней обратились с просьбой о помощи от имени соотечественников-американцев: так что ей простительно.

Но, вот когда тупая вата, прожившая в течение 4-х поколений в условиях постоянного обмана со стороны Государства, а последние 30 лет в условиях ежедневного массового лохотрона(МММ, Властелина,"Народный автомобиль") отправляет незнакомцам в НИГЕРИЮ свои кровные 2500 долларов в виде пошлины за "ожидающее его наследство" в Нигерии - это полный апогей идиотизма.
Таких идиотов мир ещё не видел: на такое способна только советская вата из "края непуганых идиотов".
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Я постоянно получаю письма от короля Нигерии. У него вечно проблемы с финансами.
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Я тоже. Пришлось выслать ему на нужды королевства $1500. В ответ он меня почетным гражданином Нигерии сделал! А так же присвоил титул лорда Затримано інтернет-шахраїв, які видурили у громадянки США 1,5 млн дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 6973
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Юлия Тимошенко став президетом Украины выплатит свой кредит и проценты по нему своевременно... Затримано інтернет-шахраїв, які видурили у громадянки США 1,5 млн дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 5845
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Удивительно, что все время находятся лохи. Как можно все еще воспринимать всерьез нигерийские письма? Затримано інтернет-шахраїв, які видурили у громадянки США 1,5 млн дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 9134
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Тут миллионы долларов выписали премиями и ничего.
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только один вопрос - как она заработал более милиона доллоров? извините женщины - но у однои части вашего пола мозгов маловато будет.
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Если РАБссия сумела купила себе ЧМОпионат мира па хвутболу,почему бы РАБссии не купить звание ЧМОпиона Мира? Затримано інтернет-шахраїв, які видурили у громадянки США 1,5 млн дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 6817
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Напоминаю вам,любая сумма свыше 5 000 долларов моменталоьно фиксируется в любой точке мира Финансовой полицией США...
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Що саме мається на увазі під "фиксируется"?
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Когда они этой лахушке покажут условия содержания в СИЗО, она приедет и залог еще внесет.
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Смуглые парни молодцы, заработали деньги и вложили в Украину. Наши воры только вывозят деньги с Украины.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержаны интернет-мошенники, выманившие у гражданки США 1,5 млн долл., - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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