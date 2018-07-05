 Задержаны интернет-мошенники, выманившие у гражданки США 1,5 млн долл., - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В СБУ в рамках международного сотрудничества обратились представители ФБР с просьбой блокировать преступную схему, при помощи которой мошенники присваивали деньги американских граждан.

Оперативники спецслужбы установили, что граждане одной из африканских стран создали фейковую страницу знакомств в одной из социальных сетей. Злоумышленники, представляясь американскими бизнесменами, якобы имеющими бизнес в Украине, познакомились с женщиной из США для организации дальнейшей совместной жизни. В дальнейшем мошенники в переписке сообщили, что "коммерсант" имеет проблемы с украинскими правоохранителями и не может ликвидировать бизнес и вернуться в США. Введеная в заблуждение женщина перечислила злоумышленникам 1,5 миллиона долларов на "решение проблем".

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Сотрудники СБУ задокументировали, что участники группы сняли средства в отделениях отечественных банков и легализовали путем приобретения имущества. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства иностранцев правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, в том числе мобильные телефоны и компьютерную технику, с которых велась переписка, банковские документы, подтверждающие перечисление денег потерпевшей.

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Одному из организаторов сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, его сообщнику по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК. Шевченковским районным судом. Киева злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.